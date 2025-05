Американский криптомайнер American Bitcoin, созданный при участии сыновей бывшего президента США Дональда Трампа, объявил о планах выхода на биржу Nasdaq. Об этом сообщает агентство Reuters. Компания намерена провести слияние всех акций с Gryphon Digital Mining. Сделка запланирована на третий квартал 2025 года.

American Bitcoin была основана в марте. В числе соучредителей значатся Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший. Первый также займет пост директора по стратегии. Согласно данным Reuters, после слияния действующие акционеры American Bitcoin сохранят 98 % собственности. Среди них — канадский майнер Hut 8 и другие частные инвесторы.

На фоне сообщения о слиянии акции Hut 8 выросли на 13 %, а бумаги Gryphon прибавили более 200 %. Повышенный интерес со стороны рынка сопровождается обсуждением политических последствий. Ранее Дональд Трамп уже проявлял интерес к криптовалютам: в январе он запустил мем-токен, а позже стал совладельцем криптовалютной компании World Liberty Financial. Одновременно в своей публичной риторике он пообещал смягчить регулирование отрасли и способствовать укреплению лидерства США в криптосекторе.

Однако участие семьи Трампа в криптовалютных инициативах вызывает критику. Ряд экспертов указывает на потенциальные конфликты интересов и отсутствие четкой границы между политическим влиянием и коммерческой деятельностью.

С учетом общего рыночного фона такие события создают высокую волатильность и неопределенность. В подобных условиях интерес инвесторов смещается в сторону решений, которые помогают ориентироваться в нестабильной информационной среде. Одним из таких вариантов становится проект на базе искусственного интеллекта — MIND of Pepe, объединяющий алгоритмический анализ и мем-культуру.

КУПИТЬ MIND OF PEPE

Рынок криптовалют чувствителен к резким новостным поводам, особенно когда они касаются фигур с высоким медиаресурсом. Поддержка со стороны семьи Трампа, запуск новых проектов и громкие заявления — все это формирует среду, в которой инвесторам сложно отличить краткосрочный шум от долгосрочных трендов. В подобных условиях востребованы инструменты, которые позволяют минимизировать влияние эмоций и опираться на данные.

MIND of Pepe ($MIND) — токен, сочетающий мем-культуру и функциональность на основе искусственного интеллекта. Проект предлагает пользователям аналитику, построенную на ИИ, что позволяет системно оценивать влияние событий на рынок и принимать обоснованные решения. Такой подход снижает субъективность и позволяет инвесторам адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

С момента запуска пресейла проект собрал более $9 млн. Текущая стоимость $MIND составляет $0,0037515. В рамках экосистемы предусмотрена возможность стейкинга с доходностью 243 % APY. Почти 1,5 млрд токенов заблокированы, что ограничивает их предложение и поддерживает интерес к активу.

Инструмент оказался востребован как среди розничных пользователей, так и у институциональных инвесторов, заинтересованных в альтернативных стратегиях анализа. Согласно предварительным оценкам, $MIND может стать одной из наиболее заметных мемных криптовалют нового цикла, благодаря сочетанию технологической базы и культурной интеграции.

На фоне растущей сложности крипторынка и смешения информационных, политических и экономических факторов, такие продукты выступают инструментами повышения прозрачности и снижения рисков. При этом управление активами требует не только аналитики, но и инфраструктуры, обеспечивающей безопасное хранение и взаимодействие с экосистемой Web3. Решением этой задачи становится Best Wallet.

Повышенный интерес к криптовалютам влечет за собой рост требований к инструментам, с помощью которых инвесторы управляют своими активами. Ключевыми параметрами становятся безопасность, доступность и совместимость с инфраструктурой Web3. Best Wallet представляет собой некастодиальный криптокошелек, сочетающий эти характеристики.

Поддерживая более 60 блокчейнов, включая Биткоин, Ethereum и другие популярные криптовалюты, Best Wallet обеспечивает широкую функциональность для пользователей с разным уровнем подготовки. Благодаря адаптации под мобильные устройства, доступ к активам возможен в любое время. Интерфейс ориентирован как на новичков, так и на опытных участников рынка.

Основное внимание при разработке кошелька было уделено безопасности. Реализована двухфакторная аутентификация, используется шифрование данных, а приватные ключи хранятся локально. Такой подход исключает доступ третьих сторон и позволяет пользователю самостоятельно управлять своими средствами без посредников. Особенно это актуально в условиях нестабильного регулирования.

Best Wallet также интегрирован с децентрализованными приложениями. Пользователи могут взаимодействовать с DeFi-платформами, участвовать в стейкинге и использовать NFT-сервисы напрямую из интерфейса кошелька. Внутри экосистемы действует токен $BEST, который снижает комиссии, открывает доступ к пресейлам и позволяет получать доход от стейкинга. Текущая доходность составляет 118 % APY. На момент публикации в стейкинге заблокированы 224 млн токенов. Общая сумма инвестиций, привлеченных на пресейле, превышает $12 млн.

Текущая стоимость токена — $0,025035. Структурный рост интереса к Web3 и распространение децентрализованных решений поддерживают спрос на $BEST и способствуют укреплению его позиции на рынке. В совокупности Best Wallet представляет собой гибкий и надежный инструмент для пользователей, ориентированных на самостоятельное управление криптовалютными активами.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ BEST WALLET

Криптовалютный рынок остается высоковолатильным, особенно в условиях, когда к нему активно подключаются политические и медийные игроки. Планы American Bitcoin выйти на Nasdaq с участием семьи Трампа усилили интерес инвесторов, но также вызвали обсуждение рисков, связанных с конфликтами интересов и регуляторной нестабильностью. В такой среде особенно важны инструменты, которые помогают адаптироваться к новостным колебаниям и управлять активами без зависимости от централизованных посредников.

MIND of Pepe демонстрирует, как мем-культура и аналитика на базе ИИ могут взаимодействовать в рамках одного криптоактива, предоставляя инвесторам дополнительную информацию и гибкость в принятии решений. В свою очередь, Best Wallet обеспечивает необходимую инфраструктуру для хранения и использования этих активов. Он сочетает в себе высокий уровень защиты, совместимость с Web3 и возможность получения дохода за счет стейкинга.

С учетом текущих трендов и возросшего внимания к крипторынку со стороны институциональных и розничных участников, такие решения становятся не просто вспомогательными, а ключевыми компонентами новой цифровой экономики.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.