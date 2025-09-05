Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Am Kryptomarkt herrscht heute wieder starke Volatilität. Vor allem Coins wie M tun sich dabei hervor und verzeichnen massive Kursanstiege. Doch was steckt hinter den Rallyes von M, PUMP und Co und könnten sich dort aktuell noch attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten?

$M geht heute wieder durch die Decke und ist der Top-Performer am Markt

Der unumstrittene Top-Performer des Marktes ist heute zweifelsfrei M, die native Kryptowährung des dahinter stehenden Projektes MemeCore. Bereits im Verlauf der letzten Woche verzeichnete der Coin eine seiner bisher größten Rallyes.

M ist noch vergleichsweise jung und kam erst Anfang Juli auf den Markt. Daraufhin kam es im Verlauf des weiteren Juli und August zunächst zu einer Konsolidierung um die 0,5-$-Marke. Doch seit Ende August hat sich dieses Chartbild deutlich gewandelt. Seit dem 29. August steigt der Kurs tagtäglich weiter und erreicht immer neue Allzeithöchststände.

Erst vorgestern gelang es den Bullen dabei, nachhaltig über die 1-$-Marke auszubrechen. Und heute geht die Kurssteigerung nahezu ungebremst weiter. Innerhalb der letzten 24 Stunden legte M nochmals um 39,46 % im Wert zu und erreichte damit ein Allzeithoch von aktuell 1,58 $. Allerdings ist die Rallye nach wie vor in vollem Gange, und dieses Allzeithoch könnte inzwischen schon wieder veraltet sein.

Hauptursache für diese massive Kurssteigerung dürfte der Hype um das MemeX Liquidity Festival sein. Selbiges incentiviert Nutzer nämlich, zu traden und Liquidität für MRC-20-Token bereitzustellen, um dafür Rewards zu erhalten. Das bringt viele dazu, den MemeCore-Coin M zu akkumulieren, in der Hoffnung auf einen Teil der Multi-Millionen an Renditen, die ausgeschüttet werden.

Es stellt sich natürlich die Frage, ob der Anstieg der letzten Tage nachhaltig ist und über den Hype um das MemeX Liquidity Festival hinaus anhalten kann. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Kursanstieg der letzten Tage beachtlich ist und sich der MemeCore-Coin im 7-Tages-Vergleich nun bereits über 245 % im Plus befindet. Ein früher Einstieg ist hier auf jeden Fall nicht mehr möglich, und Anleger sollten sich der Gefahr einer heftigen Korrektur bewusst sein.

Auch $PUMP legte innerhalb der letzten Stunden stark im Wert zu

Ein weiterer Coin, der heute extrem gut performt, ist PUMP. Die Kryptowährung der dahinter stehenden Meme-Coin-Launch-Plattform Pump.fun ist ebenfalls noch recht neu am Markt und kam sogar einige Tage später als M zu ihrem ersten Börsenlisting. PUMP erlebte direkt nach dem Launch eine starke Rallye auf bis zu 0,01214 $. Dieser Anstieg war jedoch wenig nachhaltig, und in den folgenden Tagen brach der Preis auf deutlich unter 0,003 $ ein.

Im Verlauf der letzten Woche haben die Bullen jetzt jedoch bereits mehrere Versuche unternommen, wieder über den 0,004-$-Widerstand hinauszukommen. Heute ist tatsächlich der Durchbruch über diese Marke gelungen. Inzwischen wird PUMP bei 0,0046 $ gehandelt und befindet sich damit im Tagesvergleich 8,64 % im Plus.

Hauptursache für den starken Kursanstieg ist die starke Buyback-Initiative, die Pump.fun gestartet hat. Von Seiten der Entwickler wurden inzwischen fast 20 Millionen $ investiert, um circa 3 Milliarden PUMP-Coins vom Markt zurückzukaufen. So soll das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage positiv verschoben, eine künstliche Knappheit erzeugt und der Preis stabilisiert werden. Die Maßnahmen scheinen tatsächlich Wirkung zu zeigen.

Wichtigstes Ziel wäre es nun, den Kurs nachhaltig über 0,004 $ zu stabilisieren, ohne dass dafür kontinuierliche Buybacks nötig sind. Falls das gelingt, könnte PUMP ein positives Reversal und eine Rallye in Richtung des Allzeithochs erleben. Ähnlich wie bei M scheint die Nachfrage nach PUMP jedoch zum Teil künstlich hervorgerufen zu sein. Es könnte passieren, dass die Rallye in sich zusammenbricht, sobald Pump.fun seine Buyback-Initiative einstellt.

$HYPER-Presale verzeichnete seit gestern über 200.000 $ an Investitionen

Eine weitere Kryptowährung, die innerhalb der letzten 24 Stunden extrem starke Nachfrage erfahren hat, ist HYPER. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Coins handelt es sich hierbei jedoch um eine Kryptowährung, die noch gar nicht am offenen Markt gehandelt werden kann. Der Coin ist so jung, dass er sich aktuell noch in der Presale-Phase vor dem ersten offiziellen Börsenlisting befindet und Anleger nur über die offizielle Webseite des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper kaufen können.

Hier wird der Coin derzeit noch zu einem rabattierten Presale-Preis von 0,012865 $ verkauft, und es kamen nun schon über 14 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen. Seit gestern sind so dementsprechend über 300.000 $ an frischem Kapital investiert worden, und das Momentum des Bitcoin-Hyper-Presales wächst immer weiter.

Das immense Interesse kann maßgeblich darauf zurückgeführt werden, dass die Entwickler hier das ambitionierte Ziel verfolgen, Bitcoin um seine erste funktionierende Layer-2-Blockchain zu erweitern. Die soll helfen, Bitcoin wieder konkurrenzfähig und moderner zu machen. Nach aktuellen Maßstäben läuft die Bitcoin-Blockchain extrem langsam und teuer. Das macht BTC kaum noch sinnvoll für die Nutzung in Micro Payments oder DeFi-Anwendungen.

Eine L2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte das jedoch ändern, da Transaktionen ausgelagert und beschleunigt werden würden. Zusätzlich hilft es, dass Bitcoin Hyper auf der Solana Virtual Machine aufbaut und so Solanas Highspeed mit Bitcoins Stand als Leitwährung kombinieren möchte. Dementsprechend groß ist die Utility, die Bitcoin Hyper für das Bitcoin-Ökosystem bieten könnte und das Wachstumspotenzial, das viele Analysten in diesem Projekt sehen.

