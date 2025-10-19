Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Der Kryptomarkt erholt sich langsam von den Strapazen der letzten anderthalb Wochen. Der Bitcoin-Kurs hat die 110.000 Dollar Marke zurückerobert, auch wenn noch unklar ist, ob es sich dabei um einen nachhaltigen Anstieg oder einen Fehlausbruch handelt. Auch im Zollstreit zwischen den USA und China scheint es immer mehr Annäherung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten zu geben. Wer die Nachrichtenlage verfolgt, wird von massiven Kursschwankungen nicht eiskalt erwischt und auch in dieser Woche passiert wieder einiges, was Marktteilnehmer im Auge behalten sollten.

Wird Kapital von Gold zu Bitcoin fließen?

In den vergangenen Wochen erlebte der Goldmarkt einen beispiellosen Aufschwung. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten stieg der Goldpreis neun Wochen in Folge und legte allein in der letzten Woche mehr an Wert zu, als die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin beträgt.

Viele Anleger sehen darin ein Zeichen dafür, dass Gold weiter steigen wird, während Bitcoin in einen neuen Bärenmarkt übergeht. Der Krypto-Analyst von Rundumbitcoin hält jedoch dagegen.

Der Experte, der in der Vergangenheit mit außergewöhnlich präzisen Analysen überzeugt hat, erwartet, dass der Goldpreis schon in dieser Woche eine Korrektur einleiten könnte. Er geht davon aus, dass ein Teil des Kapitals, das zuletzt in Gold geflossen ist, wieder in den Kryptomarkt zurückkehrt. Diese Umschichtung könnte ausreichen, um den Bitcoin-Kurs weiter anzutreiben und auch die 115.000 Dollar Marke in Angriff zu nehmen.

US-Inflationsdaten könnten die Trendwende bringen

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Märkte sind die anstehenden US-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden. Viele Marktteilnehmer blicken mit Sorge in die USA, da die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert der Notenbank liegt, während die Zinsen hoch bleiben. Gleichzeitig zeigt sich der Arbeitsmarkt zunehmend schwächer, was die Situation für die Federal Reserve äußerst kompliziert macht.

Die Fed steht vor einem Dilemma. Eine Zinssenkung wäre notwendig, um den Arbeitsmarkt zu stützen, könnte aber gleichzeitig die Inflation wieder anheizen. Umgekehrt würde eine anhaltend restriktive Geldpolitik das Wachstum weiter bremsen. Diese Unsicherheit spiegelt sich in den Kursen wider und sorgt für erhöhte Volatilität sowohl an den klassischen Finanzmärkten als auch im Kryptosektor.

Snorter ICO endet heute

Während viele Coins unter Druck geraten sind, konzentrieren sich Anleger vermehrt auf Snorter ($SNORT), bei dem die Nachfrage in dieser schwierigen Marktphase explodiert ist. Das Team arbeitet an einem innovativen Meme Coin Trading Bot, der direkt in den Telegram-Messenger integriert ist. Damit wird der Handel mit Meme Coins so einfach wie nie zuvor. Nutzer können im Chat Coins kaufen, verkaufen und sogar Limit Orders platzieren oder andere erfolgreiche Trader kopieren, ohne komplizierte dezentrale Börsen oder zusätzliche Schnittstellen.



($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Der native $SNORT-Token befindet sich derzeit noch im Vorverkauf, wobei bereits über 5 Millionen Dollar investiert wurden. Analysten erwarten, dass der Kurs nach dem offiziellen Launch deutlich steigen könnte, da sich der Bot schnell verbreiten dürfte und die Nachfrage schon jetzt außergewöhnlich hoch ist. Interessierte Anleger haben nur noch wenige Stunden Zeit, $SNORT zum günstigen Fixpreis zu kaufen, da der Vorverkauf bald endet. Danach könnte der Einstieg an den Börsen schnell deutlich teurer werden.

Jetzt noch für kurze Zeit $SNORT im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.





