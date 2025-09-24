Septembrim ir reputācija kā kriptovalūtu tirgus lēnākam periodam: apjomi samazinās, noskaņojums mainās uz aizsardzības pozīciju, un daudzi aktīvi pēc vasaras kāpumiem sāk svārstīties. Tieši tāpēc septembra beigas var būt pievilcīgas disciplinētiem pircējiem — risks/ieguvums bieži uzlabojas, kad cenas samazinās un uzmanība novirzās uz citiem tirgiem. Galvenais ir izvēlēties projektus ar reālu lietderību, skaidru attīstības plānu vai tuvākā laika katalizatoriem, kas var atgūt vērtību 4. ceturksnī, kad atgriežas likviditāte un pieaug interese — viens no daudzajiem piemēriem ir Snorter Token.
Izvēloties, ko iegādāties mēneša beigās, koncentrējieties uz asimetriju, nevis loterijas biļetēm. Meklējiet žetonus, kas balstās uz reāliem lietotājiem vai naudas plūsmas mehānismiem (biržas komisijas maksas, ieguldīšanas iespējas vai izdevumi lietotnē), kā arī katalizatora logu, kas atveras oktobrī–novembrī — produktu ieviešana, kotēšana vai likviditātes programmas, kas var pārvērst fundamentālos rādītājus cenā. Lai panāktu augstāku beta risku, var būt lietderīgi izmantot ICO un mazākas kapitāla kategorijas, bet tikai tad, ja ieejas mehānisms ir skaidrs (vienkāršas maksājumu plūsmas, pārredzama iegūšana).
1. Bitcoin (BTC)
Bitcoin ir pirmā un visvairāk atpazīstamā kriptovalūta, kuru uzskata par „digitālo zeltu”. Pateicoties ierobežotam piedāvājumam (21 miljons monētu) un lielai popularitātei institucionālo investoru vidū, BTC ir uzticams ilgtermiņa ieguldījums. Eksperti prognozē, ka līdz septembra beigām, pamatojoties uz ETF apstiprinājumiem vai makroekonomiskiem faktoriem, varētu notikt buļļu tirgus impulss, tāpēc tagad varētu būt labs laiks iegādāties, pirms cena sasniedz gada augstāko punktu.
2. Snorter Token (SNORT)
Snorter Token ir jauna mēmu monēta, kas guvusi lielu uzmanību sociālajos tīklos.
Ņemot vērā tās zemo sākotnējo cenu un straujo kopienas izaugsmi, SNORT īstermiņā ir ievērojams izaugsmes potenciāls. Pirkšana līdz septembra beigām var būt īpaši pievilcīga, jo ažiotāža un kopienas aktivitāte bieži izraisa cenu kāpumu pirms lielākiem tirgus cikliem.
Pašreizējā cena ir 0,1053 ASV dolāri, un nākotnes tirdzniecība beigsies mazāk nekā mēneša laikā.
3. BNB Coin (BNB)
BNB nesenās sesijās sasniedza jaunu visu laiku augstāko rādītāju – 1080 ASV dolārus – pirms standarta atdzišanas. Tirgotāji tagad vēro, vai 1000 ASV dolāri saglabāsies kā atbalsts augstāko rādītāju atkārtotai pārbaudei; vairāki izsekotāji joprojām raksturo izrāvienu kā nevainojamu, bet ekosistēmas izmantošanas virsraksti atbalsta lietderības stāstu. Īstermiņa prognozes norāda 1080–1100 ASV dolārus kā pretestību un redz iespēju paplašināties, ja plūsmas paliks pozitīvas līdz mēneša beigām. Risks: pēc “ATH” svārstīgums parasti ir paaugstināts.
4. Solana (SOL)
Solana turpina uzrādīt izcilus pamatrādītājus: TVL ir aptuveni trīskāršojies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nesen pārsniedzot 12 miljardus dolāru saskaņā ar DeFiLlama datiem, kā arī intensīvu DEX un perps aktivitāti. Cenu dinamika ir atspoguļojusi šo stiprumu lielākajā daļā atkāpšanās gadījumu, likviditātei ātri atgriežoties, kad izstrādātāji laida klajā jaunus DeFi un NFT produktus. Oktobrī jānovēro, vai TVL/apjomi saglabās savus augstākos rādītājus — ilgstoša aktivitāte ķēdē ir bijusi labākais SOL rādītājs visā 2025. gadā.
5. Ethereum (ETH)
Ethereum cena ir bijusi nestabila, bet galvenais tuvākā laika dzinējspēks ir spot Ether-ETF plūsmas. Septembra vidū tika novērota ievērojama neto ieplūde (~557 miljoni ASV dolāru, 15.–19. septembris), kam šonedēļ sekoja jauktas tendences; pozitīvas plūsmas saglabāšanās parasti atbalsta ETH kritumos. Struktūras ziņā PoS tīkls turpina nostiprināt DeFi un L2 ekosistēmas; oktobrī jānovēro ETF plūsma, L2 aktivitāte un jebkādi papildu ceļveža atjauninājumi par katalizatoriem.
Kopsavilkums
Septembris bieži tiek uzskatīts par lēnāko mēnesi kriptovalūtu tirgū, taču tas arī piedāvā lielisku iespēju iegādāties daudzsološus projektus par zemāku cenu pirms gaidāmajiem gada cikliem. Bitcoin, Snorter Token, BNB Coin, Solana un Ethereum izceļas gan tehnoloģiskā potenciāla, gan kopienas aktivitātes ziņā, tāpēc šobrīd tie var būt stratēģiski pievilcīgs ieguldījums.
Investoriem, kas meklē drošāku, ilgtermiņa variantu, vajadzētu pievērsties Bitcoin, Ethereum un BNB, kurus atbalsta stabili pamatrādītāji un tirgus pieņemšana. Savukārt Snorter Token un Solana var piedāvāt lielāku īstermiņa izaugsmes potenciālu, pateicoties kopienas interesei, DeFi projektu uzsākšanai un aktīvai tirgus aktivitātei.
Īsumā, septembra beigas ir labvēlīgs laiks investīcijām, jo tas ļauj iegādāties labi pazīstamas un jaunas kriptovalūtas ar iespēju gūt peļņu no gaidāmajām tirgus svārstībām un jauno projektu aktivitātes.