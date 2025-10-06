Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

지난주 비트코인·이더리움 ETF 순유입이 45억 달러를 달성한 것에 이어, 어제는 비트코인이 12만5천 달러 사상최고치를 또다시 경신했다. 이번 유입은 거시경제·세금 상황 변화와 맞물려 기관 관심과 개인 신뢰가 회복되고, 더 장기적인 랠리를 촉발할 가능성을 나타낸다.

순유입 45억 달러에서 32억 달러가 비트코인 ETF로 향했는데, 이는 2024년 11월 33억7천만 달러 이후 최대 규모의 주간 유입을 시사한다.

또한 ETF 거래량도 260억 달러까지 급증했다. 블랙록 IBIT는 단일 펀드 유입액 17억8천만 달러를 기록하여 최대치를 자랑했고, 피델리티 FBTC는 6억9200만 달러, 아크 21셰어즈는 2억5400만 달러, 비트와이즈는 2억1200만 달러를 기록했다.

대규모 ETF 유입은 기관 전략 변화와 맞물려 비트코인 채택이 새로운 단계에 접어들었음을 나타내며, 이는 전반적인 생태계를 강화할 것으로 보인다.

이처럼 유동성과 신뢰가 증가함에 따라, 비트코인 레이어2 솔루션 비트코인 하이퍼(HYPER)가 이런 모멘텀에 물씬 편승할 것으로 기대된다.

비트코인 ETF에 쏠리는 수십억 달러 – 기관 유입이 견인한 사상최고치 돌파

그렇다면, ETF 유입이 일반 거래 흐름보다 가격을 더 크게 움직이는 이유는 무엇일까?

우선 ETF는 기관·개인 자금을 규제된 공동 투자 상품으로 전환하여, 기초 자산에 대한 안정적이고 측정 가능한 수요를 만들어 낸다.

또한 대형 ETF 생성·상환 흐름은 거래소나 장외시장에서 판매되는 비트코인 수량을 줄여 희소성을 높이고, 결과적으로 매수 활동이 적더라도 가격 상승을 촉진할 수 있게 된다.

마지막으로, ETF 유입 상황을 관찰하는 트레이더·알고리즘이 있다. 이들은 큰 유입이 발생하면 모멘텀 전략, 옵션 헤지, 시장 조성 흐름을 촉발하여 가격 움직임을 확대하게 된다.

이번 9월 말, 여러 ETF 관련 플랫폼에서 현물 ETF 자금 유입이 V자형으로 반등한 것이 목격되며, 유출이 지속적인 매수세로 전환된 것을 나타내기 시작했다. 이 변화는 공급을 조이기 시작하며, 10월부터 시작되는 업토버 효과를 촉진하기 충분했다.

분석가들은 이번 성과가 단기 현상이 아닐 것으로 보고 있다. 기관 투자자가 단기 수익을 추구하는 대신 포지션을 점진적으로 늘리며 유지하는 전략을 선택함에 따라, 본격적인 장기 매집이 시작될 것이란 해석이다.

실제로 기업 재무팀과 자산 운용사, 부유 가족 오피스들은 가상화폐 투자에 대한 좋은 방법으로 ETF를 선택하는 추세다.

또한 10월 초 세금·회계처리 규정이 명확하게 발표됨에 따라, 기업들은 재무제표에 직접 반영되는 방식으로 자산을 보유하기 시작했다.

10월 5일과 같은 사상최고치 경신은 심리적 측면에서 투자 관심과 자본을 끌어들이기 충분한 편이며, 또한 투자 결정에 대한 정당성을 부여하여 더 많은 유입과 가격 상승을 촉진할 수 있다.

이런 모멘텀은 크립토 시장 전체에 활력을 불어넣고 있으며, 특히 비트코인 하이퍼가 이번 랠리의 주요 수혜자 중 하나로 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼($HYPER): ETF 열풍 이후를 지배할 레이어2

비트코인은 암호화폐 시장을 58.5% 점유율로 지배하고 있지만, 속도가 느리며 수수료가 비싸고, 1MB 블록제한으로 확장성이 제한된 것도 사실이다.

비트코인 레이어2 솔루션 비트코인 하이퍼(HYPER)는 이런 문제를 해결하기 위해 탄생한 프로젝트로, 솔라나 가상머신(SVM)을 활용한다. 이는 비트코인 네트워크가 화폐 기반 레이어로 유지되면서, 하이퍼가 고속 실행 레이어를 담당하는 것을 의미한다.

사용자는 비트코인을 하이퍼 레이어2에 연동하여 저렴한 수수료로 빠른 전송, 스테이킹, 거래를 즐길 수 있다. 거래는 영지식 증명을 통해 비트코인 메인체인에서 정산되어, 비트코인 고유 보안성도 고스란히 유지된다.

비트코인 하이퍼는 SVM 통합 설계로 솔라나 수준 퍼포먼스를 지원하며, BTC·ETH·SOL 크로스체인도 지원한다. 쉽게 말해, 사용자는 비트코인 상에서 디파이, DAO, 소액 결제를 즐길 수 있게 된다.

이런 특성은 코인 분석가들의 관심을 빠르게 사로잡을 수 있었고, 덕분에 다양한 채널에서 적극적으로 소개되기 시작했다.

프로젝트는 사전판매를 진행하고 있으며, 단기간 동안 2,160만 달러를 모금하여 높은 인기를 증명했다. 특히 대형 투자 활동이 활발한 편이다. 이번 한주 동안, 19만 6,600만 달러, 14만 5,000달러, 5만 6,900달러, 2만 9,800달러, 1만1,800달러, 1만 400달러 상당의 고액 매수가 발생했으며, 이는 총합 45만5천만 달러를 시사한다.

HYPER 토큰은 현재 0.013065달러에 판매되고 있으며 스테이킹 보상은 55% APY에 달한다. 보상은 더 많은 참여에 따라 줄어들 예정이므로 서두르는 것이 좋다.

HYPER 가격 전망 분석가들은 현재 추세가 유지될 경우 올해말 0.20달러에 도달할 것으로 전망했다. 이는 현 가격에서 1,430.5% 수익률을 나타내는 것으로, 올해 코인 시장에서 가장 독보적인 성과가 될 것을 시사한다.

