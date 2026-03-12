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최근 밈코인 커뮤니티에서 가장 파격적인 행보로 시선을 끄는 프로젝트가 있다. 바로 에너지 드링크를 벌컥벌컥 마시 밤새 1,000배 레버리지 거래에 모든 것을 거는 헬창 시바이누, 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)다.

단순히 귀여운 강아지 얼굴만 내세운 기존 밈코인들과 달리, 날 것 그대로의 트레이딩 문화와 디젠 에너지를 꽉 채운 이 프로젝트는 고래들과 개인 투자자들의 입맛을 정확히 저격했다.

지난해 프리세일을 시작한 이후 벌써 467만 달러의 자금을 쓸어 담았고, 커뮤니티 콘테스트부터 파트너 이벤트, 생태계 노출을 돕는 전용 ‘MAXI 펀드’까지 뼈대 있는 유틸리티를 장착해 단순한 밈코인을 넘어선 평가를 받고 있다.

ONLY CHADS SURVIVE THE TRENCHES pic.twitter.com/fHyHNtoorw — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 10, 2026

특히 탈중앙화 거래소(DEX)와 중앙화 거래소(CEX) 상장에 이어, 최대 1,000배 레버리지를 땡길 수 있는 선물 거래 페어까지 출시하겠다는 맵고 화끈한 로드맵은 웹3 전문가들 사이에서 역대급 수익률을 안겨줄 후보로 거론되게 만들었다.

대형 강아지 밈코인은 너무 무겁다… 더 큰 수익률 찾아 나선 트레이더들

이처럼 투자자들이 $MAXI 같은 신생 프리세일에 열광하는 이유는 무엇일까? 68만2,400명의 팔로워를 거느린 유명 분석가 트레이더SZ(TraderSZ)는 최근 X에서 비트코인이 다시 페이스를 찾으면 과거 사이클처럼 도지코인(DOGE)이 확실한 돌파를 보여줄 것이라 분석했다.

$DOGE – i'd keep my eye on this. once btc breaks out i believe it will pull off a move similar to that on the left i marked pic.twitter.com/YhDc9X12Zt — TraderSZ (@trader1sz) March 11, 2026

하지만 딜레마가 있다. DOGE를 비롯해 SHIB, BONK, FLOKI, WIF 등 유명 강아지 밈코인들은 이미 시가총액이 작게는 1억6,500만 달러에서 크게는 141억 달러에 달하는 ‘공룡’이 되어버렸다. 몸집이 커진 만큼 예전 같은 폭발적인 펌핑을 기대하기는 현실적으로 어렵다.

그에 반해 $MAXI는 아직 상장 전 단계이기에 상승 여력 측면에서 비교가 안 되는 매력을 뿜어내는 것이다.

유가 100달러 돌파 속 5주간의 지루한 횡보장… 피난처가 된 밈코인

자금이 밈코인으로 쏠리는 데는 답답한 거시 경제 상황도 한몫했다.

미국과 이스라엘, 이란의 분쟁으로 호르무즈 해협에서 이란 화물선 공격 등 배송로 교란이 발생하며 미국 유가가 배럴당 100달러 위로 단단히 고정됐다.

미국과 파트너국들이 전략 비축유를 풀었음에도 개장 전 미국 오일 펀드(United States Oil Fund)는 113.89달러까지 치솟았고, 이란은 내친김에 유가를 200달러 이상으로 밀어 올리려 한다는 소식까지 전해지며 공포가 시장을 지배하고 있다.

글로벌 경제의 과도한 불확실성 속에서 암호화폐 시장은 무려 5주 동안이나 지루한 횡보장을 겪었다.

현재 비트코인은 보합세인 6만9,700달러 근처에서 버티고 있고, 전체 시가총액은 핵심 저항선인 2조4,000억 달러 아래인 2조3,800억 달러 수준에 머물러 있다.

이렇게 대형주들이 숨을 고르는 사이, 지루함을 견디지 못한 스마트 머니들이 고수익을 좇아 오늘 하루에만 6.5% 상승한 밈코인 섹터와 $MAXI 프리세일로 대거 피신하는 완벽한 판이 깔린 셈이다.

내일 당장 가격 오르는 $MAXI, 모바일 앱으로 쉽게 탑승하기

폭발적인 랠리가 시작되기 전 맥시 도지 프리세일에 탑승하는 방법은 아주 직관적이다. 현재 프리세일 가격은 0.0002808달러지만, 당장 내일 가격 인상이 예정되어 있어 타이밍이 생명이다.

모바일 환경에 익숙하다면 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드하는 것을 추천한다. 번거로운 과정 없이 앱 내에서 ETH, BNB, USDT, USDC를 스왑하거나, 은행 카드를 이용한 법정화폐 결제로도 쉽게 MAXI를 구매할 수 있다.

어떤 플랫폼을 쓰든 구매 즉시 67%의 연이율(APY)로 스테이킹을 시작할 수 있다는 점도 놓치지 말자.

최신 소식과 커뮤니티 열기는 맥시 도지 공식 X(트위터) 및 텔레그램 그룹 참여를 통해 생생하게 확인할 수 있다.

맥시 도지 프리세일 방문하기

※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.