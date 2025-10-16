Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年10月16日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

Claude 預期XRP（$XRP）年末或將挑戰 20 美元關口

October 16, 2025 • 01:00 UTC

Claude AI 預測，Ripple 的原生代幣 XRP（$XRP） 可能在今年底前上漲至 5 至 20 美元區間。若能達到區間上限，將較目前約 2.46 美元 的價格實現 近 8 倍漲幅。

背後公司 Ripple 在與美國證券交易委員會（SEC）長達五年的法律拉鋸戰中，於今年取得 具有里程碑意義的勝訴。這場勝利推動 XRP 於 7 月 18 日 飆升至 3.65 美元，創下自 2017 年以來的首個歷史新高。

過去 12 個月內，XRP 價格上漲 355%，表現超越所有未與法幣掛鉤的大市值加密資產。同期，比特幣（BTC）上漲 72%，以太坊（ETH）上漲 57%。

市場分析人士認為，十月的傳統牛市週期，疊加 潛在的 ETF 批准、美國監管趨於明朗 以及 Ripple 新的合作夥伴關係，都可能成為推動 XRP 強勢反彈的催化劑，使其進一步逼近 Claude 所預測的 20 美元目標位元。

Claude 認為柴犬幣（$SHIB）有望迎來 10 倍反彈潛力

October 16, 2025 • 01:00 UTC

自 2020 年推出以來，柴犬幣（$SHIB） 一直被視為狗狗幣最具競爭力的對手，目前其市值已超過 60 億美元。

截至目前，SHIB 報價約為 $0.00001043，過去 24 小時價格基本持平，顯示市場處於觀望狀態。

從技術形態來看，SHIB 今年尚未成功突破看漲旗形結構。若能在 11 月突破關鍵阻力位 $0.000025，將有望開啟新一輪上升趨勢，為 Claude 所預測的年末目標區間 $0.00005 至 $0.0001 奠定基礎，對應潛在漲幅高達 10 倍。

除了迷因幣的社群屬性外，柴犬幣生態已逐漸擴展至更廣泛的區塊鏈應用層面。

其 Layer-2 網路 Shibarium 提供 低成本交易、DApp 整合以及隱私增強功能，使 SHIB 成為少數成功從“迷因文化”轉型為具備實用生態支撐的代幣項目，並在競爭激烈的市場中保持獨特定位。

比特幣價格展望：三重底形態或預示上攻 130,000 美元的突破行情

October 16, 2025 • 01:00 UTC

比特幣（BTC/USD） 近期在 109,600 美元 區間形成明顯的 三重底形態，該價位自 9 月底以來多次觸發反彈，顯示市場賣壓正在逐步減弱，而買方力量正重新佔據主導地位。

目前 BTC 仍運行於下降通道中，但根據 TradingView 的路徑投影，若價格向上突破至 119,800 美元（接近 0.786 斐波那契水準），則可能宣告趨勢反轉。

若收盤價穩定在 120,000 美元以上，將意味著市場從盤整階段進入復蘇階段，後續上行目標或依次指向 125,000 美元 與 130,000 美元。

Bitcoin Hyper（$HYPER）突圍而起：比特幣 Layer2 新勢力吸引機構與技術派目光，預售突破 2,350 萬美元

October 16, 2025, 2025 • 01:00 UTC

在整體市場震盪的環境下，Bitcoin Hyper（$HYPER） 成為少數逆勢吸金的專案，成功吸引機構與技術派投資人的高度關注。

專案預售金額已突破 2,350 萬美元，其中最受矚目的，是一筆來自單一位址的鯨魚級交易，單筆買入金額高達 31 萬美元，刷新預售以來的個人買入紀錄。

此外，10 月 6 日 也出現一筆超過 26 萬美元 的巨額認購，再度引發市場熱議。

Bitcoin Hyper 以 比特幣 Layer2 架構 為核心，結合 Solana 虛擬機器（SVM） 實現 BTC 的可程式設計化，使比特幣首次能夠在 DeFi、遊戲與支付 等多元應用場景中發揮功能。

這一設計不僅顯著提升了生態流動性，也為 BTC 在多鏈金融體系中開闢了新角色。

在代幣經濟模型上，$HYPER 預售價為 0.013115 美元，並設有 每三日自動調升機制，形成對早期投資者的結構性優勢。

