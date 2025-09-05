MicroStrategy to spółka od wielu lat obecna na giełdzie Nasdaq. O firmie głośno zrobiło się w 2020 roku, kiedy podmiot zaczął agresywnie inwestować w Bitcoina (BTC). Wedle stanu na wrzesień 2025 r. portfel spółki liczy przeszło 636 tysięcy BTC. Tymczasem na północy, w Kanadzie, podobny model obrała spółka HYLQ. Ten brand podjął podobne ryzyko, ale w odniesieniu do szybko rosnącego tokena $HYPE, związanego z nowoczesnym protokołem HyperLiquid.
MicroStrategy – gigant Bitcoina i finansów korporacyjnych
MicroStrategy to amerykańska spółka o długiej tradycji, ponieważ założona już w 1989 roku. Przez dekady działalności firma specjalizowała się w analityce biznesowej i tworzeniu oprogramowania do przetwarzania danych. Zwrot w strategii nastąpił dopiero w 2020 roku. Wówczas firma kierowana przez Michaela Saylora zaczęła na masową skalę skupować BTC. Bitcoin miał być aktywem przechowywania wartości “store of value”, co głównie przypisuje się dla nieruchomości i złota.
Żeby sfinansować rekordowe zakupy BTC, MicroStrategy korzysta z bardzo zróżnicowanych źródeł kapitału. Miliardy dolarów od inwestorów instytucjonalnych popłynęły w wyniku wyemitowania akcji i obligacji konwertowalnych. Ponadto w 2025 roku spółka wprowadziła innowacyjny instrument finansowy, jakim jest Stretch Preferred Stock (STRC).
To nowy typ uprzywilejowanych akcji, które są zabezpieczone posiadanymi zasobami BTC. W ramach pierwszych transz emisji STRC spółka zebrała ponad 2,5 miliarda dolarów. Akcje STRC pozwalają osiągnąć zyski w wyniku rosnącej ceny BTC. Co nie mniej istotne, inwestorzy mają z góry określony dochód, co sprawia, że inwestycja jest bezpieczniejsza.
Portfel z liczbą 636 000 BTC
Na początku września 2025 roku w portfelu MicroStrategy znajduje się 636 505 BTC. Oznacza to, że amerykańska spółka jest największym korporacyjnym posiadaczem BTC na świecie. Przy kursie oscylującym w okolicach 112 000 USD, łączna wartość zasobów przekracza 71 miliardów dolarów.
Strategia spółki opiera się na systematycznym powiększaniu portfela Bitcoina niezależnie od ceny cyfrowego złota. Przy takiej strategii jest w pełni zrozumiałe, że dla MicroStrategy BTC nie jest inwestycją krótkoterminową. Wręcz przeciwnie, jest to strategiczny składnik bilansu. W połączeniu ze zróżnicowanym modelem finansowania firma stale pozyskuje nowy kapitał i umacnia swoją pozycję jako lidera cyfrowych aktywów w sektorze publicznym.
Natomiast wyjątkowe wyniki nie sprawiają, że spółka jest wolna od ryzyka. Kurs akcji spółki o tickerze MSTR jest silnie skorelowany z rynkiem kryptowalut, a więc również podatny na zmienność i wahania ceny. Od lipca 2025 roku kurs spadł o ponad 30%. Natomiast ważniejszy jest zysk długoterminowy, a tutaj firma wypada bardzo okazale. Od 2020 roku, a więc od kiedy zaczęto skupować BTC, kurs MicroStrategy na Nasdaq urósł o ponad 2000%. Nic dziwnego, że skuteczny – jak się okazuje – model inwestycyjny stał się inspiracją dla innych uczestników rynku. Dobrym przykładem jest mniejsza, ale ambitna spółka notowana na giełdzie w Kanadzie – HYLQ. Jak więc wypada HYLQ na tle MicroStrategy?
HyperLiquid zamiast Bitcoina. Inwestycyjny eksperyment HYLQ
HYLQ Strategy Corp. to mniejsza spółka notowana na kanadyjskiej giełdzie CSE i rynku pozagiełdowym OTC w USA (HYLQF). Firma wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów szukających ekspozycji na świat kryptowalut. Strategia jest podobna jak w przypadku MicroStrategy, ponieważ również HYLQ realizuje strategię budowania pozycji w cyfrowych aktywach. Jednak zamiast BTC spółka inwestuje w nowoczesny token $HYPE.
To natywna waluta platformy HyperLiquid. Ekosystem jest rozwijany jako blockchain warstwy pierwszej z imponującą wydajnością i technologicznym potencjałem. System obsłużył już transakcje o wartości ponad $2 bilionów dolarów, a wydajność to imponujące 200 000 transakcji na sekundę.
Spółka HYLQ rozumie token $HYPE jako podstawowy aktyw długoterminowy i narzędzie do zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Model zyskuje popularność inwestorów szukających nowych projektów o dużym potencjale wzrostu. Równocześnie budzi zainteresowanie bardziej konserwatywnych graczy, którzy wolą spółki od kryptowalut narażonych na nagłe i silne wahania.
HYLQ i MSTR w zasięgu kliknięcia dzięki Interactive Brokers
Obie wymienione spółki – MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) oraz HYLQ Strategy Corp. (CSE: HYLQ, OTC: HYLQF) – to podmioty publiczne dostępne z poziomu większości globalnych platform brokerskich. Jedną z najwygodniejszych opcji dla inwestorów indywidualnych jest Interactive Brokers. To renomowany broker z dostępem do ponad 150 rynków na całym świecie, w tym do kanadyjskiej giełdy CSE oraz amerykańskich NASDAQ i OTC Markets. Co kluczowe, broker przekonuje bardzo niskimi prowizjami.
Jedna platforma pozwala inwestorom zbudować zdywersyfikowany portfel, również w oparciu o spółki dające ekspozycję na świat kryptowalut. Może się w nim znaleźć miejsce dla bardziej renomowanej spółki MicroStrategy, a równocześnie dynamicznego projektu HYLQ, który ma większy potencjał wzrostu. Dla porównania, za jedną akcję MicroStrategy należy dziś zapłacić około 330 USD, podczas kiedy HYLQ kosztuje tylko około 1,30 USD, a i tak w rok firma urosła o ponad 300%.
MicroStrategy pokazuje, że połączenie tradycyjnego rynku ze światem kryptowalut może być skuteczne. Jako największy giełdowy posiadacz BTC firma udowadnia, że cyfrowe aktywa stanowią realną alternatywę dla klasycznych rezerw gotówkowych. Teraz w ślady Amerykanów idzie HYLQ. Mimo iż spółka działa na mniejszą skalę, oferuje inwestorom unikalny sposób ekspozycji na rynek kryptowalut przez klasyczną giełdę. Wszystko przy dużym potencjale wzrostu i bezpieczniejsze od bezpośredniego inwestowania w $HYPE.