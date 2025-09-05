Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

MicroStrategy to spółka od wielu lat obecna na giełdzie Nasdaq. O firmie głośno zrobiło się w 2020 roku, kiedy podmiot zaczął agresywnie inwestować w Bitcoina (BTC). Wedle stanu na wrzesień 2025 r. portfel spółki liczy przeszło 636 tysięcy BTC. Tymczasem na północy, w Kanadzie, podobny model obrała spółka HYLQ. Ten brand podjął podobne ryzyko, ale w odniesieniu do szybko rosnącego tokena $HYPE, związanego z nowoczesnym protokołem HyperLiquid.

MicroStrategy – gigant Bitcoina i finansów korporacyjnych

MicroStrategy to amerykańska spółka o długiej tradycji, ponieważ założona już w 1989 roku. Przez dekady działalności firma specjalizowała się w analityce biznesowej i tworzeniu oprogramowania do przetwarzania danych. Zwrot w strategii nastąpił dopiero w 2020 roku. Wówczas firma kierowana przez Michaela Saylora zaczęła na masową skalę skupować BTC. Bitcoin miał być aktywem przechowywania wartości “store of value”, co głównie przypisuje się dla nieruchomości i złota.

Żeby sfinansować rekordowe zakupy BTC, MicroStrategy korzysta z bardzo zróżnicowanych źródeł kapitału. Miliardy dolarów od inwestorów instytucjonalnych popłynęły w wyniku wyemitowania akcji i obligacji konwertowalnych. Ponadto w 2025 roku spółka wprowadziła innowacyjny instrument finansowy, jakim jest Stretch Preferred Stock (STRC).

To nowy typ uprzywilejowanych akcji, które są zabezpieczone posiadanymi zasobami BTC. W ramach pierwszych transz emisji STRC spółka zebrała ponad 2,5 miliarda dolarów. Akcje STRC pozwalają osiągnąć zyski w wyniku rosnącej ceny BTC. Co nie mniej istotne, inwestorzy mają z góry określony dochód, co sprawia, że inwestycja jest bezpieczniejsza.

Portfel z liczbą 636 000 BTC

Na początku września 2025 roku w portfelu MicroStrategy znajduje się 636 505 BTC. Oznacza to, że amerykańska spółka jest największym korporacyjnym posiadaczem BTC na świecie. Przy kursie oscylującym w okolicach 112 000 USD, łączna wartość zasobów przekracza 71 miliardów dolarów.

Strategia spółki opiera się na systematycznym powiększaniu portfela Bitcoina niezależnie od ceny cyfrowego złota. Przy takiej strategii jest w pełni zrozumiałe, że dla MicroStrategy BTC nie jest inwestycją krótkoterminową. Wręcz przeciwnie, jest to strategiczny składnik bilansu. W połączeniu ze zróżnicowanym modelem finansowania firma stale pozyskuje nowy kapitał i umacnia swoją pozycję jako lidera cyfrowych aktywów w sektorze publicznym.

Natomiast wyjątkowe wyniki nie sprawiają, że spółka jest wolna od ryzyka. Kurs akcji spółki o tickerze MSTR jest silnie skorelowany z rynkiem kryptowalut, a więc również podatny na zmienność i wahania ceny. Od lipca 2025 roku kurs spadł o ponad 30%. Natomiast ważniejszy jest zysk długoterminowy, a tutaj firma wypada bardzo okazale. Od 2020 roku, a więc od kiedy zaczęto skupować BTC, kurs MicroStrategy na Nasdaq urósł o ponad 2000%. Nic dziwnego, że skuteczny – jak się okazuje – model inwestycyjny stał się inspiracją dla innych uczestników rynku. Dobrym przykładem jest mniejsza, ale ambitna spółka notowana na giełdzie w Kanadzie – HYLQ. Jak więc wypada HYLQ na tle MicroStrategy?

Kup HYLQ

HyperLiquid zamiast Bitcoina. Inwestycyjny eksperyment HYLQ

HYLQ Strategy Corp. to mniejsza spółka notowana na kanadyjskiej giełdzie CSE i rynku pozagiełdowym OTC w USA (HYLQF). Firma wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów szukających ekspozycji na świat kryptowalut. Strategia jest podobna jak w przypadku MicroStrategy, ponieważ również HYLQ realizuje strategię budowania pozycji w cyfrowych aktywach. Jednak zamiast BTC spółka inwestuje w nowoczesny token $HYPE.

To natywna waluta platformy HyperLiquid. Ekosystem jest rozwijany jako blockchain warstwy pierwszej z imponującą wydajnością i technologicznym potencjałem. System obsłużył już transakcje o wartości ponad $2 bilionów dolarów, a wydajność to imponujące 200 000 transakcji na sekundę.

Spółka HYLQ rozumie token $HYPE jako podstawowy aktyw długoterminowy i narzędzie do zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Model zyskuje popularność inwestorów szukających nowych projektów o dużym potencjale wzrostu. Równocześnie budzi zainteresowanie bardziej konserwatywnych graczy, którzy wolą spółki od kryptowalut narażonych na nagłe i silne wahania.

Dowiedz się więcej o HYLQ

HYLQ i MSTR w zasięgu kliknięcia dzięki Interactive Brokers

Obie wymienione spółki – MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) oraz HYLQ Strategy Corp. (CSE: HYLQ, OTC: HYLQF) – to podmioty publiczne dostępne z poziomu większości globalnych platform brokerskich. Jedną z najwygodniejszych opcji dla inwestorów indywidualnych jest Interactive Brokers. To renomowany broker z dostępem do ponad 150 rynków na całym świecie, w tym do kanadyjskiej giełdy CSE oraz amerykańskich NASDAQ i OTC Markets. Co kluczowe, broker przekonuje bardzo niskimi prowizjami.

Jedna platforma pozwala inwestorom zbudować zdywersyfikowany portfel, również w oparciu o spółki dające ekspozycję na świat kryptowalut. Może się w nim znaleźć miejsce dla bardziej renomowanej spółki MicroStrategy, a równocześnie dynamicznego projektu HYLQ, który ma większy potencjał wzrostu. Dla porównania, za jedną akcję MicroStrategy należy dziś zapłacić około 330 USD, podczas kiedy HYLQ kosztuje tylko około 1,30 USD, a i tak w rok firma urosła o ponad 300%.

MicroStrategy pokazuje, że połączenie tradycyjnego rynku ze światem kryptowalut może być skuteczne. Jako największy giełdowy posiadacz BTC firma udowadnia, że cyfrowe aktywa stanowią realną alternatywę dla klasycznych rezerw gotówkowych. Teraz w ślady Amerykanów idzie HYLQ. Mimo iż spółka działa na mniejszą skalę, oferuje inwestorom unikalny sposób ekspozycji na rynek kryptowalut przez klasyczną giełdę. Wszystko przy dużym potencjale wzrostu i bezpieczniejsze od bezpośredniego inwestowania w $HYPE.

Kup HYLQ