インフルエンサーは長らく暗号資産市場のセンチメント形成に大きな役割を果たしてきた。彼らの影響力は、機関投資家のレポートやアナリストの分析よりも迅速に市場を動かすことが多い。特にエンターテインメント分野の著名人がブロックチェーンや暗号資産に関与する場合、ミームコイン分野を中心に投機的な関心が急速に高まる傾向がある。

最新の例は、世界で最も多くのフォロワーを持つコンテンツクリエイターであるMrBeastによる「MrBeast Financial」の商標出願だ。これにより、同氏が暗号資産関連または金融サービスを立ち上げるのではないかとの議論が広がっている。ミームコイン投資家にとって、このような動きは市場への資金流入再開の初期シグナルとして捉えられやすい。

MrBeast Financial──次のミームコイン上昇の火種か

MrBeastによる商標出願は、従来の投資家層と暗号資産コミュニティの双方から異例の注目を集めている。Cryptopolitanが確認した出願書類によれば、このブランドは暗号資産サービス、デジタルバンキング、投資商品、さらには将来的なクレジットカード発行を含むモバイルアプリを対象としている。これは既存の「Beast Industries」の傘下に位置づけられ、同社はすでに金融、分析、エンターテインメント分野に進出している。

複数のプラットフォームで4億4,600万人以上のフォロワーを抱えるオンライン著名人がデジタル金融に関わるだけで、市場全体の物語が変化する可能性がある。エンターテインメントと金融革新の交差点は、過去においても暗号資産市場に大きな投機的動きを生み出してきた。

GM 🤯Blogger MrBeast is entering the fintech and cryptocurrency market! The most popular YouTuber intends to launch his own fintech brand called MrBeast Financial, which will offer users an app with banking and cryptocurrency services. An application has already been submitted… pic.twitter.com/iJJTbZr9He — Captain GM (@g13m) October 17, 2025

MrBeastが直接関与しなくとも、その影響力が市場に波及した事例は過去にもある。過去には彼がミームコインに触れただけで、模倣プロジェクトが次々と立ち上がった。本人は「自らコインを発行することはない」と公言しているにもかかわらず、市場は大きく反応してきた。

このように、彼の名前がブロックチェーンに関連して語られるたびに、投資家は初期段階の機会を求めてミームコインへと資金を移す傾向がある。これは過去の市場サイクルでも繰り返されており、インフルエンサー主導の熱狂が機関投資家の参入よりも早くコミュニティ活動を活性化させることが多かった。

今回の出願は、市場に冷え込みが見られる中で新たな楽観論を生み出している。ミームコインの時価総額は現在550億ドル（約8兆2,500億円）を下回っており、今年初めの1,400億ドル（約21兆円）から大きく減少した。取引量は縮小し、市場の熱気も後退しているが、歴史的にはこのような収縮期の後に強力な触媒が現れ、投機が再燃してきた。

MrBeastの金融サービスへの参入は、たとえ商標出願にとどまるとしても心理的な転機となり得る。彼の「Feastables」や「Beast Burgers」が証明したように、注目を商業的成功へと転換する力はすでに実証済みだ。今回の動きが暗号資産と結びつけば、数百万人規模の小口投資家を市場に呼び戻す可能性がある。

結果として、大規模なオーディエンスを持つ著名人が金融に関与すると、その波及効果はまずミームコインに届くのが通例だ。低い参入障壁とコミュニティ主導の性質が、個人投資家の関心を最も早く集める要因となる。

現在の低水準にある評価額は、エンターテインメント性と開発を兼ね備えたミームコインにとって、反発の舞台となる可能性がある。過去の上昇局面前と同様に、サイクルの初期蓄積期を示していると見る投資家も少なくない。インフルエンサー関連の物語が再び注目を集める中で、ミームコインは新規資本流入の最初の受け皿となるかもしれない。

今買うべき注目の仮想通貨──需要拡大が見込まれる銘柄

Maxi Doge

Maxi Dogeは、現在のミームコイン市場で最も注目される存在の一つとなっている。オリジナルのDogeの魅力を継承しつつ、より力強く自信に満ちたキャラクター性を打ち出している点が特徴だ。デザインやコミュニティの雰囲気は初期のミーム文化を思わせながらも、現代の投資家が反応しやすい形で表現されている。

TelegramやXでの議論では、MrBeastの商標ニュースをきっかけに再びミームコイン分野へ注目が集まる中で、Maxi Dogeが熱気を集めている。タイミングとしても市場心理が再び取引行動に影響を及ぼし始めている局面に合致している。

数多くの新規トークンが短期間で消えた一方で、Maxi Dogeは安定して日々の議論に登場しており、持続力を示している。マーケティングも完全にコミュニティ主導で行われ、コンテストやファンによるコンテンツ制作、SNS上での活発な交流が継続している。

この有機的な強さは、市場心理が変化した際に大規模な上昇に繋がることが過去のサイクルでも確認されている。現在、ミームコイン市場は500億ドル（約7兆5,000億円）を下回っており、過去の高値から大幅に低下しているが、静かな局面の後には大きな回復が訪れることが多い。Maxi Dogeはその主役候補とみられている。

Maxi Dogeを購入する

Snorter

Snorterは、ユーモアと実用性を兼ね備えた点で愛好家から支持を集めている。AI搭載のTelegramボットを中心に設計され、トレーダーに迅速な市場情報や自動応答を提供することで、日常的なやり取りを効率的かつ楽しいものに変えている。

この設計は、ミームコインが本来の文化を維持しながら進化できることを示している。XやTelegramでの言及は週ごとに増加しており、トレーダーの日常に浸透しつつあることがわかる。

複数のインフルエンサーや人気クリエイターがこのトークンを取り上げたことで、知名度は急速に拡大している。こうした初期の注目は、取引所上場後の大規模上昇につながることが多い。

すでにプレセールで400万ドル（約6億円）以上を調達しており、短命に終わりがちなミームトークンとは一線を画す持続性への期待が高まっている。市場全体が低迷している今、Snorterのような機能性を持つプロジェクトは投資家の注目を集めやすい。

Snorterを購入する

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyperは、ミームコインに実用性を持たせたプロジェクトだ。ビットコインを基盤としたレイヤー2設計を採用し、取引速度とアクセス性を改善することを目指している。

コミュニティ主導のトークンとしての側面と、発展するブロックチェーンネットワークとしての機能を兼ね備えた点が特徴である。ビットコインの広大なユーザーベースに対し、より速く低コストの取引手段を提供しながら、文化的な魅力も維持している。

すでに2,400万ドル（約36億円）以上を調達しており、技術的信頼性と遊び心を融合させた事例として注目を集めている。特に、トランザクション処理やスケーラビリティ改善の進展は、ビットコインの将来に関心を持つコミュニティから高く評価されている。

Bitcoin Hyperを購入する

Pepenode

Pepenodeは、今年のミームコイン文化の中で最も創造的な復活例の一つだ。インターネット文化で親しまれる「Pepe」を基にしながら、新たに「マイン・トゥ・アーン（mine to earn）」モデルを導入し、ユーザーがインタラクティブなマイニング体験を通じてトークンを獲得できる仕組みを採用している。

この構造は、単なる投機対象を超え、ユーモアと実用性を両立させるプロジェクトとして注目されている。プレセールも順調に進み、個人投資家からの安定した資金流入が続いている。著名なクリプト系インフルエンサーも支持を表明しており、SNS上での露出が増加している。

ミームコインは共有された熱量に支えられて成長するが、Pepenodeはそのバランスを的確に捉えている。マイニングベースの仕組み、積極的なマーケティング、拡大するクリエイターネットワークは、今後の強い勢いを示している。

Pepenodeを購入する

結論

インフルエンサー主導の新たな動きは、ミームコイン市場に再び楽観論をもたらした。市場心理が改善し、評価額が依然として過去の高値を大きく下回る今は、初期的な投資ポジションを構築する稀少な機会となっている。

エンターテインメントと構造性、ユーモアと革新性、コミュニティと実用性を兼ね備えたプロジェクトが、次の強気波動の中で際立つだろう。現段階はまさに次の大きな波の前の静けさであり、長期的な成長を見据える投資家にとって好機といえる。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。