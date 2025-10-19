Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Op 16 oktober 2025 kondigde het Amerikaanse nieuwsbedrijf Newsmax aan dat zij in de komende 12 maanden van plan zijn $5 miljoen te investeren in Bitcoin (BTC) en Trump Coin (TRUMP). Het plan is om een crypto-reserve op te bouwen met beide coins, Bitcoin en Trump Coin.

De CEO van Newsmax, Christopher Ruddy, beschreef Bitcoin als “fast becoming the gold standard of cryptocurrency”. Hierbij gaf hij aan dat BTC toevoegen aan de reserves van het bedrijf een grote stap naar groei en innovatie is. Ruddy is ook razend enthousiast over het inzetten van de Trump Coin. De marktprestaties van deze meme coin zouden volgens hem een weerspiegeling zijn van Trump zijn presidentschap. Ruddy noemt het “impressive”.

De Trump Coin is pas sinds begin 2025 op de markt, maar heeft volgens het statement van NewsMax nu al een circulerende waarde van meer dan $1,2 miljard en een totale marktwaarde van $6 miljard, dit is volgens de cijfers van Coinbase. Maar na de aankondiging van Newsmax daalde zowel de Bitcoin koers als de TRUMP koers. BTC daalde met 3,6% naar $107.199 en TRUMP daalde met 4,6% naar $5,82.

Newsmax versterkt het vertrouwen in Trump crypto

Newsmax is een bekend en gevestigd bedrijf op de New York Stock Exchange (NYSE). Hun vertrouwen in een meme coin als de TRUMP laat zien dat memecoins langzaam aan serieuzer genomen worden. Het geeft een signaal van vertrouwen af.

Voor een bedrijf zo groot als Newsmax is een investering van $5 miljoen een relatief klein bedrag, maar voor de buitenwereld lijkt dit een mega-investering. Op deze manier wordt er een symbolische waarde aan de tokens gekoppeld, en laat zien dat naast de ‘grote spelers’ zoals Bitcoin ook kleinere tokens een plek kunnen hebben in reserves van grote bedrijven.

De aankondiging van Newsmax kan andere bedrijven aan het denken zetten en inspireren om ook te investeren. Dit kan het vertrouwen in crypto op de lange termijn erg versterken. Veel bedrijven zijn tot nu toe nog voorzichtig als het aankomt op crypto. Maar nu steeds meer grote bedrijven crypto-reserves aanleggen wordt de drempel om in te stappen steeds lager.

Right wing news channel Newsmax to start investing in Trump Coin. pic.twitter.com/X6lQYKkYsO — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 16, 2025

De politieke factor waar Newsmax mee te maken heeft kan zowel helpen als schaden. Als er iets is wat men snel associeert met politiek dan is dat wel ‘Trump’, dit kan voor aandacht zorgen maar ook voor grote verdeeldheid. Newsmax stond al bekend als extreem rechts, dus voor hen zal het hoogstwaarschijnlijk voor meer aandacht van Trump supporters zorgen. Critici kunnen het zien als een marketingstunt.

Ondanks alles blijven investeringen in deze veelbelovende crypto risicovol. Ze zijn erg volatiel en hangen af van de populariteit van de meme, of in dit geval de persoon, waar ze op gebaseerd zijn. De prijzen kunnen in korte tijd hard stijgen, maar direct daarna ook weer snel dalen.

Kan de investering van Newsmax leiden tot een meme coin rally?

Na de aankondiging van de investering daalden beide tokens, dit geeft dus aan dat nieuws en aandacht niet meteen leidt tot een koersstijging. Een tijdje na de aankondiging zagen we de koersen toch weer stijgen. Dit geeft aan dat in andere marktomstandigheden, nieuws toch een drijvende kracht achter koersstijgingen kan zijn. Op momenten dat traders even wat minder vertrouwen hebben, kan media aandacht toch de koers opjagen.

NewsMax is zelf een mediabedrijf waardoor de aankondiging veel aandacht krijgt. Door het nieuws te blijven herhalen kunnen investeerders later nog interesse krijgen en dit kan leiden tot een toekomstige rally. Een meme coin-rally volgt vaak eenzelfde patroon. Eerst het nieuws, en daarna ofwel een stijging of een correctie.

Als de steun voor een token ineens minder of meer wordt dan zorgt dit voor een abrupte omslag van momentum. Ook is de TRUMP sterk afhankelijk van de politieke ontwikkelingen. Deze kunnen de token ondersteunen, maar ook juist zwaar in de steek laten. Investeerders moeten goed opletten of de meme coin een ondergrond heeft die stabiel genoeg is om de rally vol te houden.

Maar wat betekent dit voor de Bitcoin koers? Bitcoin is over het algemeen minder volatiel dan meme coins zijn. De politieke factoren die meespelen in de koers van de TRUMP zijn dus minder relevant voor de Bitcoin koers. Opvallend bitcoin nieuws speelt dus minder een rol voor de koers dan opvallend nieuws over meme coins.

De aankondiging van Newsmax om een crypto-reserve op te starten met zowel BTC als Trump Coin zorgt voor een nieuwe dynamiek op de markt. Traders volgen het bitcoin nieuws en ontwikkelingen rondom meme coins. Maar of dit het begin is van een rally of slechts een kortstondige opleving zal in de komende maanden duidelijk worden.

Komen meer meme coins in reserves?

Met de toevoeging van Trump coin aan de reserves ligt de weg open voor andere meme coins om deze stap ook te maken. Het ligt voor de hand dat Dogecoin de eerstvolgende meme coin is die op deze manier door instituties opgepikt wordt, maar er zijn meer kapers op de kust.

