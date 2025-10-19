Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

次の1000倍暗号資産は、有名なプロジェクトから生まれるとは限らない。むしろ、強固な基盤を持つ新興の小型暗号資産から誕生することが多い。ビットコインやイーサリアムも当初は小型トークンだったが、その基盤の強さによって市場のリーダーに成長した。

専門家は、現在進行中の市場調整は次の勝者を探す絶好の機会だと見ている。ビットコインは過去3か月間、10万8,000ドル（約1,620万円）を上回って推移していたが、直近で10万3,516ドル（約1,550万円）まで下落した。

イーサリアムやバイナンスコインなどの主要トークンも同様に大きな下落を見せ、過去7日間でそれぞれ14.6％、17.2％の値下がりとなった。多くのトレーダーは弱気姿勢を崩していないが、市場のベテランはこれは次の上昇局面に向けた短期的な調整にすぎないと分析している。

このような環境下で注目を集めているのが、リスクを抑えつつ大きなリターンを狙える暗号資産のプレセール（先行販売）だ。市場関係者によれば、特に有望とされるのがMaxi Doge（MAXI）とPepenode（PEPENODE）であり、プレセール市場をけん引している。

暗号資産市場全体の時価総額、3兆5,100億ドルに下落

暗号資産市場全体の時価総額は過去24時間で7.37％減少し、3兆5,100億ドル（約525兆円）にまで落ち込んだ。10月7日以降、市場は8,100億ドル（約121兆円）の価値を失い、2025年で最大の清算規模となった。

ここ数か月間、トランプ前大統領による関税戦争が暗号資産市場に短期的なボラティリティを引き起こしてきたが、先週金曜日の下落は過去最大のダメージを与えた。この急落では、わずか数時間で1,916億ドル（約28兆7,000億円）以上が市場から消え去り、史上最大規模の清算が発生した。

この関税ショックにより、暗号資産市場では大規模なレバレッジポジションが解消された。データによれば、10月にはオープンインタレスト（未決済建玉）が過去最高の2,330億ドル（約349兆円）に達していたが、その後急落し、650億ドル（約97兆円）減少して7月中旬の水準に戻っている。

現在、関税問題の緩和と利下げ期待の高まりにより、市場では底打ちと反転への期待感が広がっている。

2025年第4四半期における次の1000倍候補

新しいアイデア、強固なコミュニティ、または爆発的な注目を集めるプロジェクトは、大きな成長を遂げる可能性がある。その中には1000倍の成長を実現するものも存在する。

歴史的に見ても、最大の利益は価格や時価総額が低い段階で投資した場合に生まれることが多い。ここでは、革新性や人気、そして市場の勢いに基づいて、同様の成長パターンをたどる可能性のある新しい暗号資産を紹介する。

Maxi Doge：ICOで350万ドルを突破、投資家が資金を移動

2025年、Dogecoinの低調なパフォーマンスに失望したミームコイン投資家は、新たなDOGE派生プロジェクトであるMaxi Doge（MAXI）に資金を移しつつある。このプロジェクトの特徴は、実用性を誇張するのではなく、風刺的なブランディングと投機的取引に焦点を当てている点にある。

Maxi Dogeは拒絶から生まれ、怒りによって鍛えられた。DogecoinやShiba Inuが名声を追いかける一方で、このプロジェクトは「Iron Paradise」で力を蓄えた。1,000倍レバレッジの精神を胸に刻み、鍛錬を繰り返すことで力を積み上げ、規律を武器に成長を遂げた。

Maxi Dogeは現在プレセール初期段階にあり、わずか数週間で調達額は350万ドル（約5億2,500万円）を超えている。これは投資家がこのプロジェクトの物語性に共感している証拠であり、取引所上場後の急騰を見込んでいるといえる。

投資家は今も、1トークンあたり0.0002635ドル（約0.04円）でMAXIを取得できる。さらに、ダイナミックなステーキング報酬により83％という高い年利（APY）も提供されている。

Pepenode：プレセール特典付きのバーチャルマイニングゲーム

Pepenodeは世界初の「Mine-to-Earn（採掘して稼ぐ）」型ミームコインとして注目を集め、プレセール市場をけん引している。独自のバーチャルマイニングプロトコルによって、従来の暗号資産マイニングをゲーミフィケーション化し、楽しみながら受動的に収益を得られる仕組みを導入している。

これにより、ユーザーは高額なハードウェアを購入する必要なく、マイニングを体験できる。プレセール段階からマイニングノードを獲得し、カスタマイズしたリグで収益を上げることが可能だ。

PEPENODEトークンは現在1枚あたり0.001105ドル（約0.17円）の割引価格で購入できる。販売ステージが進むにつれて価格は段階的に上昇しており、早期投資家にとって安定したリターンをもたらす設計となっている。

