Nvidia đang thống trị lĩnh vực sản xuất chipset và dẫn đầu về AI. Sau khi hợp tác với Alibaba, liệu giá cổ phiếu Nvidia tăng mạnh có thể thúc đẩy các presale chất lượng như PepeNode?

Hiện tại, cổ phiếu Nvidia đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại. Dù thị trường từng kỳ vọng điều chỉnh sau đợt tăng ngày 22/9, xu hướng tăng vẫn được duy trì. Giá cổ phiếu ổn định trên 170 USD, với phe bò kỳ vọng phá ngưỡng 190 USD và có thể vượt 200 USD vào cuối năm.

Ở mức định giá hiện tại, Nvidia có vốn hóa thị trường hơn 4,3 nghìn tỷ USD, cao hơn tổng giá trị của toàn bộ thị trường crypto, bao gồm cả các memecoin hàng đầu trên Solana. Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch trung bình đạt hơn 184 triệu cổ phiếu, với hệ số P/E ở mức 50,37.

Báo cáo tài chính quý 2/2025 nhấn mạnh đà tăng trưởng mạnh mẽ: doanh thu đạt 46 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí hoạt động tăng hơn 37%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng vẫn tăng vọt lên hơn 26 tỷ USD, tương đương mức tăng gần 60% so với cùng kỳ.

Những dữ liệu này cho thấy Nvidia đang thống trị lĩnh vực AI và bán dẫn với hiệu quả và khả năng sinh lời ấn tượng. Mức tăng trưởng lợi nhuận ròng +60% cho thấy quy mô và sức mạnh định giá của Nvidia đang thúc đẩy sự bùng nổ. Trong khi đó, biên lợi nhuận ròng 56% vào cuối quý 2/2025 chứng minh khả năng vận hành vượt trội, đưa Nvidia ngang hàng với các đối thủ lớn như Microsoft.

Cổ phiếu Nvidia sẽ bùng nổ? Quan hệ đối tác với Alibaba tạo bước ngoặt

Hôm qua, tại hội nghị thường niên Aspara, Alibaba đã công bố mối quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt với Nvidia.

Theo thỏa thuận, Alibaba sẽ tích hợp phần mềm Physical AI của Nvidia vào hạ tầng AI trên nền tảng đám mây, cho phép phát triển các ứng dụng tiên tiến từ mô phỏng robot đến mô hình xe tự hành.

Như dự đoán, cổ phiếu Nvidia đã tăng ngắn hạn trong phiên giao dịch ngoài giờ trước khi điều chỉnh nhẹ.

Điều đáng chú ý nằm ở chi tiết của thỏa thuận – và đối với các nhà đầu tư Nvidia, đây không chỉ là một cái bắt tay. Liên minh chiến lược này có thể tái định nghĩa cách AI kết hợp giữa thế giới số và thế giới vật lý.

Alibaba có kế hoạch triển khai toàn bộ bộ công cụ Physical AI của Nvidia trên hệ sinh thái của mình, thúc đẩy các đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân.

Eddie Wu, Giám đốc điều hành Alibaba, cho biết tốc độ tăng trưởng AI đã vượt kỳ vọng. Công ty đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này và mở thêm nhiều trung tâm dữ liệu tại châu Âu và châu Á.

Để thể hiện cam kết, Alibaba đã triển khai các cụm GPU để huấn luyện chatbot Qwen3-Max mới ra mắt, tích hợp cả khả năng lập trình và thị giác máy tính.

Đối với cổ đông Nvidia, đây là sự xác nhận thêm: nhu cầu đối với GPU Nvidia vẫn ở mức “không thể thỏa mãn”, củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc – nơi chi tiêu cho đám mây tiếp tục chiếm ưu thế.

