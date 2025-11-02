Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Der Meme-Coin OFFICIAL TRUMP (TRUMP) zeigt derzeit wieder Lebenszeichen. In den letzten Wochen stieg der Kurs von rund 5,40 US-Dollar auf fast 8 US-Dollar. Diese starke Entwicklung kommt nach einer Phase politischer Diskussionen in den USA, die erneut für Aufmerksamkeit rund um Donald Trump gesorgt haben. Viele Anleger sehen TRUMP als Symbol für die wachsende Aufmerksamkeit rund um politische Themen in den USA. Könnte jetzt ein Ausbruch über 10 US-Dollar folgen?

Aktuelle Kurslage und technische Einschätzung

TRUMP zeigt derzeit eine stabile Entwicklung nach einem Rücksetzer im Oktober. Laut Marktanalysen hat der Coin eine wichtige Widerstandslinie durchbrochen, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Der aktuelle Preis liegt bei etwa 7,90 US-Dollar. Ein Anstieg über die Marke von 8 US-Dollar könnte laut Charttechnik ein Signal für die nächste Aufwärtsbewegung sein.

Besonders im Fokus steht die Zone zwischen 7,25 und 7,40 US-Dollar. Sie dient als Unterstützung und könnte bei erneutem Kaufinteresse als Startpunkt für den nächsten Kursschub fungieren. Der sogenannte RSI-Wert (Relative Strength Index) liegt bei rund 64. Dieser Wert zeigt, dass der Markt aktiv, aber noch nicht überhitzt ist.

Viele Analysten erwarten, dass ein klarer Durchbruch über 8,77 US-Dollar den Weg in Richtung 10 US-Dollar öffnen könnte. Danach wäre sogar ein Anstieg bis etwa 12 US-Dollar möglich. Das würde einem Kursplus von rund 25 bis 30 Prozent entsprechen. Sollte die Nachfrage anhalten, halten einige Beobachter auch 15 US-Dollar langfristig für denkbar.

Chancen und Risiken des TRUMP-Tokens

TRUMP zählt mittlerweile zu den größten Meme-Coins auf dem Markt, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Damit hat der Token noch deutlich Aufholpotenzial zu bekannten Projekten wie Dogecoin oder Shiba Inu. Seine Beliebtheit beruht jedoch weniger auf technischer Innovation als auf Symbolik und öffentlicher Wahrnehmung.

Meme-Coins bewegen sich oft stark durch soziale Medien, Influencer und politische Ereignisse. Das kann schnelle Gewinne ermöglichen, birgt aber auch hohe Risiken. Wer investiert, sollte sich der Volatilität bewusst sein. Kurzfristige Kursschwankungen sind bei diesen Projekten eher die Regel als die Ausnahme. Zudem hängt der Erfolg von TRUMP stark davon ab, ob Donald Trump den Token nochmal indirekt pushen kann.

Neue Projekte profitieren vom TRUMP-Hype: Bitcoin Hyper im Fokus

Während TRUMP schon durchaus den größten Hyper möglicherweise hinter sich hat, könnten neue Projekte im Meme-Sektor mehr Potenzial bieten. Einer dieser Newcomer ist Bitcoin Hyper (HYPER) – ein Projekt, das versucht, den Hype um Meme-Coins mit echter Bitcoin-Utility zu verbinden.

Bitcoin Hyper will als Layer-2-Lösung auf der Bitcoin-Blockchain funktionieren. Eine Layer-2-Lösung ist ein zusätzliches System, das auf der bestehenden Blockchain aufbaut, um Transaktionen schneller und günstiger zu machen. Das Projekt kombiniert dafür den „Solana Virtual Machine“-Standard (SVM) mit dem Proof-of-Stake-Verfahren. Dadurch sollen mehrere Tausend Transaktionen pro Sekunde möglich sein – deutlich mehr als bei Bitcoin selbst, der nur etwa 3 bis 7 Transaktionen schafft.

Das Team von Bitcoin Hyper hat in der laufenden Presale-Phase bereits über 25 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Tokenpreis steigt dabei schrittweise an, um frühe Investoren zu belohnen. Nutzer können den Coin direkt auf der offiziellen Website mit ETH, USDT, BNB oder per Kreditkarte kaufen. Unterstützt wird der Kauf auch über Best Wallet, eine Krypto-Wallet, in der HYPER bereits unter den kommenden Token-Projekten gelistet ist.

Neben schnellerer Technik will Bitcoin Hyper auch neue Funktionen auf Bitcoin bringen – darunter NFT-Handel, dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) und sogar Games. Das Ziel ist, Bitcoin moderner zu machen, ohne seine Sicherheitsvorteile aufzugeben. Dafür werden Transaktionsdaten regelmäßig in die Haupt-Blockchain zurückgeschrieben, um die Integrität zu gewährleisten.

Mehr über Bitcoin Hyper erfahren

