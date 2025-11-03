Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De cryptomarkt komt niet sterk uit het weekend. Sterker nog, er wordt veel ingeleverd, en dan met name door oude meme coins. Zo leveren cryptomunten als Dogecoin (DOGE), Pudgy Penguins (PENGU) en SPX6900 (SPX) vandaag flink in. Welke factoren zorgen voor apathie richting deze vrolijke projecten? Biedt dit kansen voor nieuwe crypto memes om te schitteren?

Crypto daalt en memecoins ontvangen de hardste klappen

De cryptomarkt zakte vannacht behoorlijk in, nadat Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, liet doorschemeren dat de renteverlagingen van 10 december waarschijnlijk uitgesteld worden. Vorige maand was hij een stuk optimistischer, waardoor vele investeerders hun portfolio al hadden ingericht op de verlaging. Een verlaging betekent immers dat er meer geld vrijkomt om in risicovolle assets te investeren. Crypto is daar een voorbeeld van, maar vanwege de speculatieve aard van meme coins, wordt met name deze markt geraakt.

Van de 10 grootste meme coins lieten er vandaag maar liefst 9 een daling zien van 2,37% tot 14,62%. Alleen de relatieve nieuwe crypto Official Trump (TRUMP) wist winst te behalen vandaag. Opvallend is dat de oudere crypto’s hier het meest lijken in te leveren. Zo daalde de SPX6900 koers met maar liefst 14,62%.

De PENGU koers kreeg een klap van 7,35% en de PEPE koers daalde met 7,40%. Zelfs de meest populaire meme coin op de markt, Dogecoin, leverde vrij veel in met een daling van 6,75%.

Crypto verwachting: Welke crypto meme gaat herstellen?

De meme coin markt zakte in toen cryptoleider Bitcoin (BTC) een flinke val maakte. Vaak gaat het dan om een dip, waarbij de markt in elk geval weer gedeeltelijk terugkaatst. Dit is dit keer echter niet het geval. De Dogecoin koers bijvoorbeeld is gezakt en geeft nog geen enkel signaal van herstel.

DOGE handelt momenteel op $0,1737 en is daarmee door het voormalige supportniveau van $0,1775 gezakt. Dit niveau biedt nu juist weerstand. Dogecoin lijkt een nieuw supportniveau te hebben gevonden van $0,1723, maar met de huidige druk is het de vraag of de meme coin hierboven weet te blijven.

Uiteraard kan er gewoon sprake zijn van een crypto dip, maar de onzekerheid over de economie in Amerika vraagt om voorzichtigheid. Daarnaast roept de reactie van de oude meme coins de vraag op of investeerders liever op zoek gaan naar alternatieven. Meme coins zijn voornamelijk speculatief en nu de oudere munten de laatste weken met name in het rood staan, ontstaat er ruimte voor nieuwe cryptomunten om een prominente plek op de markt te bemachtigen.

Nieuwe crypto is klaar om de alpha meme coin te worden

De meme coin markt kan weer bijtrekken, maar de winsten die te behalen zijn, kunnen tegenvallen. Nieuwe cryptomunten maken soms enorme pumps door als ze eenmaal op de exchanges gelanceerd worden. Zo zijn er momenteel crypto’s in presale die deze potentie hebben. Hoewel de Dogecoin koers verdere dalingen mogelijk beperkt, kunnen de winsten hier soms enorm zijn. En nu de markt dipt, kunnen deze nieuwe meme coins daar enorm van profiteren.

Een voorbeeld van zo’n meme coin met potentie is Maxi Doge ($MAXI). Deze veelbelovende crypto neemt het rechtstreeks op tegen zijn neef Dogecoin. Ook al zijn ze familie, deze twee meme coins verschillen enorm van elkaar. DOGE werd namelijk altijd door iedereen geaccepteerd met zijn vriendelijke lachje, terwijl Maxi vaak genegeerd werd. MAXI steekt daar echter een stokje voor, en heeft de afgelopen jaren doorgebracht met het doen van zware squats.

You will not catch me slippin. Pumps come from the grind. And $MAXI is slapping. pic.twitter.com/2hLJAvkI61 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 2, 2025

Deze doge meme heeft nooit leg-day gemist en heeft hard gewerkt om zijn spieren te kweken in de gym. Dit alles om zijn ego te redden en de enige echte alpha meme coin te worden. Maxi Doge is dan ook PoW², oftewel Proof of Workout en Proof of Winning. Om je aan te sluiten bij deze community met gym-bro humor, trading competities en 1000x energie, koop je $MAXI vandaag voor $0,000266 per stuk.

