Bitcoin (BTC) ieguve ir sasniegusi jaunu visaugstāko grūtības līmeni, palielinot izmaksas un padarot jaunu dalībnieku ienākšanu šajā jomā grūtāku nekā jebkad agrāk.
Tikmēr jauns mēmu monētu projekts PepeNode (PepeNode) piedāvā alternatīvu, pārvēršot ieguvi par spēlveida virtuālu pieredzi, nevis pastāvīgu sacensību par iekārtām un elektrības rēķiniem.
Vienkārši izsakoties, PepeNode pārvērš mēmu monētu ieguvi par stratēģijas spēli. Spēlētāji var veidot virtuālas konfigurācijas, apvienot mezglus un maksimizēt atlīdzību atkarībā no tā, cik labi ir konfigurētas viņu iekārtas.
Projekts joprojām atrodas agrīnā iepriekšpārdošanas fāzē, un tā finansējums tiek iegūts no godīgas žetonu pārdošanas, kas veltīta spēles attīstībai. Līdz šim PepeNode jau ir piesaistījis gandrīz 1,5 miljonus dolāru.
Šobrīd žetoni ir pieejami par 0,0010745 dolāriem, kas ir viens no zemākajiem ieejas punktiem pirms galīgās iekļaušanas biržā. Taču šī cena ir spēkā tikai nākamās divas dienas, pēc kurām tā paaugstināsies līdz nākamajam finansējuma posmam.
Kāpēc mēmu monētu ieguve varētu būt vieglāka nekā BTC ieguve
Bitcoin ieguves grūtības pakāpe ceturtdien sasniedza 142,34 T. Šis neapstrādātais grūtības rādītājs ir “mērķa slieksnis”, kuru ieguves uzņēmumiem jāpārsniedz ar saviem šifrējumiem.
Jo lielāks skaitlis, jo grūtāk ir atrast derīgu bloku un jo lielāka kļūst konkurence ieguves jomā.
Šajā līmenī BTC nopelnīšana ir gandrīz neiespējama bez rūpniecības mēroga iekārtām un piekļuves lētai elektroenerģijai. Lai gan augstāka grūtības pakāpe padara Bitcoin tīklu drošāku, tā arī palielina centralizācijas risku, jo tikai lielākās firmas var atļauties iegādāties nepieciešamo aprīkojumu. Laiki, kad BTC varēja iegūt ar klēpjdatoru, ir sen pagājuši.
Tieši šī realitāte ir tas, kas izceļ jaunas pieejas. Tā vietā, lai ieguve kļūtu par iekārtu un elektrības cīņu, PepeNode pārveido šo procesu par spēli.
Tā nav veidota attiecībā uz BTC, bet gan mēmu monētām – sākot ar pašu PepeNode žetonu un paplašinoties līdz tādiem top žetoniem kā Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) un citiem.
Ieguve PepeNode ir pārvērsta par spēli: lietotāji stratēģiski apvieno virtuālos mezglus, lai maksimāli palielinātu savus ienākumus.
Tā vietā, lai tērētu kapitālu aparatūrai un elektroenerģijai, spēlētāji koncentrējas uz gudrāku konfigurāciju izveidi, pārvēršot ieguvi gan par stratēģisku izaicinājumu, gan par veidu, kā nopelnīt reālas balvas.
Kā darbojas PepeNode
Katrs PepeNode lietotājs sāk no nulles ar virtuālu telpu, ko var paplašināt līdz pilnvērtīgai ieguves operācijai.
Lai gūtu peļņu, spēlētāji iegūst digitālos mezglus, katram no kuriem ir savas īpašības un ražošanas potenciāls. Šos mezglus var uzlabot, lai palielinātu ražošanas apjomu, vai vēlāk atbrīvoties no tiem, lai atgūtu PepeNode žetonus, dodot spēlētājiem brīvību jebkurā brīdī pielāgot savu stratēģiju.
Spēle ir veidota, balstoties uz eksperimentēšanu un pilnveidošanu, kur pareiza konfigurācija nodrošina lielākas atlīdzības un bonusa izmaksas iepriekš minētajos žetonos, piemēram, PEPE, FARTCOIN un citos populārākajos mēmu žetonos, savukārt neefektīvas kombinācijas var kavēt sniegumu. Iespēja jebkurā brīdī paplašināt, pielāgot vai izņemt naudu no mezgliem nodrošina sistēmas dinamiku un konkurētspēju.
Savukārt to, kas padara šo modeli ilgtspējīgu, ir tā pamatā esošā tokenomika. Katru reizi, kad mezgli tiek uzlaboti, 70 % no uzlabošanai izmantotajiem PepeNode žetoniem tiek neatgriezeniski iznīcināti, samazinot piedāvājumu ar katru darbību.
Tā kā arvien vairāk dalībnieku paplašina savas virtuālās darbības, šis deflācijas cikls nodrošina, ka spēles aktivitāte ne tikai veicina personīgos ienākumus, bet arī atbalsta PepeNode ilgtermiņa vērtību.
Kāpēc vērts iegūt mēmu monētas?
Protams, mēmu monētu iegūšana ir pavisam cita lieta nekā paša Bitcoin iegūšana. BTC joprojām veido vairāk nekā pusi no tirgus vērtības, un tam ir pamatots iemesls. Tā iegūšanas process ir tā drošības un decentralizācijas pamats – nesabojājamā piedāvājuma mehānika, kas to padara par vienu no visvērtīgākajiem aktīviem kriptovalūtu tirgū.
Bet tas nenozīmē, ka mēmu monētas nepiedāvā milzīgas iespējas. Tokeni kā PEPE un FARTCOIN to jau ir pierādījuši. Kaut arī PEPE sasniedza savu augstāko punktu pirms 10 mēnešiem, pirmie īpašnieki joprojām bauda vairāk nekā 17 000 % peļņu salīdzinājumā ar ieejas cenām pirms diviem gadiem.
Ažiotāža bija tik intensīva, ka viens investors, savlaicīgi iegādājoties PEPE un noturot to visā tā straujā kāpuma laikā, no 27 dolāriem nopelnīja 52 miljonus dolāru.
PepeNode žetonu loma
Tad kāpēc jums vajadzētu iegādāties PepeNode žetonus jau tagad?
Atbilde ir vienkārša: tas ir virtuālās ieguves spēles galvenais valūtas veids, ko izmanto, lai iegādātos un uzlabotu mezglus.
Lai gan tie kalpo kā galvenais atlīdzības žetons ekosistēmā, PepeNode deflācijas modelis nodrošina ilgtermiņa vērtību. Katru reizi, kad žetoni tiek tērēti uzlabojumiem, 70 % no tiem tiek neatgriezeniski iznīcināti, samazinot piedāvājumu, spēlei attīstoties.
Tas nozīmē, ka spēlētāji ne tikai vāc bonusa mēmu monētas, piemēram, PEPE un FARTCOIN, bet arī uzkrāj aktīvus, kuriem ir nopietns potenciāls strauji pieaugt vērtībā.
Un pat šajā agrīnā iepriekšpārdošanas posmā PepeNode žetoni jau darbojas. To turētāji var tos ieguldīt projekta vietējā protokolā, lai iegūtu dinamisku ienesīgumu 923 % APY, uzkrājot atlīdzības jau ilgi pirms pilnās spēles sākuma.
Ja vēlaties iegādāties PepeNode žetonus, apmeklējiet iepriekšpārdošanas vietni, lai tos nopirktu jau šodien, izmantojot ETH, BNB, USDT (ERC-20 un BEP-20) un pat kredītkartes vai debetkartes.