Trong 8 tháng qua, hiếm có đồng tiền nào thể hiện rõ ràng sự khắc nghiệt của biến động thị trường hơn PI Coin. Khi được niêm yết trên OKX vào cuối tháng 2/2025, PI USD đã thắp lên hy vọng lớn trong cộng đồng, thậm chí còn vượt qua cả sức nóng của nhiều đợt presale crypto đình đám. Giá PI coin nhanh chóng tăng vọt lên đỉnh $3, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng nó có thể sớm đạt $5 và lọt vào top 5 vốn hóa thị trường.

Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy không kéo dài. Chỉ sau vài tháng, PI crypto lao dốc mạnh mẽ, để lại nhà đầu tư trong cú sốc. Theo dữ liệu từ Coingecko, giá PI hiện đã giảm -91% so với mức đỉnh lịch sử. Những người vẫn giữ coin, với hy vọng PI có thể cạnh tranh với Bitcoin, Hyper hoặc Ethereum, hiện chỉ gỡ lại được khoảng -6% từ đáy – con số quá nhỏ bé so với kỳ vọng ban đầu.

Nguyên nhân thất bại của PI coin phần lớn đến từ tokenomics. Trong tổng cung tối đa 100 tỷ PI, mới chỉ có khoảng 12,6 tỷ token được phát hành, và 8,19 tỷ đang lưu hành. Điều này có nghĩa là chưa đến 9% tổng cung đã thực sự ra thị trường. Dù nhiều người nghĩ rằng PI đã “bão hòa”, nhưng cơ chế phát hành kéo dài cho thấy còn một chặng đường rất dài trước khi toàn bộ cung được tung ra.

PI USD lao dốc: Liệu PI Coin sẽ rơi xuống mức đáy mới?

Với đà giảm giá ảm đạm cùng tokenomics kém hấp dẫn, các trader đang cực kỳ thận trọng với PI Coin.

Ngày 22/9, PI crypto đã chạm mức thấp nhất nửa cuối 2025, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ nhiều tháng tại $0,32. Trên đà này, giá PI USDT hoàn toàn có thể tiếp tục rơi xuống $0,10, xóa sạch mọi thành quả của quý 1/2025 và giáng thêm cú sốc nặng nề cho cộng đồng “Pioneers” trung thành.

Nếu kịch bản đó xảy ra, PI coin sẽ lại đối mặt với một cú sụp đổ đau đớn, làm lung lay niềm tin của cộng đồng khai thác vốn từng rất kỳ vọng.

Bên cạnh xu hướng giá tiêu cực, bản thân dự án vẫn tồn tại nhiều vấn đề cơ bản. Dù sự cường điệu có thể tạm thời che mờ lo ngại về tính ứng dụng thực tế, nhưng trong thị trường gấu, những yếu điểm này sớm muộn cũng sẽ bị lộ rõ.

Để xoa dịu tình hình, đội ngũ PI đang tập trung xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Gần đây, họ đã tung ra bản cập nhật giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn KYC kéo dài. Thời gian xác minh hiện được rút ngắn từ vài tuần xuống chỉ còn vài phút. Ngoài ra, điều kiện vốn yêu cầu hoàn thành 20 phiên khai thác mới có quyền KYC cũng đã được gỡ bỏ – giờ đây tất cả Pioneers đủ điều kiện có thể xác minh trực tiếp qua Pi Wallet.

PepeNode – Presale đầy hứa hẹn giữa lúc PI Coin mất dần sức hút

Những nỗ lực vá lỗi gần đây của PI Coin chỉ giống như miếng băng dán tạm thời cho một dự án đã chảy máu quá nhiều. Dù SOL hay BTC có bứt phá trong ngắn hạn, điều đó chỉ mang lại chút hy vọng thoáng qua cho PI. Về trung hạn, nhà đầu tư khôn ngoan sẽ tìm đến các lựa chọn ít rủi ro nhưng có tiềm năng sinh lời cao hơn.

Khi PI Coin dần lùi về phía sau, PepeNode đang nổi lên như một trong những presale crypto hấp dẫn nhất, nhờ vào tiện ích thực tế và khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. PepeNode là một meme coin mine-to-earn, tạo ra cách tiếp cận hoàn toàn mới thông qua hệ sinh thái khai thác ảo được gamify. Người dùng không cần phần cứng hay điện thoại, mà có thể xây dựng máy chủ ảo để khai thác những meme coin hàng đầu trên Solana, chẳng hạn như Fartcoin.

Cách tham gia cũng rất đơn giản: người chơi chỉ cần mua máy chủ ảo bằng token PEPENODE. Khi muốn nâng cấp, họ phải chi thêm token, nhưng hơn 70% số token đó sẽ bị đốt, tạo áp lực giảm phát và gia tăng khan hiếm. Hiện tại, mỗi token PEPENODE đang được giao dịch ở mức $0,0010702, và giá dự kiến sẽ tăng trong vòng 34 giờ tới. Ngoài ra, nhà vận hành máy chủ có thể staking PEPENODE để nhận lợi nhuận khổng lồ lên tới +956% APY.

