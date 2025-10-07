2025 m. rugsėjo 19 d. Pi Network hakatonas pasiekė pusiaukelę – dalyvaujančios komandos pateikė savo pažangos atnaujinimus. Po pateikimų blokų grandinės protokolas rugsėjo 27 d. išleido vaizdo pristatymą, kuriame pabrėžė atrinktus projektus, siekdamas parodyti ankstyvus programų, integruojamų su Pi kriptovaliutos ekosistema, vystymosi etapus.
Pi Network 2025 hakatonas
Kol Bitcoin pasiekė ATH įvyko svarbus Pi Network renginys. Pi Hackathon 2025 žymi pirmąjį didelį ekosistemos kūrėjų renginį po Open Network tinklo paleidimo. Renginys, prasidėjęs 2025 m. rugpjūčio 21 d., yra skirtas programoms kurti, kurios didina Pi naudingumą per realaus pasaulio pritaikymus.
Dalyviai turėjo pateikti savo paraiškas per Pi Developer Portal kartu su demonstraciniu vaizdo įrašu. Hakatono atvira tema skatina kurti įvairiose srityse – mokėjimų, žaidimų ar dirbtinio intelekto – jei projektai prasmingai integruoja Pi, pavyzdžiui, per sandorius ar paskatas.
Iniciatyvos prizinis fondas siekia 160 000 Pi žetonų, paskirstytų taip: 75 000 Pi – pirma vieta, 45 000 Pi – antra, 15 000 Pi – trečia, ir po 5 000 Pi – iki penkių garbingų paminėjimų.
Iki šiol pateikta daugiau nei 100 paraiškų, pasiekiamų Pi Browser skiltyje Mainnet Apps. Rugsėjo 19 d. pateikimai suteikė komandoms galimybę pasidalyti pažanga – šie pateikimai neturi įtakos galutiniam vertinimui. YouTube vaizdo įrašas, įkeltas į PiCoreTeam kanalą, yra projektų demonstracijų rinkinys, skirtas įkvėpti bendruomenę.
Geriausi Pi projektai
Vaizdo įraše pristatyta keliolika projektų, pabrėžiančių Pi blokų grandinės integraciją mokėjimams ir turinio kūrimui.
Pi Network pabrėžė, kad pristatymas neturi įtakos komandų galimybėms laimėti.
Štai keli svarbiausi projektai:
1. Starmax: lojalumo atlygio sistema
StarMax siūlo klientams paprastą būdą naudoti Pi perkant prekes ir paslaugas iš įvairių įmonių – su nuolaida arba nemokamai. Atlygio išgryninimas primena prizą, suteikdamas papildomo jaudulio kiekvienam sandoriui. Programa veikia kaip lojalumo sistema, kurioje vartotojai skenuoja QR kodus, kad išpirktų prekes ar paslaugas naudodami Pi žetonus.
2. Nature’s Pulse: elektroninė prekyba
Nature’s Pulse veikia kaip el. prekybos platforma, leidžianti pirkti šviežias gėrybes, atsiskaitant Pi ir gaunant tiesioginį pristatymą. Vartotojai naršo prekes, pasirenka kiekius, deda į krepšelį ir atlieka saugų mokėjimą.
Programėlėje yra bendruomenės skiltis Pulse, kur Pi Network vartotojai (vadinami Pioneers) ir kiti dalijasi patarimais, profesiniu turiniu uždirbdami arbatpinigius Pi valiuta. Tai veikia gana panašiai į Solana tinkle esančią memecoin WEPE bendruomenę.
3. Bomb Studios Arcade: multimedijos žaidimų platforma
Bomb Studios Arcade siekia pristatyti komiksus ir žaidimus Pi ekosistemoje, siūlydama daugiaplatformį pramogų patyrimą. Platformoje yra tokie žaidimai kaip Eternal Rush, taip pat atsitiktiniai play-to-earn tipo žaidimai. Projektas tęsia ankstesnių žaidimų, tokių kaip Fruity Pi, tradiciją, naudodamas Pi žetonus žaidimo sandoriams ir apdovanojimams.
Kas laukia Pi?
Ateities perspektyvos Pi kriptovaliutai išlieka intriguojančios. Nors Pi Network dar nėra pilnai įsitvirtinusi atviroje rinkoje, augantis kūrėjų ir naudotojų skaičius rodo augančią ekosistemą, kurioje realus naudingumas gali tapti pagrindiniu vertės šaltiniu.
@cryptonews_lt
Pi Coin kaina apie 0,26 USD, rinkos vertė virš 2 mlrd., bet prognozės niūrios. Ar dar verta investuoti? O gal geriau žiūrėti į GRASS ar PepeNode, kurie laikomi perspektyvesniais projektais. #investavimas #kriptovaliuta
Ekspertų nuomonės dėl galimos Pi kainos išsiskiria: konservatyvūs vertinimai spėja, kad po visiško tinklo atvėrimo 2026 m. pradžioje vieno Pi vertė galėtų svyruoti tarp 5 ir 20 JAV dolerių, tuo tarpu optimistiškesni analitikai kalba apie 30–50 JAV dolerių ribą, jei ekosistemos integracijos ir komercinis pritaikymas augs sparčiai.
Vis dėlto, Pi sėkmė priklausys nuo gebėjimo užtikrinti tvarią naudą – ne vien per spekuliaciją, bet per realius sandorius, decentralizuotas programas ir kasdienį naudojimą. Jei šios sąlygos bus išpildytos, Pi gali tapti viena iš pirmųjų kriptovaliutų, kuri sėkmingai peržengė ribą tarp eksperimentinio projekto ir plačiai naudojamo finansinio įrankio.