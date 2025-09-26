Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク 価格が自由落下に入りました。$0.28まで暴落し、数百万人の保有者が大量の売却を開始。2025年最大規模の清算のひとつとなっています。アナリストの中には、インサイダーによるdumpが原因とされ、今年最大の「失敗」と呼ぶ声もあります。

損失が拡大する中、投資家たちはより大きな上昇ポテンシャルを持つ新しいプロジェクトに注目し始めています。その代表例が、急速に存在感を高めているミームコイン PEPENODE です。

パイネットワーク 価格予測：崩壊は加速中

パイの見通しは悪化の一途をたどっています。トークンは2025年の価値の90%以上を失い、現在は$0.28で取引中。数億枚規模のアンロックが取引所に流入し続けています。

アナリストのAtlasによる調査では、パイの高騰期に80億ドル規模のインサイダーdumpがあったとされ、それが暴落の引き金になったと報告されています。

テクニカルチャートでも明るい材料は見えません。主要なサポートラインを割り込み、出来高は急減。時価総額は234億ドルまで減少し、さらに50%下落して$0.15付近まで下げるリスクが指摘されています。

初期のモバイルマイニング信者も続々と撤退しており、パイネットワーク 価格予測は今後数カ月間にわたる弱気相場を示唆しています。

PEPENODE：次世代のミームコイン革命

一方で、注目を集めているのが PEPENODE です。PEPENODEは「マイニングして稼ぐ」コンセプトを持つユニークなミームコインで、従来の失敗したマイニングモデルとは異なり、実際のユーザー参加と収益モデルを融合させています。

PEPENODEはすでに世界中の暗号資産コミュニティで話題となっており、その急成長ぶりから「次の100倍銘柄」として期待されています。

PEPENODEが注目される理由

マイニング型ミームコインとして「遊んで稼ぐ」体験を提供

透明性の高いトークノミクスと持続可能なインフラ

初期参加者にとって圧倒的なリターンの可能性

グローバルなユーザー層が急速に拡大中

これらの要素が相まって、PEPENODEは今サイクルで最も注目されるプロジェクトのひとつとなっています。

まとめ：パイネットワーク 価格の崩壊からPEPENODEへ

パイネットワークの下落は多くの投資家を失望させましたが、その一方で市場は新しいチャンスを提示しています。PEPENODEはその最前線に立つプロジェクトであり、次世代ミームコインの代表として成長が期待されています。

