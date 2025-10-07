Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

9月の急落を経て、パイネットワーク 価格 は現在$0.25の底値を守る攻防に入っている。

10月、通称「Uptober」の強気ムードが漂い始め、長らく待たれた反発が現実味を帯びつつある。

パイコイン（Pi Coin）は草の根的な暗号資産ブームの象徴として誕生したが、過去2カ月間は極端なボラティリティに苦しんだ。

8月には急激な値動きが投資家心理を揺さぶり、9月の単日48％下落で史上最安値の$0.184を記録した。

それでも、巨大なコミュニティとメインネット開発の進展が再び市場に希望をもたらしている。

Uptoberの期待：季節要因が反発を呼び込むか

暗号資産市場において10月は「Uptober」と呼ばれ、例年アルトコインの回復が目立つ月として知られている。

パイネットワーク 価格 にとって、この季節的サイクルは失った勢いを取り戻す好機になり得る。

テクニカルチャートでは、$0.256のサポートが維持される限り、$0.286や$0.340までの回復余地があるとされる。

現在価格から約35％の上昇で、9月の下落分をほぼ打ち消す$0.36へのリバウンドも視野に入る。

ただし、$0.256を明確に割り込むと下落リスクが高まり、再び$0.200付近までの調整が警戒される。

テクニカル指標と市場リスク

パイネットワーク 価格 は依然として下降チャネルの範囲内にあるとみられており、明確なブレイクアウトがない限り下落圧力は続く可能性がある。

また、テストフェーズのトークンをメインネットへ移行する「第2回マイグレーションイベント」が噂されており、供給量や価格推移に影響を与えると見られている。

一方、取引所へのPi流入が増加している点も注目される。

一部の投資家が不確実性の中で利益確定を進めており、これが短期的なボラティリティ上昇を招いている。

市場心理が不安定な状況では、わずかな売り圧も相場を急変させるため、慎重な対応が求められる。

広がる文脈：メインネット始動とエコシステム拡大

パイネットワークは2025年2月20日に「オープンメインネット」を正式稼働させた。

長年の開発を経て、外部接続やdApp統合が可能となり、モバイルマイニングを基盤とする分散型エコシステムへと進化している。

その直後に記録された「8880億PIの自己送金（約2310億ドル相当）」は、一時的な誤情報として拡散されたが、実際にはテストネットのストレステストであったことが後に確認された。

🚨 about 9 hours ago 888,888,888,888 $Pi 🤯

($231,199,999,999) Self Transfer 👤 👀 pic.twitter.com/5Zp0I1h7sp — The Times of PiNetwork (@PiNetwork24X7) October 6, 2025

この件を受け、Pi Core Teamは公式情報以外に惑わされないよう注意喚起を行った。

創設者ニコラス・コッカリス博士も、短期的なボラティリティを「市場全体の動き」と位置づけ、長期的には実用性・拡張性・セキュリティを重視する姿勢を強調している。

今後注目すべきカタリストと価格トリガー

現状、$0.25〜$0.256のレンジが最重要サポートゾーンとなる。

この水準を維持できれば強気継続が見込まれ、上方のターゲット$0.286および$0.340突破が次の転換点になる。

また、メインネット進展、新アプリ統合、マイグレーション更新などの開発ニュースが投資家心理に強く影響するだろう。

ウォレット間や取引所間での大口トークン移動も、ボラティリティ変化の初期シグナルとして注視される。

長期的には、dAppsやDeFi、実社会利用の拡大こそが、パイネットワーク 価格 の持続的な価値形成に不可欠となる。

新たな注目銘柄：PEPENODE（ペペノード）

パイネットワークの回復期待が高まる中で、もう一つの話題が市場を賑わせている。

それが次世代分散ノードネットワーク「PEPENODE（ペペノード）」だ。

PEPENODEは、Web3インフラを支える分散型ノードネットワークとして設計されており、個人ユーザーがノード運用に参加できる仕組みを採用している。

これにより、中央集権的なサーバー構造に依存せず、スピードとセキュリティを両立させる次世代型のWeb3環境を目指している。

また、初期参加者には報酬配分が行われる仕組みも導入されており、トークン・ユーティリティとインフラ価値の両面から成長が期待されている。

既に複数のパートナーシップ発表が進行中で、DeFiやAI関連dAppの統合も予定されている。

パイネットワークが「モバイルマイニング」を軸に分散化を推進するように、PEPENODEは「ノード共有」を通じて次世代のインターネット基盤を支える存在となる可能性がある。

まとめ：パイネットワーク 価格 と市場の行方

パイネットワーク 価格 は依然として不安定だが、10月のUptober相場によって回復の兆しが見え始めている。

$0.25を維持できれば$0.36への上昇シナリオが強まり、エコシステムの拡大とともに市場信頼の再構築が進む可能性が高い。

同時に、PEPENODEのような分散型インフラプロジェクトが暗号資産市場の次のフェーズを象徴しつつある。

投資家にとって今は、短期のボラティリティに左右されず、基盤技術とコミュニティが育つプロジェクトに注目するタイミングだ。