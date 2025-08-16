Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク（PI）の価格は不安定さを増しており、PIコインは0.40ドルのサポートを維持するのに苦戦し、過去最安値に近づいている。2025年2月に2.98ドルでピークを迎えた後、メインネット公開以降、PIはおよそ80％の価値を失った。

ビットコインとの相関が0.52まで低下しており、PIコインは暗号市場全体の上昇局面で利益を得るのが難しい状況にある。信頼感が揺らぐ中、多くの投資家はより成長性の高いプロジェクトに注目している。

PIコインの1ドル到達への険しい道

先週のわずか7％の上昇にもかかわらず、PIコインは依然として下落圧力に直面している。取引量は7,300万ドルまで減少し、25％の減少を示している。これは市場関心の低下を反映しており、ビットコインの最近の高値からの乖離は投資家信頼の低下を示す。センチメント指標もさらなる下落の可能性を示唆している。

スマートマネーは実用性や採用ポテンシャルの高い資産に資金を移しており、パイネットワーク 価格予測はネガティブなフィードバックループによりさらに脆弱になっている。大規模なネットワーク成長や市場の再活性化がなければ、PIは1ドル目標を大きく下回るレンジに留まる可能性が高い。

Bitcoin Hyperが注目される理由

PIコインが苦戦する一方で、Bitcoin Hyperは新たな投資先として注目を集めている。Bitcoin Hyperはレイヤー2ソリューションを提供し、ビットコインの取引速度とスケーラビリティの課題を解決するプロジェクトだ。高速取引と低コスト決済が可能であり、急速に市場の関心を集めている。

Bitcoin Hyperのプレセールでは、投資家は割引価格でネイティブトークンを購入可能で、初期段階の投資家は将来的な価格上昇の恩恵を受けることができる。PIコインの不安定な状況に対し、Bitcoin Hyperはより構造化された投資機会を提供している。

まとめ：PIコインとBitcoin Hyperの比較

パイネットワーク 価格は依然として不確実性が高く、1ドル到達への道のりは険しい。一方、Bitcoin Hyperは技術的優位性と投資家向けロードマップにより、成長ポテンシャルが高いプロジェクトとして浮上している。暗号市場で安定した成長を求める投資家にとって、Bitcoin Hyperは注目すべき選択肢である。

初期段階でBitcoin Hyperに参加することで、PIコインのボラティリティを回避しつつ、レイヤー2による高速取引と低コストの恩恵を享受できるだろう。

