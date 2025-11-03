Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク 価格が数日間にわたり横ばい推移を続けている。トークンは0.249ドル（約37円）付近で取引されており、過去5日間ほぼ同水準を維持している。この価格帯は年初来安値の約65%水準に相当し、相場の転換点が意識されている。

パイネットワーク 価格チャートに現れた転換サイン

日足チャートでは、パイネットワークの価格が2月以降、明確な下落トレンドを描いてきた。2.9ドル（約430円）の高値から10月には過去最安値となる0.1515ドル（約23円）まで下落した。

しかし現在、トークンは下降ウェッジ（下向きの収束型トレンドライン）上限を突破しており、反発の兆しを示している。このパターンは通常、出来高の減少を伴いながら形成され、数週間から数カ月を要することが多い。パイネットワークの場合、少なくとも5月から形成されてきた。

下降ウェッジは一般的に強気転換を示すチャートパターンであり、トレンドラインの収束点付近でブレイクアウトが発生することが多い。これが先週の反発の要因とみられている。

また、RSI（相対力指数）やTSI（トゥルー・ストレングス・インデックス）といった主要オシレーターが上昇に転じており、価格との間に強気のダイバージェンスが形成されている点も注目される。

このため、パイネットワーク 価格の短期予測は強気に傾きつつあり、次の上値目標は0.5ドル（約75円）となる。逆に0.1515ドルを下回れば、この強気シナリオは無効化される。

開発進展が支えるパイネットワーク 価格の反発期待

パイネットワーク 価格上昇の背景には、開発チームの取り組み強化がある。過去1年で最大の課題とされてきたKYC（本人確認）プロセス改善に着手し、数百万人規模のユーザー認証を可能にする新システムを導入した。

Pi Network and OpenMind have completed a proof-of-concept project where volunteer Pi Node operators ran AI models for OpenMind, proving it’s possible for Pi Node operators to run computations for third-party organizations. Learn more https://t.co/8nVMiFUzqT — Pi Network (@PiCoreTeam) October 30, 2025

さらに、1億ドル（約150億円）のエコシステムファンドも本格稼働を開始し、初の投資案件としてOpenMind社への出資を実施した。OpenMindはAI技術分野で複数の大手投資を受けており、パイネットワークとの協業により、ノード運営者が第三者向けにAIモデルを実行できる実証プロジェクトを完了した。

この取り組みは、ノード運営者が実用的な計算タスクを担う可能性を示すものであり、ネットワーク全体の実用性向上に寄与している。また、パイネットワークがStellar（ステラ）やRipple（リップル）と並びISO認証を取得するとの噂もあり、上場先拡大への期待が高まっている。

PepeNodeがもたらす実用性重視の転換

こうした中で、注目が集まっているのがPepeNode（https://pepenode.io/）だ。パイネットワークが長期停滞する一方、ミームコイン PepeNodeはすでに稼働中の「Mine-to-Earn」エコシステムを構築しており、ユーザーはステーキング（保有による報酬獲得）やリアルタイム報酬を通じて即座に参加できる。

この違いは、投資家心理の変化を象徴している。小口投資家はもはや「将来のメインネット」を何年も待つことを望んでいない。市場は今、透明性・即時性・機能性を持つプロジェクトを評価している。

PepeNodeはまさにこの潮流を体現する存在だ。スケーラブルな設計と強力なコミュニティを兼ね備え、ミーム文化の活力と実用的なオンチェーン機能を融合させている。

