Η αγορά του Pi Network συνεχίζει την πτωτική της πορεία, καθώς η τιμή του υποχώρησε κάτω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης στα $0,2565 την προηγούμενη ημέρα. Οι τελευταίες συναλλαγές του δικτύου δείχνουν ότι δύο από τις μεγαλύτερες κινήσεις πραγματοποιήθηκαν ως καταθέσεις χρηστών στο ανταλλακτήριο OKX, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές μειώνουν σταδιακά την έκθεσή τους στο PI Coin Network. Αυτή η τάση αυξάνει την πίεση πώλησης, με το νόμισμα να κινείται προς την ψυχολογική στήριξη των $0,2000.

Αύξηση προσφοράς και πίεση πώλησης

Η μειωμένη συμμετοχή των λιανικών επενδυτών ενισχύει την καθοδική τάση, καθώς μεγάλα ποσά PI Network μεταφέρονται σε Centralized Exchanges (CEX).

Τα δεδομένα του PiScan δείχνουν ότι οι δύο μεγαλύτερες συναλλαγές ήταν καταθέσεις 532.434 PI και 473.426 PI. Τα tokens που μεταφέρονται από το on-chain στα CEX θεωρούνται μέρος της πίεσης προσφοράς, αλλά οι συνολικές αποθέσεις στα CEX μειώθηκαν κατά πάνω από 1,37 εκατ. PI την ίδια περίοδο.

Από τα 8,246 δισ. PI σε κυκλοφορία, μόλις 428,26 εκατ. PI βρίσκονται σε CEX, δηλαδή λίγο πάνω από το 5%.

Pi Network – Τεχνική ανάλυση και προβλέψεις

Το PI Network διαπραγματεύεται κάτω από $0,2400, επεκτείνοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης της αγοράς την προηγούμενη εβδομάδα, η πτωτική τάση παραμένει ισχυρή, αντικατοπτρίζοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Εάν συνεχιστεί η πτώση, τα επίπεδα S3 και S4 Pivot Point στα $0,2259 και $0,2113 μπορούν να λειτουργήσουν ως επόμενη στήριξη.

Οι τεχνικοί δείκτες σε διάγραμμα 4 ωρών, όπως το RSI στο 23 και η άνοδος των κόκκινων bars στο MACD, επιβεβαιώνουν την αυξημένη πίεση πώλησης και την ισχυρή καθοδική δυναμική. Κοντά στα επίπεδα S2 και S1 Pivot Point στα $0,2404 και $0,2505, μια πιθανή ανάκαμψη του PI Network θα συναντήσει σημαντική αντίσταση, περιορίζοντας τη δυνατότητα γρήγορης ανάκαμψης.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά Pi Network

Η πτώση του Pi Network συμβαδίζει με τη γενικότερη τάση στην αγορά κρυπτονομισμάτων, όπου η πτώση του Bitcoin και άλλων κορυφαίων altcoins έχει εντείνει την αβεβαιότητα.

Οι επενδυτές πραγματοποιούν κέρδη μετά από πρόσφατα ράλι, ενώ οι ανησυχίες για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, όπως η πιθανή καθυστέρηση στη λήξη του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, ενισχύουν τις πιέσεις.

Παράλληλα, η μείωση ενδιαφέροντος από μικροεπενδυτές ενισχύει τις ρευστοποιήσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας για το PI.

Προοπτικές και ευκαιρίες με Pepenode

Σε αυτό το πλαίσιο, η presale του Pepenode ξεχωρίζει ως μια σημαντική ευκαιρία για επενδυτές που θέλουν να εισέλθουν σε μια καινοτόμο πλατφόρμα. Το Pepenode συνδυάζει gaming, DeFi και NFT εφαρμογές σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα blockchain. Η συμμετοχή στην presale δίνει πρόσβαση σε αποκλειστικά tokens και επιτρέπει στους επενδυτές να επωφεληθούν από τη μελλοντική ανάπτυξη της πλατφόρμας, ενώ η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών κινήσεων και η ενεργή κοινότητα παρέχουν ασφάλεια και σιγουριά.

Η presale σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει τους πρώιμους συμμετέχοντες να κερδίσουν ανταμοιβές, προσφέροντας παράλληλα ένα δυναμικό περιβάλλον για μακροπρόθεσμη επένδυση.

Αντίκτυπος στην μακροπρόθεσμη αγορά

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση του Pi Network, η αγορά συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες για στρατηγικούς επενδυτές. Η presale του Pepenode υπογραμμίζει την τάση της αγοράς να προωθεί καινοτόμες πλατφόρμες, ενώ η δυναμική ανάπτυξη των CEX και των on-chain συναλλαγών δείχνει ότι η ζήτηση για καλά δομημένα crypto project παραμένει υψηλή. Οι επενδυτές που παρακολουθούν την αγορά και εκμεταλλεύονται τις presales μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους ακόμα και σε περιόδους γενικής πτωτικής τάσης.

Pi Network – Στρατηγική προσέγγιση

Αν και το Pi Network αντιμετωπίζει προσωρινές δυσκολίες λόγω αυξημένης πίεσης πώλησης και γενικής πτώσης της αγοράς των κρυπτονομισμάτων, άλλα crypto project όπως το Pepenode προσφέρουν νέες προοπτικές. Η συνδυαστική ανάλυση τεχνικών δεικτών, on-chain δεδομένων και καινοτόμων crypto presales δημιουργεί μια εικόνα ευκαιριών για επενδυτές που θέλουν να διαφοροποιήσουν το portfolio τους και να εκμεταλλευτούν τις αναδυόμενες πλατφόρμες blockchain.