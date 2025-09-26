Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ngay cả những nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn nhất cũng đang cảm thấy lo lắng trong tuần này, khi tổng vốn hóa thị trường đã giảm xuống còn 3,8 nghìn tỷ USD – từ mức 4,13 nghìn tỷ USD chỉ trong bảy ngày. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang ở ngưỡng hỗ trợ quan trọng, làm dấy lên lo ngại rằng BTC có thể rơi về 100.000 USD và ETH có thể lùi về 3.000 USD trong tương lai gần. Solana (SOL) cũng đang chật vật, khi giá rớt xuống dưới 200 USD sau cú giảm 21% so với đỉnh cao tuần trước.

Trong bối cảnh ảm đạm này, các đợt presale lại mang đến một lựa chọn an toàn hơn cho nhà đầu tư Web3, bởi mức giá được ấn định tăng theo từng giai đoạn, dù vẫn có rủi ro cháy hàng sớm. Với những ai yêu thích hệ sinh thái Solana, Snorter (SNORT) đang trở thành một giải pháp thay thế đáng chú ý khi presale chỉ còn 24 ngày trước khi kết thúc. Sau đó, công cụ giao dịch Telegram Snorter Bot sẽ được triển khai trong quý IV.

Khả năng của Snorter Bot trong việc phát hiện và “sniping” các meme coin tiềm năng trên Solana đặc biệt hữu ích năm nay, khi làn sóng FOMO khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô tìm kiếm cú bull run tiếp theo. Vậy, liệu các tính năng cốt lõi của SNORT có đủ sức đưa nó trở thành “meme coin Solana tiếp theo bùng nổ” không?

Liệu ETF Solana có khởi động một bull run mới?

ETF crypto lại trở thành tâm điểm trong năm 2025 – và Solana có thể đảo chiều tình thế nếu SEC phê duyệt ít nhất một quỹ ETF spot SOL vào ngày 16/10 tới. Dù thị trường đang sụt giảm, nhiều nhà đầu tư vẫn giữ thái độ lạc quan sau khi REX-Osprey tung ra ETF Dogecoin (DOJE) và ETF XRP (XRPR) tuần trước. Dù cả hai sản phẩm vẫn trong giai đoạn dò giá, giới phân tích chú ý đến thay đổi quy định ETF mới của SEC, vốn đã đơn giản hóa quy trình xét duyệt, loại bỏ nhiều thủ tục rườm rà, giúp khả năng được thông qua cao hơn.

Around ~2 weeks and SOL ETF dropping into a potentially bullish Q4 Buy the dips and don’t miss this ETF + DAT wave pic.twitter.com/0iTUbly2Uf — Goose Wayne (@usgoose) September 23, 2025

Tuy nhiên, Solana vẫn ở thế mong manh, có thể rơi về mốc hỗ trợ gần 173 USD ngay trong tuần này. Dù xu hướng tăng còn giữ được hay phải chờ thêm để bật lại, nhiều người tin rằng SOL vẫn có tiềm năng bứt phá khi quyết định ETF sắp diễn ra.

Trong khi đó, các meme coin Solana như Pudgy Penguins (PENGU) cũng chứng kiến biến động mạnh, xóa sạch phần lớn đà tăng gần đây khi trader chờ tín hiệu mua ở vùng hỗ trợ thấp hơn.

Dữ liệu biểu đồ cho thấy SOL và các meme coin liên quan hoàn toàn có thể tăng tốc mạnh trong điều kiện thị trường lạc quan. Từ 22/6 đến 23/7, PENGU từng tăng tới 516% – một mức lợi nhuận ấn tượng. Tuy vậy, với nhà đầu tư nhỏ lẻ không có công cụ hỗ trợ, rất khó để nắm bắt các cú pump như vậy. Đây chính là lý do sự xuất hiện của Snorter Bot trở nên đáng giá.

Vì sao SNORT có thể là meme coin Solana bùng nổ năm 2025

Từ SOL cho đến các token nổi bật như PENGU, BONK, TRUMP, WIF và FARTCOIN, hệ sinh thái Solana đang sở hữu danh sách các đồng coin “hot” thu hút trader toàn cầu. Hơn nữa, Solana còn là nơi đặt chân của những launchpad hàng đầu như Pump.fun, với hơn 12,6 triệu token đã được triển khai kể từ tháng 1/2024 – và gần 20.000 đồng coin mới ra đời mỗi ngày. Khối lượng này khiến trader cá nhân khó lòng theo kịp, và đó là lý do các bot giao dịch trở thành công cụ không thể thiếu.

Snorter (SNORT) được xây dựng xoay quanh Snorter Bot – một bot giao dịch dựa trên Solana và tích hợp Telegram, được thiết kế để tìm kiếm và đầu tư vào các meme coin tiềm năng trước khi số đông kịp tham gia. Hệ thống RPC riêng cho phép xử lý giao dịch gần như tức thì, trong khi cơ chế phát hiện scam đã đạt tỷ lệ thành công 85% trong thử nghiệm beta. Bot cũng thân thiện với người mới, hỗ trợ copy-trading và toàn bộ hoạt động chỉ cần thao tác đơn giản trong Telegram.

Nhà phân tích Borch Crypto (92.000 người theo dõi trên YouTube) nhiều lần nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng cực lớn của Snorter, thậm chí gọi SNORT là đồng coin có thể nhân 100 lần giá trị sau khi niêm yết trên các sàn.

Về tokenomics, SNORT mang lại cho holder phí giao dịch chiết khấu (0,85% thay vì 1,5% như phần lớn bot Solana khác), quyền sniping không giới hạn và tính năng staking với APY động khoảng 115%.

Presale hiện đã huy động hơn 4 triệu USD, với giá SNORT đang ở mức 0,1055 USD – nhưng chỉ còn 24 ngày nữa là kết thúc. Cơ hội tham gia sớm trước khi giá niêm yết chính thức đang dần khép lại.

Truy cập Snorter