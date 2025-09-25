Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Các dự đoán mới nhất về giá Dogecoin (DOGE) cho thấy khả năng tăng gấp 10 lần lên mức $1 trong thời gian tới, khiến cộng đồng nhà đầu tư và trader thêm phần hào hứng. Sự bùng nổ này chủ yếu đến từ việc ra mắt quỹ ETF đầu tiên dành cho DOGE tại Mỹ – DOJE ETF – do Rex-Osprey triển khai, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trở lại đối với meme coin lớn nhất thị trường.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn khuyến cáo nên thận trọng. Dù ETF mang đến dòng tiền mới và sự quan tâm của tổ chức, nhưng đồng thời nó cũng đưa DOGE vào tầm giám sát chặt chẽ hơn. Là một meme coin, biến động giá cao là điều vốn có, và nếu DOGE giảm mạnh, niềm tin của tổ chức có thể không chỉ mất với DOGE mà còn tác động tiêu cực đến toàn bộ phân khúc meme coin.

Hiện tại, DOGE đang được giao dịch ở mức $0.2, ghi nhận mức tăng hơn 120% từ đầu năm đến nay. Một số dự đoán thận trọng cho rằng DOGE có thể đạt $0.3 nếu động lượng từ ETF tiếp tục, trong khi các dự báo lạc quan hơn đặt mục tiêu $1 trong vòng 12 tháng tới. Nhưng để kịch bản tăng trưởng mạnh mẽ này xảy ra, thị trường cần sự đồng thuận và xu hướng vĩ mô phải ủng hộ.

Ngoài DOGE, các nhà đầu tư cá voi cũng đang tìm kiếm các đồng coin tiềm năng khác có thể mang lại mức tăng trưởng 100x trong mùa altcoin hiện tại. Dưới đây là ba lựa chọn nổi bật:

1. Hyper ($HYPER) – Giải pháp Layer-2 mang tốc độ Solana đến với Bitcoin

Hyper đang nổi lên như một trong các đồng coin tiềm năng hàng đầu khi kết hợp sức mạnh bảo mật của Bitcoin với khả năng mở rộng vượt trội nhờ công nghệ Layer-2.

Dự án đang xây dựng cầu nối Canonical Bridge cùng Solana Virtual Machine (SVM), cho phép triển khai hợp đồng thông minh, giao dịch nhanh hơn và phí rẻ hơn ngay trên mạng Bitcoin. Điều này có thể giúp Bitcoin thu hút dòng vốn mới, cải thiện chỉ số Total Value Locked (TVL) vốn đang khiêm tốn ở mức 8,6 tỷ USD so với 94,5 tỷ USD của Ethereum.

Tốc độ giao dịch dự kiến của Hyper sẽ đạt mức tương tự Solana (hơn 60.000 TPS), vượt xa con số hiện tại chỉ 5,84 TPS của Bitcoin. Cơ chế batching off-chain sẽ giúp giảm mạnh chi phí, đồng thời cải thiện hiệu quả mạng lưới.

Presale của Hyper đã gây ấn tượng mạnh, huy động hơn 18 triệu USD, với giá token hiện tại $0.0129. Nhà đầu tư sớm được hưởng lợi ích lớn:

Staking với lãi suất 70% APY



Quyền quản trị trong hệ sinh thái Hyper



Phí gas thấp hơn khi giao dịch trên Layer-2



Các nhà phân tích dự đoán $HYPER có thể đạt $0.32 trong năm 2025 và xa hơn là $0.77 vào năm 2030 nếu được áp dụng rộng rãi. Đây chính là lý do khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng Hyper có tiềm năng trở thành “next big thing” trong mùa altcoin.

Truy cập Bitcoin Hyper

2. Giggle Fund (GIGGLE) – Meme coin kết hợp giáo dục và cộng đồng

Giggle Fund hiện đang được giao dịch quanh mức $30, sau khi giảm khoảng 14% trong tháng 9. Dù biến động mạnh, nhưng dự án này vẫn thu hút được sự chú ý nhờ định hướng xã hội: gây quỹ cho giáo dục.

Khoảng 70% cộng đồng trên CoinMarketCap bỏ phiếu “bullish” cho GIGGLE, cho thấy niềm tin vẫn còn mạnh. Thêm vào đó, dự án nhận được sự hậu thuẫn từ các nhân vật lớn trong ngành, bao gồm cả Changpeng Zhao (Binance).

Với sự kết hợp giữa meme culture và tác động xã hội tích cực, Giggle Fund không chỉ mang đến tiềm năng lợi nhuận, mà còn tạo ra giá trị cho cộng đồng. Đây là một ví dụ điển hình cho việc meme coin có thể vượt ra ngoài yếu tố “hype”.

3. Avantis (AVNT) – Altcoin bùng nổ với niềm tin từ tổ chức lớn

Avantis (AVNT) đã gây sốc thị trường khi tăng hơn 600% chỉ trong tháng 9, hiện được giao dịch quanh mức $2. Sự tăng trưởng này đến từ việc token được niêm yết trên các sàn lớn như Binance, Upbit và Coinbase.

Không chỉ vậy, Avantis còn được hỗ trợ bởi những cái tên lớn trong ngành tài chính như Pantera Capital, củng cố niềm tin thể chế vào dự án. Trên mạng xã hội X, hơn 90% cộng đồng thể hiện quan điểm bullish về AVNT, cho thấy tâm lý thị trường đang cực kỳ tích cực.

Các dự báo giá đặt mục tiêu $3 vào cuối năm 2025 và $5 vào năm 2026 nếu động lượng hiện tại được duy trì. Với sự bùng nổ này, AVNT nhanh chóng trở thành một trong các đồng coin tiềm năng được săn đón nhiều nhất.

Kết luận

Trong khi Dogecoin tiếp tục thu hút sự chú ý với khả năng tăng vọt lên $1, thì những dự án mới như Hyper, Giggle Fund và Avantis đang mang đến những cơ hội vượt trội cho nhà đầu tư tìm kiếm mức sinh lời 100x.

Hyper đặc biệt nổi bật nhờ công nghệ Layer-2 mang lại tốc độ cao, chi phí thấp và khả năng mở rộng cho Bitcoin, biến nó thành một trong những các đồng coin tiềm năng đáng theo dõi nhất trong mùa altcoin này.

Với sự kết hợp giữa meme culture, tiện ích thực tế và niềm tin từ tổ chức, đây có thể là thời điểm vàng để nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và nắm bắt cơ hội trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.