Bitcoin（ビットコイン、BTC）は新しい上昇を待っています。現在、11万ドル（約1,650万円）から反発を期待しています。

この調整は一時的と考えられています。スマートマネーはBTCへの流入を続けています。米国のビットコインファンドは9月24日に大きな流入を記録しました。

新しい技術が市場の不透明性を解消するかもしれません。注目されているのが、Solana（ソラナ）基盤のBitcoin Hyper（HYPER）です。HYPERはすでに1,800万ドル（約270億円）以上を集めました。

Bitcoinをスケーラブルでプログラム可能な資産にすることが期待されています。専門家はHYPERが大きな利益を生むと予測しています。HYPERは現在0.012975ドル（約1.9円）で購入可能です。

Bitcoin Hyperは年内に注目を集めるかもしれません。

ビットコインの調整とアルトコイン市場への期待

Bitcoin（BTC）は現在、定常的な調整局面にあり、過去最高値12万4,400ドル（約1,860万円）から一連の安値と高値の切り下げを見せている。

現在の価格は11万ドル（約1,650万円）近辺の重要なサポート水準に接近している。この水準は比較的流動性が高いため、市場関係者は反発の可能性を期待している。ただし、このサポートを割り込めば短期的にさらなる下落もあり得る。

それでも、BTCは史上最高値からわずか10％下で推移しており、11万ドルを下回った場合でも上昇トレンドに向けた「通常の調整局面」と見なされる可能性が高い。

その間、投資家はアルトコイン市場での一段の回復を見込んでいる。CoinMarketCap（コインマーケットキャップ）のアルトシーズン指数はすでに67に達しており、BTCがわずかに回復するだけでもアルトコインが大幅に上昇する可能性がある。

著名な暗号資産トレーダーであるマイケル・ファン・デ・ポッペ氏は、従来の4年周期の市場理論は現在の状況には当てはまらないと指摘する。代わりに、アルトコインにとって過去最大級の強気相場が始まろうとしていると主張し、投資家への助言は「アルトコインを保有し、辛抱強く市場を見守ること」だと述べている。

ファン・デ・ポッペ氏と同じく、アルトコインの大幅なリターンを見込む声は他にもある。実用性のある初期段階のトークンに注目する暗号資産のクジラ（大口投資家）たちは、アルトコインシーズンを前にHYPERトークンを買い集めており、そのレイヤー2ソリューションが長期的にビットコインへ大きな影響を与えると信じている。

Bitcoin Hyper、プレセールで1,800万ドル突破 — アナリストは大幅な上昇を予測

Bitcoin Hyperはプレセールで1,800万ドルを超えました。勢いは止まらないです。

ビットコインに新しい使い道を提供することが期待されています。ビットコインは処理が遅く、コストが高いと言われています。

Bitcoin Hyperはこれを解決するL2ソリューションです。ソラナを基盤に、ユーザーはBTCをブリッジで送り、wBTCを受け取ります。HyperのL2では、wBTCをすぐに使うことができます。

HYPERトークンはこの計画の中心です。取引を支え、ガバナンス権を提供します。プロジェクトチームが開発するdAppsへのアクセスも提供します。

CryptoTVのヘイデン・シュライアー氏は、HYPERトークンが毎日15万ドルを集めていると話しています。

HYPERは「Pepe Unchained（PEPU）」と呼ばれるプロジェクトと比較されることが多い。PEPUは上場後、価格が急騰し、初期投資家にとって大きな利益をもたらした。

HYPERのプレセールは多くの投資家の注目を集めている。仮想通貨おすすめの中でも特に有望とされ、シュライアー氏は上場後も同様の反応が期待できると考えている。もしプロジェクトが成功すれば、Bitcoin Hyperの価値は大きく上がるかもしれない。

HYPERの購入者は、次のラウンドで価格が上がる前に、特定の価格で購入できる。1 HYPERあたり0.012975ドル（約1.9円）が決まっている。トークンをステーキングすると、年間最大65％の利益を得ることができる。このため、仮想通貨おすすめを探す投資家にとってHYPERは魅力的な選択肢となっている。