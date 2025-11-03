Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産（仮想通貨）に全財産を投資するのは非常にリスクが高い。株式などの伝統的な資産と比べて価格変動が大きいためだ。

しかし、失ってもよい少額の資金であれば、将来性のある暗号資産に投資する価値はあるかもしれない。

たとえば、2013年にXRP LedgerのネイティブトークンであるXRPを0.005ドル（約0.76円）で100ドル（約15,200円）分購入していた場合、現在では約5万3,000ドル（約806万円）になっている。以下では、その価格が急騰した理由と、なぜ今も100ドル投資に値するトークンの1つとされるのかを見ていく。

なぜXRPの価格は急騰したのか

ブロックチェーンを利用した送金を手がけるRipple Labs（リップル・ラボ）は、2012年に自社事業の基盤としてXRP Ledgerを立ち上げた。

同社は、従来の国際送金ネットワークであるSWIFT（国際銀行間通信協会）に比べ、より高速で低コストかつ安全な送金手段としてXRPを推進した。

リップルの創業者たちはその後、XRPトークンを発行し、上場前に1000億枚すべてを発行した。現在も約999億8,000万枚が存在するが、取引ごとに少額のXRPが手数料として焼却されるため、供給量は徐々に減少している。

同社は事業拡大の資金調達のため、多くのXRPを市場で売却した。これを受け、米証券取引委員会（SEC）は2020年にリップルを提訴し、未登録証券としてトークンを販売したと主張した。

この訴訟により、リップルは主要な送金顧客を失い、XRPは大手取引所から上場廃止となった。価格は2018年1月の最高値3.84ドル（約584円）から、2022年には0.31ドル（約47円）まで下落した。

さらに2022〜2023年の利上げ局面では、暗号資産市場全体が「クリプト・ウィンター（長期停滞）」に陥り、下落に拍車がかかった。

しかし2023年、地方裁判所は「一般投資家向けに販売されたXRPは証券ではない」と判断。一方で、機関投資家への販売分は証券と認定した。

リップルは1億2,500万ドル（約190億円）の罰金を支払うことで和解し、SECの当初要求額である20億ドル（約3,040億円）から大幅に軽減された。

2025年8月、この訴訟は最終的に終結し、大手取引所でXRPが再上場された。

その後、複数の資産運用会社が現物型XRP上場投資信託（ETF）を申請し、CBOE（シカゴ・オプション取引所）ではREX-Osprey XRP ETFが短期間で承認された。

さらにトランプ政権は、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、カルダノと並び、XRPを戦略的デジタル資産備蓄の一部に指定した。これらの要因と金利低下が重なり、XRPへの強気心理が再燃した。

なぜ今後さらに上昇する可能性があるのか

他の多くの暗号資産が過去1年間で最高値を更新したのに対し、XRPは依然として過去最高値を約40％下回っている。

最大の逆風は解消されたものの、長期的な成長ドライバーはやや不透明だ。

XRPはビットコインのように「希少性」で評価される資産ではなく、イーサリアムのように開発者エコシステムの成長で価値を測ることもできない。

XRPの主な価値は、2つの不安定または流動性の低い資産間の橋渡し（ブリッジ）通貨としての利用にある。

たとえば、取引量の少ない通貨同士を交換する場合、通常は米ドルなどの主要通貨を経由するが、その過程で時間と手数料がかかる。

一方、XRPを介したブリッジ送金では、両通貨をXRPに変換して即時転送でき、より迅速かつ安価だ。

2024年6月、リップルのブラッド・ガーリングハウスCEOは、2030年までにSWIFTの取引量の最大14％をXRPが担う可能性があると述べた。

採用が進めば、ビットコインのように「安全資産」として位置付けられる可能性もある。

また、XRPは現在スマートコントラクト（自動契約プログラム）をネイティブではサポートしていないが、将来的にサイドチェーンを通じてイーサリアム互換の機能を追加する構想もある。

これにより、分散型金融（DeFi）アプリケーションとの連携が進み、開発者の利用が拡大する可能性がある。

さらに、SECがXRP ETFを承認すれば、個人・機関投資家の資金流入が増える見込みだ。

リップルは米国の銀行免許申請も進めており、認可されればXRPの信頼性は一段と高まるだろう。

今後10年でXRPは新高値を更新するか

XRPの時価総額は1,450億ドル（約22兆円）に達しており、過去12年間での52,900％上昇を再現するのは難しいだろう。

しかし、規制上の問題が解決し、複数の成長要因を抱える現在、新高値を更新する余地は十分にある。

依然として投機的なトークンではあるが、100ドル（約15,200円）の少額投資として検討する価値はあるだろう。

Bitcoin Hyper：次の有望な暗号資産投資候補

XRPが規制の明確化と機関投資家の支持を得て勢いを取り戻す一方で、新たなレイヤー2（Layer-2）プロジェクトであるBitcoin Hyperが次世代投資先として注目を集めている。

このプロジェクトは、ビットコインのスケーラビリティ（拡張性）とトランザクション速度を高めるために設計されており、レイヤー2技術の効率性と分散型アプリ（dApp）機能を融合させている。

これにより、ビットコインを基盤とした取引をより速く、安価で柔軟に行うことが可能となる。

Bitcoin Hyperのプレセール（事前販売）はすでに数百万ドル規模の資金を集めており、個人投資家だけでなく「クジラ（大口投資家）」からの関心も高い。

アナリストは同プロジェクトを、「ビットコインの信頼性」と「現代のDeFi（分散型金融）エコシステムの革新性」を結びつける架け橋と評価している。

この組み合わせが次の市場サイクルで際立った存在になる可能性がある。

もしBitcoin Hyperのロードマップが計画どおり進めば、同トークンはXRPの初期投資家と同様に、100ドル（約15,200円）程度の小規模投資から大きなリターンを狙える有望な低時価総額銘柄の1つとなる可能性がある。