今買うべき仮想通貨おすすめは、イーサリアムやソラナではないかもしれない。実は、これまであまり知られていなかったビットコイン基盤のレイヤー2プロジェクトである可能性がある。

ビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper） は、ビットコイン向けの高速かつスマートコントラクト対応のサイドチェーン（既存ブロックチェーンに接続する補助的チェーン）であり、すでに1,800万ドル（約27億円）以上を調達し、日々20万ドル（約3,000万円）を超える資金流入を記録している。

現在のプレセール価格は0.012975ドル（約2.0円）で、次の価格引き上げまでの残り時間が少なくなっている。

ステーキング報酬、ラップドBTC（ブリッジを通じて発行されるBTCの代替資産）のユーティリティ、そしてソラナのバーチャルマシンを利用した分散型アプリ（dApp）との互換性により、ビットコイン・ハイパーはレイヤー2市場が混雑する中で際立つ存在となりつつある。

ビットコインのスケーリング問題とハイパーのタイミング

イーサリアムはすでに、Optimism（オプティミズム）やArbitrum（アービトラム）といったネットワークを通じてスケーリングを実現し、ミームコインから高度なDeFi（分散型金融）プロトコルまで幅広い用途を支えている。

一方、ビットコインは依然として遅れをとっている。これまでに複数の試みが行われたものの、BTCエコシステムはスマートコントラクト、NFT（非代替性トークン）、低手数料の決済を大規模にサポートすることが難しかった。

現在、すべてのビットコイン・レイヤー2プロジェクトにロックされている資金は約30億ドル（約4,500億円）にとどまり、イーサリアムの270億ドル（約4兆500億円）と比較するとごく一部にすぎない。

ビットコイン・ハイパーは、この課題に正面から取り組んでいる。ソラナ互換のサイドチェーンを導入し、ゼロ知識ロールアップ（取引を圧縮する暗号技術）とカノニカルブリッジ（安全な資産移転機構）を備えることで、BTC保有者は単なる価値保存以上のことが可能になる。

これにより、ユーザーは取引やステーキングに加え、DeFi、ミームコイン、さらにはゲームアプリケーションにもアクセスできるようになる。すべては高スループットかつ迅速なファイナリティ（取引確定性）を持ち、ビットコイン水準のセキュリティに支えられたレイヤー2上で実現されるのだ。

プレセールが加速、価格は0.013ドル目前に

ビットコイン・ハイパーのプレセールは急増している。すでに1,800万ドル以上集まり、1,900万ドルに近づいている。

HYPERの価格は0.012975ドル。資金調達ごとに上がる仕組みで、早めに参加する機会がある。

個人でも簡単に参加できる。SOL、ETH、BNB、ステーブルコイン、銀行カードで購入可能。最低購入額はなし。

プレセール終了後、DEXに上場予定。CEXでの上場も期待される。運営チームは流動性確保のために10％を割り当てている。

混雑する市場で際立つ理由

ビットコイン・ハイパーは何故注目を集めるのか。理由は以下の通り。

ビットコインを基盤に、スケーリング問題を解決する

ソラナのSVMを統合し、開発者が高速かつスケーラブルなdAppを展開しやすい

ラップドBTCをサポートし、DeFi、NFT、ゲーム分野で即座に利用可能

早期参加者に65％のステーキング報酬を提供し、最低購入制限もない

これらの要素で、ビットコイン・ハイパーは他のプロジェクトと異なる。実用性と拡散力、速度を兼ね備えている。

供給の変化がBTC関連プロジェクトを押し上げる可能性

最近の調査によると、約60％の人がビットコインの普及を楽観的に見ている。機関投資家も同じ見解を示している。

ストラテジー社は63万9,835BTCを持っている。9月には、1BTCあたり11万7,000ドル超で850BTCを追加購入した。メタプラネットは6億3,300万ドル相当のBTCを取得し、企業ランキングで上位5位に入った。

米国政府が今年設立した「戦略的ビットコイン準備基金」は、BTCを機関資産として認識する動きを示している。

需要が高まる一方で、「ビットコインはどこへ向かうのか」という課題がある。ビットコイン・ハイパーはこの問題に直面している。

HYPERのようなプロジェクトは、大きな恩恵を受ける可能性がある。

ビットコイン・ハイパーのカノニカルブリッジとソラナ型の互換性は、開発者に「ゼロから構築する必要のない」環境を提供している。

「ビットコイン2.0」としてのビットコイン・ハイパーの強気シナリオ

HYPERトークンは単なるプレースホルダーやガバナンスの仕組みにとどまらない。ステーキング、ガス代の支払い、ブリッジ運用など、エコシステムを実際に動かす役割を果たしている。

新しいdAppが立ち上がるにつれて、HYPERへの需要は自然に増加していく。早期購入者は先行者利益を得やすく、仮想通貨おすすめの選択肢として注目されている。

暗号資産教育サイトのBitcoinist（ナインティナイン・ビットコインズ）は、HYPERを「100倍成長の可能性を秘めたプレセール」と評価している。