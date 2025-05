XRPが強気のゴールデンクロスを示し、アナリストたちが5ドルの目標を掲げる中、Solaxyのレイヤー2プレセールも次のアルトコイン上昇に向けた最有力候補として注目されている。

Ripple(リップル)のネイティブトークンであるXRPは、チャート上で再び力強さを見せている。複数のアナリストが、2025年半ばまでに5ドル(約780円)への上昇を予測している。注目を集めているのは著名な暗号資産評論家Dark Defender氏で、XRPの週足RSI(相対力指数)において希少なゴールデンクロスが出現したと指摘した。このパターンは過去にも大幅な価格上昇を引き起こしており、今回の再出現により、強気派や個人投資家の期待が高まっている。現在、XRPは2.30ドル(約360円)のサポートゾーンを維持している。

一方、XRPが高値奪還を目指す中、プレセール市場では別の暗号資産が静かに勢いを増している。Solaxy(SOLX)はSolana(ソラナ)ブロックチェーン初のレイヤー2プロジェクトとして、すでに3,800万ドル(約59億円)以上を調達しており、トークン販売の最終段階に差し掛かっている。今買うべき仮想通貨として、Solaxyはインフラとしての実用性とミームコイン的魅力の両面を持ち、注目を集めている。

今週のXRPは、週足RSIで200日ぶりに出現したゴールデンクロスにより注目を集めている。このシグナルは2024年11月にも確認されており、その直後に価格が急騰した経緯がある。今回も同様のパターンが現れたことで、再び上値目標が意識されている。

Dark Defender氏は、短期的には3.33ドル(約520円)、長期的には5.85ドル(約910円)をターゲットとする強気なシナリオを提示している。実際に過去24時間でXRPの取引量は30%以上増加しており、上昇への期待感が高まっている。

とはいえ、全ての予測が強気というわけではない。CoinCodexは、6月中旬までにXRPが2.21ドル(約340円)まで一時的に下落する可能性を指摘しており、これは買い場となるかもしれないとされている。同社は、Fear & Greed Index(恐怖と欲望指数)が61(欲望)であることから、基本的には強気の見方を維持している。

現在注目されているのは、2.75ドル(約430円)のレジスタンスラインの突破である。これを超えると、3ドル、さらにその先への動きが加速する可能性がある。市場全体がリスクオンの傾向にあり、XRPがRLUSDのようなステーブルコイン(価格が安定した仮想通貨)開発によってETF議論の対象にもなりつつある中、流れは明確に上向きだ。

XRPのような大型資産に注目が集まる中、経験豊富な投資家たちは高成長が期待できるアルトコインへのローテーションを進めている。そこで浮上しているのがSolaxyだ。Solana向けのレイヤー2チェーンであるSolaxyは、現在進行中のプレセールで約4,000万ドル(約62億円)を調達している。

この勢いは単なる話題性にとどまらない。プレセール終了まで残り4週間、トークン価格はわずか0.001732ドル(約0.27円)と、早期参加のチャンスは残り少ない。

Solaxyの狙いは明確かつ現実的である。オフチェーン処理による取引集約によって、Solanaが抱えるネットワーク混雑の問題を解消しようとしている。これは、ミームコインブームやNFT需要の高まりで頻発した課題である。Solaxyは複数の取引を1つにまとめてSolanaのメインネットへ提出することで、遅延や手数料を大幅に削減できる。

さらに、Solaxyは効率化だけでなく、開発者向けにモジュール型のインフラも提供している。DeFiツールやゲーム用アプリの開発を支援する設計がなされており、すでにテストネット用エクスプローラーやブリッジを公開済み。今後はEthereumとのブリッジや完全なレイヤー2機能もリリース予定だ。

Solaxyは一般投資家だけでなく、有力な暗号資産アナリストからも注目されている。登録者数35万人近くを誇るYouTuberのAustin Hilton氏は、2025年に有望なトークンとしてSOLXを取り上げた。彼は、プレセールの調達力と、1,250億円規模のSolanaミームコイン市場での存在感を評価している。

Solaxyはすでに75,000人以上のX(旧Twitter)フォロワーと13,000人以上のTelegramメンバーを抱えており、公開後のバイラル成長の土台が整っている。

加えて、Solaxyはライブステーキング機能を提供しており、現在最大で年率101%の利回りを実現している。すでに108億トークン以上がステーキングされており、投資家の信頼と、上場後の価格安定に向けた仕組みが機能しているといえる。

Solaxyのステーキング報酬は動的で、参加者が増えるごとに利回りが下がる設計だ。そのため、早期参加者には大きなインセンティブがあり、今買うべき仮想通貨としての魅力を高めている。

今夏の相場上昇が期待される中、XRPとSolaxyはいずれも強いストーリーを持っている。

XRPはテクニカルパターン、取引量の増加、大型トークン全体の強気傾向に支えられており、一方のSolaxyは、ユーティリティ・スケーラビリティ・急成長するプレセールという三拍子揃った強みで、アルトコインローテーションの中心にある。

Ethereumがまだ4,000ドル(約62万円)を回復していない今、Solaxyのようなプロジェクトは、新しい成長ストーリーを求める投資家にとって魅力的な選択肢となる。投機からインフラ・技術革新への関心のシフトを反映している。

プレセール終了まで1カ月を切った今、行動するなら今だ。Solaxyトークンは公式サイトから、ETH、USDT、BNB、またはクレジット/デビットカードで購入できる。モバイルユーザーはBest Walletアプリを使えば、購入・保管・ステーキングを一括で行える。

XRPがブレイクアウトの兆しを見せ、Solaxyが調達目標を次々に上回る中、2025年夏の相場はダイナミックな展開が予想される。大型銘柄をヘッジするにしても、次の100倍(100x)を狙うにしても、これら2つの資産は今後の仮想通貨市場で重要な存在となるだろう。

今すぐSolaxyのプレセールに参加しよう──ローンチ前の最後のチャンス

