Rippleは再び見出しを飾り、XRPに関するニュースが暗号資産市場に楽観的な見方を広げている。アナリストは価格目標を上方修正し、初期からの保有者は大きな利益を享受していることから、市場全体でRippleに対する強気なムードが強まっている。

しかし、この熱狂の中で、新たに急成長しているビットコインのレイヤー2プロジェクトが大きな注目を集めており、これを逃す投資家は後悔する可能性がある。

XRPニュース：勢いと混在するシグナル

最新のXRPニュースの中心は規制と採用動向である。米証券取引委員会（SEC）が10月18日から25日にかけて決定する予定のスポットXRP ETFは、「成否を分ける瞬間」とされている。CMEの新しいXRPデリバティブ商品など、機関投資家向けの参入経路は強気な予測を後押ししているが、一方でウォレット活動や台帳上の取引件数はやや減少しており、短期的なセンチメントが冷え込みつつある兆候も見られる。

XRPは現在約2.95ドル（約450円）で取引されており、過去24時間で3.05ドル（約460円）からやや下落した。短期的な売り圧力による利益確定が要因だが、それでも時価総額ランキングで第3位を維持しており、他の大型銘柄と比べて高い耐久性を示している。

総供給量は999億8,000万XRPに達しており、急騰後の価格推移は一時的な調整局面に入っている。これは、買い手が現行のサポート水準を守れば、次の上昇に繋がる可能性があるパターンとされる。

最新の価格予測モデルによれば、XRPは近く3.40ドル（約520円）に向かう可能性があり、強気シナリオでは年末までに4.00ドル（約610円）超を目指すとの見方もある。大口投資家は静かに買い増しており、2.70ドルから2.85ドルの間で建玉が積み上がっていることは、大きな値動きが迫っているサインともいえる。

一部のトレーダーは2.99ドルを下回れば急速な調整が起こると警告するが、ETFに関する期待や機関投資家の需要増加を背景に、全体的なモメンタムは依然として上向きである。

Rippleの新たな競合：Bitcoin Hyperの台頭

Rippleが国際送金分野でリーダー的地位を維持する一方、Bitcoin Hyper（HYPER）が急速に最大の競合として浮上している。Bitcoin Hyperは、Solana Virtual Machine（SVM）とZKロールアップを活用したビットコインのレイヤー2として構築されており、スケーラブルな分散型アプリケーション（dApps）、分散型金融（DeFi）、NFTエコシステムを通じてビットコインの潜在力を最大限に引き出すことを目的としている。

XRPが主に機関投資家向けの決済に焦点を当てているのに対し、Bitcoin HyperはラップドBTCを低コストかつ高速な環境に取り込み、一般ユーザーや企業、開発者が円滑に取引できる場を提供することを目指している。このため、2025年第4四半期に向けて最も注目されるアルトコインの一つとなっている。

Bitcoin Hyperのプレセールはすでに2,100万ドル（約32億円）以上を調達しており、クジラ（大口投資家）の参加に加え、個人投資家の採用も拡大している。さらに、トークン契約の監査、多チェーン対応、ステーキング機能などを備え、年内に予定されているトークン生成イベント（TGE）や取引所上場に向けた準備を進めている。

Bitcoin Hyperが注目される理由

ビットコインのシームレスな送金を可能にする正規ブリッジ

高スループットと低コストを実現するZKロールアップ＋SVM処理

セキュリティ企業による監査済みトークン契約

プレセールで2,100万ドル超を調達

年率150％を超えるステーキング利回りで初期参加者を優遇

2025年第4四半期にTGEとUniswap（ユニスワップ）上場を予定

投資家の間では、Bitcoin Hyperはビットコインのブランド力と最新のスケーラビリティ技術を組み合わせた「次の有力なビットコイン・レイヤー2」と呼ばれている。Rippleが従来のパートナーシップや実績に支えられているのに対し、Bitcoin Hyperはビットコインそのものを基盤とした新しい決済・送金イノベーションを体現している。

まとめ

Rippleは依然として市場の重量級であり、ETFの審査期限や新たな機関投資家向け商品がXRPの価格見通しを押し上げている。しかし、暗号資産市場が進化する中で、Bitcoin Hyperは真剣な競合として台頭し、ビットコインを基盤とする革新的なレイヤー2として存在感を強めている。

XRPニュースや決済特化型の暗号資産を注視する投資家にとって、Bitcoin Hyperは2025年にRippleの優位性に挑戦し得るプレセール段階のアルトコインとして際立っている。