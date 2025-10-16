Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Биткоин (BTC) начал последний квартал 2025 года с обновления исторических максимумов. На фоне укрепления рынка аналитики обсуждают, способен ли ведущий цифровой актив удержаться выше $120 тыс. и продолжить рост до конца года.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных аналитиков, диапазон ожиданий по биткоину находится между $120 и $150 тыс. В наиболее оптимистичных сценариях до $170-180 тыс. Среди ключевых факторов, влияющих на курс, эксперты называют мягкую монетарную политику ФРС, приток институционального капитала через ETF и сохраняющуюся геополитическую неопределенность.

В отношении Ethereum (ETH) оценки остаются более сдержанными. Средний прогноз — $6-7 тыс. при условии роста экосистемы Layer-2 и запуска спотовых ETF. Оптимисты допускают достижение отметки $9 тыс. Если институциональные фонды продолжат наращивать позиции в ETH.

Аналитики отмечают, что рынок вступает в фазу умеренного, но устойчивого роста. В фокусе не столько розничный спрос, сколько участие крупных игроков и технологические обновления в сетях первого уровня. При этом часть экспертов указывает, что в новом цикле интерес может смещаться к решениям второго уровня и токенам, построенным на экосистеме биткоина.

Одним из примеров этого тренда стал Bitcoin Hyper. Это проект, который развивает инфраструктуру Layer 2 на базе BTC с поддержкой DeFi и стейкинга. Рост интереса к подобным решениям эксперты связывают с поиском баланса между безопасностью блокчейна биткоина и гибкостью новых сетей.

Bitcoin Hyper выводит экосистему биткоина на уровень смарт-контрактов и DeFi

Bitcoin Hyper — это первый масштабируемый Layer 2-проект. Он создан для устранения ограничений основной сети биткоина. Основная цель — повысить скорость транзакций, снизить комиссии и добавить возможность смарт-контрактов без ущерба для безопасности базового уровня.

В основе проекта — интеграция с Solana Virtual Machine (SVM). Это позволяет запускать децентрализованные приложения на базе биткоина и проводить транзакции почти в реальном времени.

Основа экосистемы — Canonical Bridge — децентрализованный мост между основной сетью биткоина и Layer 2. Он обеспечивает безопасное перемещение активов: пользователи блокируют BTC на базовом уровне и получают эквивалентные токены в сети Bitcoin Hyper. Это открывает возможность использовать биткоин в смарт-контрактах, DeFi-протоколах, NFT-платформах и играх.

На момент публикации стоимость токена $HYPER составляет $0,013125, а общая сумма сборов на пресейле достигла $23,8 млн из запланированных $24,1 млн. Для участников предпродажи предусмотрен стейкинг с доходностью до 50% годовых, который станет доступен сразу после начала выпуска токенов (TGE).

Всего будет выпущено 21 млрд токенов $HYPER. Они используются для оплаты комиссий, участия в управлении, доступа к экосистеме Layer 2 и вознаграждения стейкеров.

Приобрести токены можно на официальном сайте Bitcoin Hyper с оплатой ETH, USDT, BNB, SOL или банковской картой. Проект также размещен в разделе “Upcoming Tokens” криптокошелька Best Wallet, а листинг на биржах запланирован на конец 2025 — начало 2026 года. Результаты аудита смарт-контрактов будут опубликованы до TGE.

Заключение

Прогнозы экспертов на 2025 год подтверждают зрелость крипторынка: внимание смещается от краткосрочных ценовых скачков к инфраструктуре и технологиям, способным обеспечить долгосрочный рост. На фоне оживления институционального спроса и постепенного смягчения монетарной политики инвесторы все чаще обращаются к решениям второго уровня, которые повышают производительность и снижают нагрузку на базовые сети.

Развитие таких проектов, как Bitcoin Hyper, показывает, что экосистема биткоина выходит за пределы статуса «цифрового золота» и становится платформой для прикладных продуктов — от DeFi до токенизации активов. Это направление может стать одним из ключевых драйверов в новом цикле, когда рынок ищет не спекулятивные, а технологические основания для роста.