Ethena ($ENA) стремительно укрепляет позиции в DeFi благодаря модели синтетических стейблкоинов и продуманной экономике токена. В экосистему проекта входят активы USDe и USDtb, обеспечивающие стабильность и ликвидность в децентрализованных финансах. Только за июль предложение USDe выросло на 75%, а общий объем заблокированных средств (TVL) увеличился с $5,8 млрд до $9,6 млрд за три недели — показатель, который говорит о быстром росте доверия пользователей.

Главным драйвером роста остается активность китов. Ончейн-данные показывают, что кошельки с балансом от 1 до 10 млн $ENA активно накапливают токен, формируя долгосрочную поддержку курса. Более того, часть крупных держателей перераспределяет капитал из $PEPE и $PENDLE в $ENA — это сигнал смещения интереса в пользу проектов с устойчивыми фундаментальными моделями.

Технические индикаторы также подтверждают бычий настрой: положительные значения Chaikin Money Flow указывают на приток капитала, зеленые бары на Awesome Oscillator — на рост импульса, а цена $ENA держится выше ключевых EMA. На графиках формируются восходящие каналы и флаговые модели, которые обычно предшествуют ценовым прорывам. Аналитики называют цели в диапазоне $0,70–1,13 при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Однако концентрация токенов в руках крупных игроков делает рынок уязвимым к резким колебаниям. Давление продаж со стороны китов может вызвать коррекцию, а активность держателей с нереализованными убытками усилит волатильность. И пока одни следят за кошельками крупных инвесторов, другие выбирают противоположный путь — объединяются против рыночных гигантов. Эту роль сегодня берет на себя Wall Street Pepe ($WEPE) — проект, где сила сообщества становится альтернативой капиталу, а армия розничных участников готова ответить китам на их же поле.

Wall Street Pepe: единый токен и мост между Ethereum и Solana

Wall Street Pepe стал символом противоположной стратегии — децентрализации не капитала, а влияния. Проект объединяет мелких инвесторов, которые действуют коллективно, используя мем-культуру и механику DeFi, чтобы конкурировать с крупными игроками. Теперь сообщество готовится к следующему этапу — технологическому обновлению, которое выведет $WEPE за пределы одной сети.

В преддверии закрытия пресейла 10 октября команда завершает кампанию по расширению на Solana и объявляет о запуске единой системы с мостом ETH–SOL на базе технологии Wormhole. Владельцам токенов не требуется предпринимать дополнительных действий — аирдроп состоится 14 октября, а активы будут автоматически начислены в новой сети.

Обновленная архитектура создает единый токен $WEPE с поддержкой сетей Ethereum и Solana. Решение убирает фрагментацию и открывает доступ к ликвидности обеих сетей. По данным команды, участники расширения получат больше токенов, чем ожидалось изначально, — перерасчет станет частью справедливой системы распределения.

Вместе с этим завершается прежний механизм сжигания: с момента запуска было уничтожено более 4,3 млрд $WEPE, что эквивалентно примерно 2% общей эмиссии. Сокращение предложения усиливает устойчивость токена и поддерживает потенциал роста на фоне будущего аирдропа.

Текущая стоимость $WEPE — $0,00004745, а рыночная капитализация — $9,28 млн. На фоне приближения альтсезона аналитики ожидают возврат к историческому максимуму $0,0003473, что соответствует росту более чем в шесть раз. Активность в сообществе остается высоким драйвером развития: у проекта более 60 000 подписчиков в X, а чат Wall Street Pepe Alpha стал центром коммуникации инвесторов, где обсуждаются стратегии с доходностью от 5× до 10×.

Кроме токена, экосистема включает коллекцию WEPE NFT из 5 000 экземпляров. Они распределяются между активными участниками комьюнити и растут в стоимости на вторичном рынке, усиливая вовлеченность и лояльность аудитории.

Заключение

Ethena показывает, как концентрация капитала формирует рынок, где движение цены задают киты. Wall Street Pepe — мемкоин с потенциалом, который демонстрирует обратный сценарий, когда сообщество способно действовать как единая сила и конкурировать с крупными инвесторами.

Благодаря интеграции с Solana, прекращению burn-механизма и предстоящему аирдропу $WEPE становится одним из главных претендентов на роль символа розничного альтсезона. Пока киты управляют ликвидностью в $ENA, армия WEPE подтверждает, что влияние в крипте можно построить не деньгами, а числом участников и их верой в проект.