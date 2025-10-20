Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

После серии снижений крипторынок показал устойчивость, отскочив от основной технической отметки. За последние сутки совокупная капитализация увеличилась почти на 4%, достигнув $3,77 трлн.

Отскок произошел на приближении к 200-дневной скользящей средней, которая остается главным ориентиром долгосрочного тренда.

Покупательская активность усилилась в пятницу днем, когда ряд криптовалют достиг минимальных значений за последние недели. Биткоин восстановился выше $111 тыс., компенсировав падение, зафиксированное в начале недели. Ethereum торгуется около $4 тыс., а Solana удерживает позиции в диапазоне $210-215.

Индекс страха и жадности остается в зоне «страха». Это около 29 пунктов, что указывает на настороженность участников рынка, при этом открывает возможности для покупок на спадах.

Аналитики отмечают, что удержание рынка выше 200-дневки повышает вероятность возобновления восходящего тренда в четвертом квартале.

Инвесторы вновь проявляют интерес к альткоинам с потенциалом быстрого роста и короткими инвестиционными циклами. На этом фоне внимание частных трейдеров смещается в сторону проектов, которые связаны с торговыми сигналами и автоматизацией сделок. Среди них Snorter — инструмент на базе Solana, который сочетает аналитику, копитрейдинг и антискам-функции.

КУПИТЬ SNORTER

Snorter — Telegram-бот для трейдинга на Solana

Snorter — это Telegram-помощник для трейдеров, который позволяет искать, покупать и управлять токенами напрямую из чата. Проект создан для экосистемы Solana и в дальнейшем охватит Ethereum, BNB Chain и другие сети. Его цель — обеспечить пользователям скорость и удобство работы с токенами напрямую из Telegram. Без риска столкнуться с мошенническими смарт-контрактами.

У проекта есть собственный роутинг-движок Solana, который обеспечивает исполнение сделок с минимальной задержкой. Платформа объединяет весь цикл работы с токенами. Начиная с создания кошелька до исполнения сделок. Пользователь может выставлять лимитные ордера, включать копитрейдинг и автоматический снайпинг-покупки новых токенов. Перед каждой сделкой Snorter проверяет смарт-контракты и блокирует подозрительные проекты.

В основе экосистемы находится токен $SNORT. Он нужен для доступа к премиум-функциям бота, снижения комиссий, участия в стейкинге и копитрейдинге. Владельцы токена получают доступ к автоматическим снайпинг-покупкам и аналитическим инструментам. После запуска DAO с помощью токена можно будет голосовать за обновления и параметры экосистемы.

На момент публикации стоимость $SNORT составляет $0,1083. Общая сумма сборов на пресейле $5,3 млн. Участники предпродажи получат до 25% годовых по стейкингу, доступному сразу после TGE. Всего выпущено 500 млн токенов, из которых до 60% реализуются на этапе пресейла. Покупка доступна за SOL, ETH, USDT, USDC, BNB и с банковских карт.

Пресейл завершится через 24 часа. После закрытия предпродажи токен перейдёт в стадию листинга, где его стоимость будет определяться рыночным спросом. Участники рынка отмечают, что завершение таких крупных кампаний нередко сопровождается повышенной волатильностью и ростом интереса со стороны новых инвесторов.

На фоне расширения экосистемы Solana и внимания к Telegram-ботам, токен $SNORT способен продемонстрировать краткосрочный импульс и усиление торговой активности уже в первые дни после TGE.

Заключение

Рост активности на рынке после отскока от 200-дневной скользящей средней поддержал интерес инвесторов к инструментам с коротким циклом и высоким потенциалом доходности. На этом фоне Telegram-боты, автоматизирующие торговлю и анализ новых токенов, становятся одним из заметных направлений развития децентрализованных сервисов.

Snorter оказался в центре этого тренда. Проект сочетает инфраструктуру Solana, удобный формат Telegram и функции, которые раньше были доступны только опытным трейдерам. Финальная стадия пресейла привлекает внимание к токену $SNORT. После его завершения проект перейдет к листингу и масштабированию на другие сети.

Рынок Telegram-ботов и копитрейдинга остается молодым, но растет быстрее, чем классический DeFi-сектор. Если текущий интерес к автоматизированной торговле сохранится, подобные решения могут стать частью базовой экосистемы крипторынка уже в 2026 году.