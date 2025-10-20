После серии снижений крипторынок показал устойчивость, отскочив от основной технической отметки. За последние сутки совокупная капитализация увеличилась почти на 4%, достигнув $3,77 трлн.
Отскок произошел на приближении к 200-дневной скользящей средней, которая остается главным ориентиром долгосрочного тренда.
Покупательская активность усилилась в пятницу днем, когда ряд криптовалют достиг минимальных значений за последние недели. Биткоин восстановился выше $111 тыс., компенсировав падение, зафиксированное в начале недели. Ethereum торгуется около $4 тыс., а Solana удерживает позиции в диапазоне $210-215.
Индекс страха и жадности остается в зоне «страха». Это около 29 пунктов, что указывает на настороженность участников рынка, при этом открывает возможности для покупок на спадах.
Аналитики отмечают, что удержание рынка выше 200-дневки повышает вероятность возобновления восходящего тренда в четвертом квартале.
Инвесторы вновь проявляют интерес к альткоинам с потенциалом быстрого роста и короткими инвестиционными циклами. На этом фоне внимание частных трейдеров смещается в сторону проектов, которые связаны с торговыми сигналами и автоматизацией сделок. Среди них Snorter — инструмент на базе Solana, который сочетает аналитику, копитрейдинг и антискам-функции.
Snorter — Telegram-бот для трейдинга на Solana
Snorter — это Telegram-помощник для трейдеров, который позволяет искать, покупать и управлять токенами напрямую из чата. Проект создан для экосистемы Solana и в дальнейшем охватит Ethereum, BNB Chain и другие сети. Его цель — обеспечить пользователям скорость и удобство работы с токенами напрямую из Telegram. Без риска столкнуться с мошенническими смарт-контрактами.
У проекта есть собственный роутинг-движок Solana, который обеспечивает исполнение сделок с минимальной задержкой. Платформа объединяет весь цикл работы с токенами. Начиная с создания кошелька до исполнения сделок. Пользователь может выставлять лимитные ордера, включать копитрейдинг и автоматический снайпинг-покупки новых токенов. Перед каждой сделкой Snorter проверяет смарт-контракты и блокирует подозрительные проекты.
В основе экосистемы находится токен $SNORT. Он нужен для доступа к премиум-функциям бота, снижения комиссий, участия в стейкинге и копитрейдинге. Владельцы токена получают доступ к автоматическим снайпинг-покупкам и аналитическим инструментам. После запуска DAO с помощью токена можно будет голосовать за обновления и параметры экосистемы.
На момент публикации стоимость $SNORT составляет $0,1083. Общая сумма сборов на пресейле $5,3 млн. Участники предпродажи получат до 25% годовых по стейкингу, доступному сразу после TGE. Всего выпущено 500 млн токенов, из которых до 60% реализуются на этапе пресейла. Покупка доступна за SOL, ETH, USDT, USDC, BNB и с банковских карт.
Пресейл завершится через 24 часа. После закрытия предпродажи токен перейдёт в стадию листинга, где его стоимость будет определяться рыночным спросом. Участники рынка отмечают, что завершение таких крупных кампаний нередко сопровождается повышенной волатильностью и ростом интереса со стороны новых инвесторов.
На фоне расширения экосистемы Solana и внимания к Telegram-ботам, токен $SNORT способен продемонстрировать краткосрочный импульс и усиление торговой активности уже в первые дни после TGE.
Заключение
Рост активности на рынке после отскока от 200-дневной скользящей средней поддержал интерес инвесторов к инструментам с коротким циклом и высоким потенциалом доходности. На этом фоне Telegram-боты, автоматизирующие торговлю и анализ новых токенов, становятся одним из заметных направлений развития децентрализованных сервисов.
Snorter оказался в центре этого тренда. Проект сочетает инфраструктуру Solana, удобный формат Telegram и функции, которые раньше были доступны только опытным трейдерам. Финальная стадия пресейла привлекает внимание к токену $SNORT. После его завершения проект перейдет к листингу и масштабированию на другие сети.
Рынок Telegram-ботов и копитрейдинга остается молодым, но растет быстрее, чем классический DeFi-сектор. Если текущий интерес к автоматизированной торговле сохранится, подобные решения могут стать частью базовой экосистемы крипторынка уже в 2026 году.