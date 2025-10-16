Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Дональд Трамп и его семья за последний год получили более $1 млрд прибыли от операций с криптовалютами. Как сообщает Financial Times, основная часть доходов связана с цифровыми активами, принадлежащими проектам, которые контролируются Trump Media & Technology Group.

Эта компания управляет социальной сетью Truth Social и одновременно выступает оператором криптопортфеля семьи, который журналисты называют «биткоин-казначейством». Доля самого Трампа в этом бизнесе оценивается приблизительно в $1,9 млрд.

Его сын, Эрик Трамп, отметил, что фактические доходы могут быть даже выше. В криптопортфеле семьи присутствуют разные категории активов: от коллекционных токенов и мемкоинов до стейблкоинов и DeFi-проектов.

При этом структура активов остается туманной: значительная часть предприятий не раскрывает данных о движении средств, а сами токены торгуются в условиях минимального регулирования. Среди крупнейших активов — $TRUMP ($362 млн), $WLFI ($550 млн), $MELANIA ($65 млн) и стейблкоин $USD1 ($42 млн).

Фактически семья Трампа выстроила криптоимперию, в которой основная прибыль досталась узкому кругу участников. Доход формировался за счет ограниченного доступа к информации и отсутствия прозрачности, а не благодаря реальному развитию экосистемы. В результате розничные инвесторы оказались в стороне от основной прибыли.

В связи с этим растет популярность проектов, где экономика открыта, а правила одинаковы для всех. Один из них — Wall Street Pepe ($WEPE), мем-токен, который развивает собственную экосистему с понятной токеномикой и прозрачным распределением вознаграждений.

Wall Street Pepe: сила сообщества и честная экономика

К середине октября команда Wall Street Pepe завершила фазу интеграции с Solana. В ходе этого процесса участники проекта сожгли более 5,2 млрд $WEPE, сократив общий объем обращения примерно на 2,6 %. Все токены, купленные в рамках раннего доступа, были навсегда выведены из оборота, а держатели автоматически получили эквивалентные активы на Solana.

Особенность проекта — сохранение единого токена $WEPE, который базируется на Ethereum, но теперь бесшовно работает и в сети Solana через мост Wormhole. Это позволило избежать раздвоения эмиссии и сделать экономику устойчивой.

В отличие от сомнительных токенов, где каждая сеть выпускает собственные версии, Wall Street Pepe создал целостную модель и прозрачный оборот.

Во время интеграции с Solana токен $WEPE для участников раннего доступа продавался по фиксированной стоимости $0,001. При каждой покупке автоматически сжигался эквивалентный объем токенов в сети Ethereum, что позволяло сокращать предложение без выпуска новых монет.

На открытом рынке $WEPE в сети Ethereum торговался по $0,00004119. После завершения интеграции и массового сжигания токенов его котировки укрепились на 3,7% за две недели.

Теперь держатели могут свободно перемещать активы между сетями: использовать Ethereum с ее высокой ликвидностью или Solana для скорости и низких комиссий.

Экономику проекта поддерживает WEPE Army — активное сообщество сторонников, придерживающееся принципов честной игры и обеспечивающее равные условия для всех. Они контролируют процесс сжигания, отслеживают транзакции и участвуют в развитии экосистемы. Активность комьюнити доказывает, что сила розничных инвесторов по-прежнему определяет рынок.

Заключение

Миллиардные доходы семьи Трампа стали доказательством того, что капитал легко концентрируется в руках меньшинства, если рынок непрозрачен. Wall Street Pepe стал примером противоположного подхода: равные условия для участников, сжигание токенов вместо бесконтрольной эмиссии и полная открытость процессов.

Пока одни строят криптоимперии вокруг политического капитала, WEPE Army формирует экономику на основе доверия и честной игры. Wall Street Pepe доказывает, что сообщество может быть сильнее любого кулуарного альянса.