Veel traders slaan zich nog steeds voor hun kop omdat zij de x1000 groei van de Shiba Inu koers hebben gemist. Een nieuwe crypto presale geeft hen de kans om in te stappen bij een meme coin die misschien wel dezelfde prestaties neer gaat zetten – of deze mogelijk zelfs verbetert.

Shiba Inu koers x1000 pump

Lange tijd was Dogecoin de enige grote ster van de meme coin sector, maar in 2021 verscheen er opeens een groot alternatief: Shiba Inu. De token wist snel de harten van traders te veroveren, onder meer dankzij de ondersteuning van Elon Musk.

Al snel na de lancering op diverse crypto exchanges groeide de Shiba Inu koers met duizenden procenten. Op 28 oktober 2021 werd een voorlopig hoogtepunt gehaald, met een SHIB koers van $0,00008845. Dit lijkt weinig, maar wanneer je nagaat dat de token begon op $0,000000000008165 is duidelijk met wat voor ongekende stijging vroege investeerders te maken hebben gehad.

Inmiddels staat de Shiba Inu koers 88% lager dan de all-time high, maar nog steeds 1.2239.405% hoger dan de eerder genoemde laagste koers ooit.

Opvallend is daarbij dat een flink deel van het waardeverlies in het afgelopen jaar tot stand kwam. De eens zo populaire meme coin verloor meer dan 50%, en moest deze week voor het eerst de belangrijke $0,000010 support loslaten.

Daarmee lijkt nu instappen op de Shiba Inu koers niet verstandig. Gelukkig staat er met Maxi Doge een vergelijkbare meme coin klaar die tot de snelst opkomende crypto zou kunnen behoren.

Met nieuwe meme coin $MAXI staat vervanger $SHIB al klaar

Terwijl de Shiba Inu koers al een jaar lang wegzakt kijken investeerders graag een straatje verder richting nieuwe cryptomunten met de potentie om de enorme stijging van $SHIB te evenaren. Een token die daarbij de aandacht heeft getrokken, is Maxi Doge ($MAXI).

$MAXI is enigszins vergelijkbaar met $SHIB, alhoewel er ook grote verschillen tussen de tokens zijn. Zo maken beide tokens gebruik van virale Shiba Inu memes om hun community aan te spreken. Maxi Doge kiest daarbij voor een uit de kluiten gewassen ‘neefje’ van SHIB en Doge, met een voorliefde voor risicovol traden: hiermee worden specifiek de groepen ‘degens’ en ‘crypto bro’s’ aangesproken. Handig, want dit zijn traders die naar verhouding vaak instappen bij een crypto presale.

Call me the MAXIBLE HULK. pic.twitter.com/GfpObOjNcM — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 22, 2025

Een groot verschil tussen beide tokens is de marktkapitalisatie: de Shiba Inu koers biedt relatieve stabiliteit dankzij de grote marktkapitalisatie van $5,9 miljard terwijl Maxi Doge (dat met een cap van $15,7 miljoen gelanceerd zal worden) veel volatielere swings zal kennen. Dit zorgt voor sterkere stijgingen, maar kan ook dalingen tot gevolg hebben.

Hierdoor kan meme coin $MAXI na de crypto presale weleens een van de snelst opkomende crypto’s worden – met de ondersteuning van de community, virale memes en slimme marketing is zelfs een groei zoals indertijd bij de Shiba Inu koers mogelijk was niet uitgesloten.

Nu instappen bij deze crypto presale?

Mocht je in 2021 de enorme stijging van de Shiba Inu koers gemist hebben, dan wil je niet nog een keer langs de zijlijn blijven staan wanneer een veelbelovende crypto zich aandient. Mede daarom denken veel traders erover om nu al bij de Maxi Doge crypto presale in te stappen.

Een dergelijke meme coin investering komt echter wel met kansen en risico’s.

De kansen zijn daarbij helder: het investeringsmoment, met een mogelijke altcoin rally in november op de loer, lijkt uitstekend te zijn. Gedacht wordt dat grote meme coins (zoals DOGE en SHIB) binnenkort flink in waarde zullen stijgen; en dat in hun kielzog nieuwe memes extra grote winsten zullen boeken. Bovendien is de totale waarde van de cryptomarkt nu veel groter dan in oktober 2021, waardoor kapitaalrotatie ook voor een flinke groei bij deze opkomende crypto’s kan zorgen.

Het risico is uiteraard dat de crypto presale niet van de grond komt, of direct na de lancering een crash meemaakt. Men wil dit risico bij Maxi Doge ondervangen met onder meer een lucratief staking programma. Hier is 5% van de totale voorraad voor gereserveerd. Koop je de token nu, en plaats je hem direct in een smart staking contract, dan ontvang je een dynamische yield die momenteel op 79% staat.

Zodoende lijkt het een goede keuze om mee te doen aan de presale van deze nieuwe crypto. Wie de Shiba Inu koers pump van 2021 gemist heeft, wil immers niet nog eens aan de zijlijn blijven staan.

