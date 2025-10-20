Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後を巡る市場動向では、SHIB価格が0.0000090〜0.0000092ドル（約1.4円）付近の需要ゾーンを守り、下落から持ち直す姿勢を示している。10月18日には111万ドル（約1億7,000万円）の資金流入が観測され、数週間ぶりにプラスのオンチェーンフローとなった。これは慎重な現物投資家による積み上げが進んでいることを示唆する。

テクニカル分析と主要水準

日足チャートでは下降三角形パターンが形成されており、上値トレンドラインが強い抵抗として機能している。20日移動平均線（0.0000111ドル）、50日線（0.0000118ドル）、100日線（0.0000123ドル）が重なり、突破できれば0.0000132ドル（約2.1円）への上昇余地が開かれる。

RSIは34付近にあり、短期的な売られ過ぎ状態を示す。0.0000102ドルを回復すれば反発の初動が確認できる可能性がある。一方で、サポートは0.0000090ドルと0.0000087ドルが意識され、割り込めば0.0000080ドルが次の下値目標となる。

オンチェーンデータと投資家心理

デリバティブ市場では建玉が減少し、レバレッジ依存度が低下している。これは投機的な売買が後退し、今回の反発が自然な現物需要に基づいている可能性を示す。アナリストは「日次で500万ドル以上の流入が継続すれば、本格的な反発局面に入る」と分析している。

一方、プロジェクト独自のレイヤー2であるShibariumはアップグレードによって取引速度とネットワーク効率を改善した。これにより、決済やゲーム統合といったユースケースが拡大し、長期的なユーティリティ向上につながっている。また、継続的なトークンバーン施策が供給を削減し、デフレ的な性質を強化している。

シバコイン 今後と投資家の選択肢

シバコイン 今後は短期的に中立局面にあるが、0.0000105ドルを回復し、0.0000111ドルを突破できれば強気転換の可能性が高まる。逆に0.0000090ドルを下抜ければ弱気シナリオに傾く。現状は持ち合いの中での慎重な楽観論が広がっている。

ただし、投資家の一部は次なる成長銘柄に目を向け始めている。その中で注目されるのがMaxi Dogeだ。

Maxi Doge：次の10倍候補

Maxi Dogeは単なるミームコインではなく、クリプト文化を風刺した独自のコンセプトで投資家を引きつけている。プレセール段階ですでに数百万ドル規模の資金を集め、早期購入者の中には「10倍リターン」を期待する声も出ている。

強固なコミュニティ基盤、ユーモラスなブランド性、そしてステーキング報酬や監査済みスマートコントラクトを備えた設計が評価され、クジラ投資家の買い支えも進んでいる。

シバコイン 今後に関心を持つ投資家にとって、Maxi Dogeは次の注目すべき選択肢として浮上している。

