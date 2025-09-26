Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後（SHIB）は過去24時間で3.10%下落し、価格は$0.00001181に定着しました。注目すべきは、同期間に115万SHIB以上がバーンされ、日次バーン活動が397%急増したことです。しかし供給削減の努力にもかかわらず、市場の反応は依然として慎重で、投資家心理の改善には至っていません。

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001181 (1hr 0.15% ▲ | 24hr -3.10% ▼ )

Market Cap: $6,961,814,675 (-3.11% ▼)

Total Supply: 589,247,704,146,953 TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 1,157,343 (397.08% ▲)

Past 7 Days: 3,044,103 (-0.11% ▼) — Shibburn (@shibburn) September 25, 2025

リーダーシップ不安とセキュリティ問題が重しに

SHIBは過去1週間で11%下落し、時価総額ランキングからトップ20を外れました。熱狂的だったホルダーの期待も冷え込み、価格停滞と未達成のマイルストーンが失望感を広げています。

リーダーシップ不安も状況を悪化させています。リード開発者のShytoshi Kusamaは退任を示唆し、後継者選出をコミュニティ投票で行う可能性に言及しました。しかし有力開発者のKaal Dhairyaはリーダー就任を避ける姿勢を見せており、今後の方向性に不透明感が漂っています。

さらに、技術的・セキュリティ上の問題も続いています。今月初めにはShibarium Bridgeがハッキング被害を受け、400万ドル以上が流出。復旧は停滞し、ブリッジは再開されていません。KusamaはSNSを非公開化し、マーケティングリードのLucieも情報発信を控えるなど、情報空白がホルダーの不安を増幅させています。

SHIBは$1の夢を実現できるのか？

SHIBが$1に到達できるかはコミュニティを二分しています。支持者は大規模バーンと実用性が条件を整える可能性を強調しますが、懐疑派は「強力なリーダーシップと実需採用がなければ到達は困難」と主張します。

テクニカル的には、SHIBは一時的にサポートを割り込みましたが、すぐに回復し買い圧力を示しました。現在はトライアングル形成の下限付近にあり、大きな値動きの前兆と見られています。アナリストは、需給バランスが維持されれば上昇ブレイクアウトの可能性があるものの、高いボラティリティを警告しています。

シバコイン 今後の展望

バーン率上昇は供給削減への取り組みを示していますが、リーダー不在、未完成プロジェクト、セキュリティ懸念が依然として重荷です。真の回復には単なるバーン以上に、信頼と持続可能な開発が不可欠です。

