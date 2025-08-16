Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン（SHIB）の価格予測が再び注目を集めています。トレーダーたちは新たなインフレデータやオンチェーンの急激な動きを受けて反応しています。過去24時間でSHIBは4.8％下落し、ビットコインやイーサリアムに見られる広範な下落の波に追随しました。

しかし、赤いローソク足の陰でSHIBは生命力を示しています。トークンバーンは48,000％以上急増し、クジラの取引は188％増加、さらにチャート上ではダブルボトムの形成が示唆されています。

シバコインの価格チャートとテクニカル分析

アナリストたちはSHIBがモメンタムを取り戻せるかどうかで意見が分かれていますが、いくつかの重要な指標は大きな動きが近づいている可能性を示唆しています。連邦準備制度（Fed）が利率政策を調整する中、シバコインのようなミームコインはリスク選好の回復から恩恵を受けるかもしれません。

インフレ懸念の中でのSHIBの下落

7月の生産者物価指数（PPI）が3.7％と予想の3％を上回ったことで、市場はリスク資産への影響を即座に反映しました。ビットコインは3.9％下落、イーサリアムは4.4％下落、シバコインは一時7％以上下落し、$0.00001306付近で取引を終えました。

コアPPI（食料・エネルギーを除く）は前月比0.9％上昇し、2022年以来の高水準となりました。これはFedが利下げを先送りする可能性を示唆しており、ミームコインのような投機資産に圧力をかけます。短期的な懸念があるものの、トレーダーたちは反転パターンに注目し、強気のモメンタムが再燃する可能性を探っています。

シバコインはこのサイクルでまだ買いなのか？

シバコインは依然として議論の的となる資産です。一方で、メタバースやDeFi統合などの開発が進行中で、強力なコミュニティを有しています。しかし、SHIBは依然として主にハイプとモメンタム、投資家のセンチメントに左右されるミームコインです。利上げやマクロ経済の不確実性は、この種のトークンの価格を抑制しやすくなります。

それでも、適切な条件下ではSHIBは強力に反発できることが証明されています。トレーダーはタイムラインや設定について慎重に選択する必要があります。強力なストーリーや市場全体のラリーがあれば、センチメントは急速に好転する可能性があります。

テクニカル分析：ブレイクアウトの可能性

短期的な弱さにもかかわらず、チャートは異なるストーリーを語ります。SHIBは5月から8月にかけてダブルボトムを形成し、$0.0000100でしっかりとサポートされています。ネックラインは$0.0000159に位置し、これを突破すれば$0.0000254までの上昇、約59％の値上がりの可能性があります。

50日および150日移動平均線の収束が形成されつつあり、これは過去の強力な上昇モメンタムと一致します。SHIBの強気派は出来高の確認を待っていますが、このブレイクアウトレベルをクリアすれば、テクニカル面での上昇余地は明確です。

