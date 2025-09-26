Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ker se Telegramov trgovalni bot Snorter Bot približuje 4 milijonom dolarjev predprodajnega financiranja, je projekt uvedel tudi pomembne posodobitve ekosistema, ki krepijo njegov položaj kot resnega konkurenta obstoječim Telegramovim botom.

Snorter je po zasnovi Solana-native, kar mu omogoča višje hitrosti in nižje transakcijske stroške kot tekmecem na podlagi Ethereuma, ki ostajajo obremenjeni z omejitvami tega omrežja, čeprav širijo multichain.

Najnovejše posodobitve kažejo, da se deli načrta zdaj uresničujejo, saj se že oblikujejo funkcije, kot so zaščita MEV, avtomatizirano kopiranje trgovanja in razširjena podpora DEX.

Predprodaja še vedno poteka, trenutna cena SNORT pa je 0,1047 dolarja na žeton za naslednjih 20 ur, preden se cena v naslednjem krogu dvigne.

Snorter se širi iz Raydiuma na Pump.fun

Glavna vrednost Snorterja je v njegovi sposobnosti, da odkrije žetone, preden se začne njihov strm vzpon. To doseže s pomočjo namenskih RPC končnih točk. V bistvu zasebnih podatkovnih avtocest, ki se neposredno povezujejo z blok verigo, kar mu omogoča hitrejši vpogled v mempool, kjer se pojavijo čakajoče transakcije, preden dosežejo javne knjige naročil.

S sledenjem injekcij likvidnosti, tokov denarnic in novih pogodbenih razporeditev v realnem času bot identificira žetone, ki kažejo potencial za prebo in izvede menjave v manj kot sekundi neposredno znotraj Telegrama. To malim trgovcem daje redko priložnost, da ukrepajo, preden se širši trg zaveda.

Do nedavnega je večina tega trgovanja potekala na Raydiumu, Solaninem primarnem DEX-u, kar je pomenilo, da je bil Snorterjev doseg omejen na le delček priložnosti. Najnovejša posodobitev – ki jo je ekipa prvič delila 22. avgusta – razširja podporo na Pump.fun in PumpSwap, Solanine najbolj obiskane odskočne deske za nove meme kovance.

S to integracijo se Snorter zdaj lahko neposredno poveže z njihovimi pametnimi pogodbami, skenira nove sklade in takoj usmerja trgovanje. V praksi to širi pokritost, tako da lahko maloprodajni uporabniki ujemajo priložnosti na samem začetku življenjskega cikla kovanca, ko je potencial za rast pogosto največji.

Posodobitve tudi olajšujejo trgovanje za uporabnike. Avtomatizirano trgovanje zdaj poteka na pametnejši infrastrukturi, ki neprekinjeno spremlja trg in sproži trgovanje, ko so cilji doseženi, s pošiljanjem obvestil v realnem času v trenutku, ko se trgovanje izvede.

Tudi kopiranje trgovanja je bilo nadgrajeno, z hitrejšim zrcaljenje kripto denarnice, ki uporabnikom omogoča zanesljivo sledenje najboljšim vlagateljem, ne da bi zamudili kakršen koli premik.

Snorter izboljšuje izplačila in kopiranje trgovanja

11. septembra je projekt objavil nove posodobitve, ki kažejo, da ekipa izpopolnjuje nekatere ključne funkcije Snorterja.

Izplačila so zdaj v testiranju, pri čemer se izpopolnjujejo dodatni varnostni pregledi in izračuni provizij, da se zagotovi nemoten prenos SOL in drugih žetonov v denarnice tretjih oseb.

Tudi kopiranje trgovanja je v zgodnji fazi testiranja, pri čemer ekipa izpopolnjuje logiko zrcaljenja, da se zagotovi nemoteno in natančno usklajevanje trgovanja iz sledljivih denarnic.

Hkrati se izvajajo nadgradnje zanesljivosti, da se okrepijo sistemi za prevzem ob izpadu in izboljša obdelava transakcij, tako da bot deluje dosledno tudi ob veliki obremenitvi.

Te izboljšave so pomembne, ker Snorterju omogočajo več kot le surovo hitrost in zgodnje odkrivanje. V svetu kriptovalut, kjer se maloprodajni trgovci pogosto spopadajo z neuspelimi transakcijami, nezanesljivim kopiranjem trgovanja ali okornimi postopki izplačil, lahko stabilnost in varnost pomenita razliko med zagotavljanjem dobička in njegovo izgubo.

Zakaj trgovci vidijo 30-kratni potencial v SNORT?

Vse te novosti skupaj kažejo, da se Snorter razvija od koncepta do popolnoma delujočega sistema, prilagojenega malim trgovcem.

Položijo temelje za bot, ki je bil ustvarjen, da manjšim igralcem ponudi enako prednost, kot jo že dolgo uživajo veliki igralci, in je vključen v orodje, ki je dostopno znotraj Telegrama.

Zanimanje vlagateljev za predprodajo odraža ta potencial, saj bi lahko v nekaj urah dosegli 4 milijone dolarjev. Trgovci vidijo Snorter kot redko priložnost, da podprejo bot, ki bi kmalu lahko konkuriral – ali celo presegel – uveljavljene botove, kot so Banana Gun, Maestro in Trojan.

V središču vsega tega je token SNORT, ki poganja ekosistem z najnižjimi provizijami na trgu, ki znašajo le 0,85 %, hkrati pa služi kot valuta za nagrade za staking, upravljanje in napredne funkcije, ki bot naredijo učinkovitejšega.

Ni presenetljivo, da so vodilni kriptovalutni mediji, kot je Cryptonews, že napovedali, da bi SNORT po uvedbi lahko prinesel 30-kratni donos.

Kako kupiti SNORT?

Če se želite pridružiti predprodaji, obiščite spletno stran Snorter Bot Token in si zagotovite SNORT žetone z uporabo SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ali celo kreditne kartice. Lahko si preberete tudi naš vodnik kako kupiti Snorter.

Za najbolj gladko transakcijo uporabite WalletConnect-certificirano nelastniško denarnico, kot je Best Wallet, ki velja za eno najboljših denarnic za kriptovalute in Bitcoine na trgu.

Stanje predprodaje se prikaže neposredno v aplikaciji, kar olajša uveljavljanje pravic. Imetniki pridobijo tudi ekskluziven dostop do povsem novih projektov v razdelku Upcoming Tokens (Prihajajoči žetoni).

Best Wallet je na voljo za prenos v Google Play in Apple App Store.