Những người đam mê crypto đang chờ đợi giai đoạn tiếp theo của bull run có thể cần kiên nhẫn trong tuần này, khi Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đều giảm mạnh – kéo toàn bộ thị trường đi xuống. Vốn hóa thị trường crypto hiện đã giảm còn 3,89 nghìn tỷ USD (so với 4,05 nghìn tỷ USD hôm qua), trong khi BTC giảm 2,25% kể từ sáng nay. ETH cũng mất tới 6%, và hầu hết altcoin lớn giảm trong khoảng 5-10%.

Các meme coin cũng đang vật lộn để giữ giá trị, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm gần 10% và nhiều token rớt giá đến 20%. Solana (SOL) cũng chịu ảnh hưởng, mặc dù vẫn giữ vị trí là đồng crypto lớn thứ sáu thế giới với vốn hóa trên 120 tỷ USD, bất chấp việc giảm 6,7% chỉ trong 24 giờ qua.

Trước tình hình đó, nhiều nhà đầu tư chủ động đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội thay thế có khả năng chống chịu biến động – đặc biệt là các presale token, nơi giá được ấn định theo lịch trước khi niêm yết trên sàn. Snorter (SNORT) hiện đang là dự án nổi bật nhất, khi đã huy động được 4 triệu USD để phát triển và ra mắt bot giao dịch trên nền tảng Solana.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích triển vọng giá SOL trong vài tháng tới, đồng thời lý giải tại sao các nhà đầu tư “smart money” lại đổ xô vào presale của SNORT.

Dự Đoán Giá Solana: Liệu Sẽ Đạt Đỉnh Mới Trong Năm 2025?

Bất chấp những thành công rõ rệt của blockchain Solana, đặc biệt là nơi tạo lập và giao dịch meme coin, đồng SOL trong năm nay vẫn gặp khó khăn khi thiếu các mốc hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng. Mức 100 USD gần như là ngưỡng hỗ trợ duy nhất, trong khi các mốc kháng cự chủ yếu mang tính tâm lý như 150 USD, 200 USD và 250 USD. Thay vì biến kháng cự thành hỗ trợ, SOL thường đi theo xu hướng tăng chậm, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái bất an mỗi khi thị trường điều chỉnh.

Đây cũng là lý do khiến SOL biến động mạnh trong năm qua, liên tục có những “fakeout” theo cả hai chiều. Phần lớn xu hướng chỉ được nhận ra sau khi đã diễn ra, trong khi biến động ngắn hạn lại chủ yếu khiến nhà đầu tư trung thành bị “rung lắc” khỏi vị thế.

Tính theo hiệu suất từ đầu năm, mức giảm gần 7% trong ngày hôm nay nhiều khả năng chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Đặc biệt, khi SEC dự kiến phê duyệt một loạt ETF Solana vào ngày 16/10, triển vọng vĩ mô của SOL vẫn khá tích cực. Trước đó, cơ quan này đã thông qua thay đổi quy tắc niêm yết ETF crypto, cho thấy thái độ thân thiện hơn với thị trường.

Nhà phân tích Lennaert Snyder đã đưa ra kịch bản tăng giá dài hạn, dự đoán SOL có thể đạt 360 USD – một mức đỉnh mới – vào cuối năm 2025. Ngay cả trong trường hợp thị trường vẫn duy trì xu hướng giảm đến tháng 10, Snyder vẫn kỳ vọng SOL sẽ phục hồi về vùng 252 USD gần đây.

Trong khi đó, sự bất ổn xung quanh Solana đã khiến nhiều nhà đầu tư thông minh chốt lời SOL và chuyển sang presale Snorter (SNORT), dự kiến kết thúc vào tháng tới.

Snorter Bot Gọi Vốn Presale 4 Triệu USD Với Sự Hậu Thuẫn Từ Các Chuyên Gia

Trong khi Solana đã khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu cho các nhà giao dịch và dự án meme coin, vài tuần gần đây hoạt động trong lĩnh vực này đã tăng vọt. Sau sáng kiến “Project Ascend” của Pump.fun – tập trung vào tính cộng đồng và bền vững – số lượng meme token được tạo trên nền tảng này đã tăng hơn 40%. Với hàng nghìn meme coin được ra mắt mỗi ngày, nhu cầu về một dự án như Snorter (SNORT) trở nên rõ rệt, khi dự án này phát triển bot giao dịch AI dành riêng cho người dùng Solana.

Bot Snorter hoạt động thông qua các kết nối RPC riêng và tốc độ cao tới blockchain Solana, cho phép người dùng “snipe” token mới ngay khi ra mắt và thanh khoản được cung cấp. Ngoài ra, các tính năng chuyên nghiệp như lệnh giới hạn, stop-loss, copy-trading, thông báo phát hiện scam theo thời gian thực đều được tích hợp. Bot sẽ vận hành trực tiếp qua Telegram, giúp trader không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng – giảm rủi ro sai sót và tiết kiệm thời gian trong một thị trường nơi từng mili-giây quyết định cơ hội sinh lời.

Các nhà phân tích uy tín như Borch Crypto đã gọi Snorter là “crypto đáng mua nhất”, nhấn mạnh vào tốc độ, tính bảo mật và bộ tính năng đa dạng – trong giai đoạn thử nghiệm, bot đã phát hiện tới 85% token độc hại.

Token SNORT (hiện có giá 0,1051 USD) mang lại nhiều lợi ích cho holder, bao gồm:

Giảm phí giao dịch bot xuống 0,85% (so với mức tiêu chuẩn 1,5%).

Cơ hội staking với lợi nhuận lên tới 116% APY.

Quyền “snipe” token không giới hạn.

Các phần thưởng cộng đồng khác.

Những yếu tố này đã thu hút cá voi và trader nhỏ lẻ, giúp Snorter huy động thành công 4 triệu USD trong presale.

Khi nhiều chuyên gia tin rằng ETF Solana sẽ sớm được phê duyệt, Snorter Bot được xem là lựa chọn hàng đầu cho trader muốn khai thác tiềm năng của thị trường meme coin đang ngày càng sinh lợi. Tuy nhiên, presale SNORT sẽ kết thúc vào ngày 20/10, vì vậy nhà đầu tư chỉ còn thời gian ngắn để tham gia tích lũy.