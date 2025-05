Крипто пазарът набира нова скорост, а всички знаци сочат към голямо завръщане на меме койните.

Биткойн е на ръба да пробие историческия си връх, докато Solana се възстанови от скорошните си дъна от 95$ и се търгува около 160–170$. С връщането на бичия настрой, едно име се откроява в центъра на тази промяна: Pump.fun.

Solana, и в частност Solaxy отбеляза най-силното си тримесечие от година насам, с впечатляващи 1,2 милиарда долара приходи през първото тримесечие на 2025 г. В челото на този експлозивен ръст е Pump.fun, който генерира 257 милиона долара приходи, изпреварвайки утвърдени платформи като Phantom, донесъл 164 милиона долара.

Тези платформи за създаване на токени се утвърждават като двигатели на пазара, генерирайки стотици милиони долари на тримесечие, просто като позволяват на потребителите да стартират с меме криптовалути.

На фона на тази вълна от активност се появи нов обещаващ играч: Solaxy, първият в света Layer-2 блокчейн в мрежата на Solana. С поддръжка на мулти-верижна съвместимост и безкрайна мащабируемост, Solaxy е готов да се превърне в основна екосистема за меме койни.

Solaxy току-що представи голяма актуализация: Igniter Protocol. Подобно на Pump.fun, този инструмент позволява на притежателите на Solaxy да създават и стартират собствени токени директно в Layer-2 блокчейн на Solaxy.

Тази функция може да привлече значителна потребителска активност и да генерира солидни приходи, дори ако Solaxy достигне само част от сегашните резултати на Pump.fun.

Pump.fun носи около 250 милиона долара на тримесечие. Ако Solaxy успее да улови дори малък дял от този пазар, може да печели десетки милиони долари месечно, което ще го превърне в ключов играч в пространството на меме койни.

Времето и стратегията дават предимство на Solaxy. Екипът се подготвя за този момент, а скорошният старт на тестовия мост – свързващ с Solana Devnet – отбелязва важен етап.

Новият публичен блок експлорер позволява на всеки да следи транзакциите в Layer-2 на Solaxy в реално време, което е от полза както за разработчиците, така и за трейдърите.

Докато проектът е все още в ранна фаза, инвеститорите имат рядката възможност да се включат в Layer-2 екосистема преди пълното й разгръщане.

С вече набрани над 38,7 милиона долара, възможността да се включите в предварителната продажба на Solaxy бързо изтича. В момента инвеститорите могат да закупят $SOLX – нативния токен на Solaxy – само за 0,001728 долара. Започването е лесно, с поддръжка за ETH, USDT, BNB, SOL и дори кредитни или дебитни карти.

Съвместим портфейл като приложението Best Wallet прави процеса изключително лесен. След приключване на предварителната продажба проектът ще премине към Token Generation Event (TGE), където инвеститорите ще могат да получат своите токени.

Екипът изглежда работи бързо, като се очаква листинг на децентрализирана борса (DEX) да стартира едновременно с TGE. $SOLX първоначално ще се лансира като ERC-20 токен, с планове да бъде прехвърлен към Layer-2 на Solana, след като основната мрежа стане активна.

Притежателите могат да залагат своите $SOLX, за да печелят годишен процентен доход (APY) до 104%. Над 11 милиарда токена вече са влезли в пула за залагане, показвайки силна увереност от ранните поддръжници.

Моделът за залагане използва динамична система – APY намалява с увеличаване на заложените токени. Ранните залагащи се възползват от по-високи потенциални възвръщаемости.

Токеномиката на Solaxy разкрива общ запас от малко над 138 милиарда $SOLX, със стратегически разпределения за развитие, награди за залагане, маркетинг и ликвидност. Екипът предвижда $SOLX да захранва ключови области като DeFi и GameFi в екосистемата.

С по-малко от месец до края на предварителната продажба и нарастващ импулс, Layer-2 мрежата на Solaxy изглежда готова за пробив, докато пазарът се насочва към това, което мнозина виждат като потенциален супер период.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.