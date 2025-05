Dok XRP kitovi traže sljedeću veliku priliku, sve oči su uprte u Solaxy (SOLX) – prvi Layer 2 projekt na Solani koji obećava revolucionarne promjene u skalabilnosti i interoperabilnosti, te mogućnost novog 100x altcoina. S već prikupljenih preko 35,2 milijuna EUR u pretprodaji i APY-om za staking do 150%, Solaxy se pozicionira kao potencijalni nasljednik uspjeha BNB-a iz 2018. godine.

Solaxy je prvi Layer 2 projekt izgrađen na Solani, dizajniran za rješavanje problema poput zagušenja mreže i skalabilnosti. Korištenjem “rollup” arhitekture, Solaxy omogućuje brže i jeftinije transakcije, čime poboljšava učinkovitost cijele mreže. Projekt je već prikupio preko 35,2 milijuna EUR u pretprodaji, s ciljem dosezanja oko 68,5 milijuna EUR prije završetka pretprodaje .

Trenutna cijena SOLX tokena u pretprodaji iznosi približno 0,0016 EUR, a analitičari predviđaju rast do 0,0296 EUR do kraja 2025. godine, što predstavlja potencijalni povrat od 3.100%.

Dok XRP zadržava svoju poziciju na tržištu, kitovi traže nove prilike za diverzifikaciju portfelja. Solaxy, sa svojim inovativnim pristupom i visokim potencijalom rasta, privlači pažnju velikih investitora. Ulaganja u SOLX token tijekom pretprodaje ukazuju na povjerenje u dugoročnu održivost i uspjeh projekta.

BNB je započeo kao utility token s popustima na naknade, a danas je među top 10 kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji. Solaxy, sličnim pristupom i inovacijama, ima potencijal slijediti sličan put rasta. Njegova sposobnost rješavanja stvarnih problema u blockchain ekosustavu čini ga ozbiljnim kandidatom za sljedeći veliki uspjeh.

Osim Solaxya, još jedan projekt koji privlači pažnju kripto investitora je DTX Exchange. Radi se o hibridnoj burzi koja kombinira centralizirane i decentralizirane funkcije te omogućuje trgovinu tisućama financijskih instrumenata unutar jedne kripto aplikacije. Iako je još uvijek u ranoj fazi, DTX je u pretprodaji već prikupio preko 10 milijuna eura i ostvario rast od 500%, što ga čini zanimljivim projektom za one koji traže rani ulazak u projekte s potencijalom rasta.

Ipak, Solaxy ostaje prvi izbor među altcoinima za 2025., osobito zbog svoje uloge kao prvog Layer 2 rješenja za Solanu, regulatorne usklađenosti i snažnog institucionalnog interesa.

Dok Solaxy (SOLX) ostaje vodeći kandidat za 100x rast zahvaljujući svojoj ulozi kao prvog Layer 2 rješenja na Solani, još jedan projekt koji izaziva interes velikih investitora je DTX Exchange (DTX). Ova inovativna platforma kombinira najbolje od centraliziranih i decentraliziranih burzi, pružajući korisnicima pristup tisućama tradicionalnih i kripto imovine iz jedne aplikacije.

U trenutnoj fazi pretprodaje, DTX je već prikupio više od 10 milijuna eura, a cijena tokena porasla je s 0,018 EUR na 0,106 EUR – što predstavlja rast od gotovo 500%. Mnogi ovu burzu uspoređuju s ranim danima Binancea zbog njenog potencijala za masovno usvajanje i jedinstvenog tehničkog pristupa.

Ako ste zainteresirani za kupnju DTX-a ili drugih kriptovaluta, kliknite ovdje Kako kupiti kriptovalute.

Iako je još uvijek rizičan kao i svi projekti u ranoj fazi, DTX-ova kombinacija on-chain knjige naloga, smart ugovora, stakovanja i prava upravljanja čini ga vrijednim projektom za one koji traže dodatne prilike pored Solaxyja.

SOLX tokene možete kupiti putem službene web stranice Solaxy ili putem aplikacije Best Wallet. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje, a omogućuje jednostavnu kupnju SOLX tokena koristeći ETH, USDT, BNB ili čak bankovne kartice.

Više o ovom novčaniku i drugim Web3 novčanicima možete saznati u našim člancima: Best Wallet recenzija i Web3 novčanik.

Solaxy je prvi Layer 2 projekt izgrađen na Solani, dizajniran za rješavanje problema poput zagušenja mreže i skalabilnosti. Korištenjem “rollup” arhitekture, Solaxy omogućuje brže i jeftinije transakcije, čime poboljšava učinkovitost cijele mreže. Mnogi smatraju da je ovo novi 100x altcoin.

SOLX tokene možete kupiti putem službene web stranice Solaxy ili putem aplikacije Best Wallet. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje, a omogućuje jednostavnu kupnju SOLX tokena koristeći ETH, USDT, BNB ili čak bankovne kartice.

Solaxy nudi visoke nagrade za staking, s APY-om do 150%, što je čini privlačnom opcijom za pasivne prihode. Projekt je kompatibilan s Ethereumom, omogućujući jednostavno premošćivanje imovine između glavnih blockchainova. Njegova sposobnost rješavanja stvarnih problema u blockchain ekosustavu čini ga ozbiljnim kandidatom za sljedeći veliki uspjeh.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.