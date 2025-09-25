Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Stablecoin USDH potwierdza, że giełda Hyperliquid to jedna z najszybciej rozwijających się platform DeFi na rynku. Wprowadzenie nowego instrumentu, który został powiązany z dolarem amerykańskim, ma zwiększyć stabilność rozliczeń i płynność w obrocie na platformie. W związku z tym na znaczeniu zyskać może również spółka HYLQ, która jest notowana na kanadyjskiej giełdzie CSE i ma bardzo oryginalną strategię działania. Firma inwestuje bowiem w natywny token ekosystemu Hyperliquid, a więc kryptowalutę $HYPE. W ten sposób spółka oferuje inwestorom giełdową ekspozycję na ten token.

Stablecoin USDH jako nowy projekt w ekosystemie Hyperliquid

Stablecoin USDH jest nowym produktem na platformie DeFi Hyperliquid. Nowa kryptowaluta ma być powiązana 1:1 z dolarem amerykańskim. Sprawi to, że USDH będzie odgrywać rolę stabilnego środka rozliczeniowego w ekosystemie. W ten sposób użytkownicy zyskają bezpieczną alternatywę dla bardziej zmiennych altcoinów, co ułatwi handel i pomoże w zarządzaniu ryzykiem.

Zespół Hyperliquid wskazuje, że dotychczasowi liderzy rynku stablecoinów – USDT i USDC – nie zawsze zapewniają pełną transparentność i bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście rezerw. Dlatego stablecoin USDH będzie emitowany w oparciu o przejrzyste mechanizmy zapisane w blockchainie. Natomiast informacje o jego rezerwach będą publicznie dostępne.

Stworzenie nowego produktu wpisuje się w filozofię platformy Hyperliquid. Celem jest bowiem zdecentralizowana, bezpieczna i w pełni przejrzysta infrastruktura finansowa. W ten sposób dostęp do DeFi ma szerokie grono inwestorów. Teraz transakcje będą jeszcze bardziej przewidywalne, zwłaszcza na rynkach instrumentów pochodnych.

Jak stablecoin USDH może zmienić rynek DeFi?

Jest całkiem prawdopodobne, że powstanie stablecoina USDH będzie mieć ogromne znaczenie dla sektora zdecentralizowanych finansów. Dzięki temu inwestorzy otrzymają możliwość rozliczania się w aktywie powiązanym z dolarem amerykańskim. Ułatwia to handel oraz ogranicza ryzyko gwałtownych wahań kursowych.

Naturalnie stablecoin USDH zwiększy również płynność na platformie Hyperliquid. W ten sposób traderzy łatwiej zabezpieczą swoje pozycje. Natomiast inwestorzy instytucjonalni zyskują dodatkowy argument, żeby rozważać ekspozycję na projekty typu Hyperliquid. Oczywiście ze względu na regulacje mogą to robić przez odpowiednie instrumenty giełdowe.

W kontekście wprowadzenia stablecoina USDH pośrednio zyskać może również spółka HYLQ Strategy Corp. To firma notowana na kanadyjskiej giełdzie CSE, gdzie widnieje pod tickerem HYLQ. Spółka ma bardzo ciekawy model biznesowy, który opiera się na gromadzeniu ekspozycji na token $HYPE z ekosystemu Hyperliquid.

HYLQ – giełdowa spółka z ekspozycją na Hyperliquid i token $HYPE

HYLQ Strategy Corp. to spółka ze strategią opartą na inwestowaniu w kryptowalutę $HYPE, a więc natywny token dynamicznie rozwijającego się ekosystemu Hyperliquid. W ten sposób inwestorzy mogą pośrednio inwestować w rozwój DeFi nawet bez portfela kryptowalutowego i bezpośredniej ekspozycji na altcoiny.

Największym atutem jest bezpieczeństwo i wygoda. Inwestor nie musi zakładać portfela krypto oraz korzystać ze zdecentralizowanych giełd (DEX). Wystarczy, że przez odpowiedniego brokera, na przykład Interactive Brokers, zakupi akcje spółki HYLQ. Oprócz giełdy CSE firma jest też notowana na pozagiełdowym rynku OTC w Stanach Zjednoczonych (ticker HYLQF).

Ta forma inwestycji jest szczególnie atrakcyjna dla funduszy i instytucji finansowych. Wszystko dlatego, że z powodu ograniczeń regulacyjnych nie mogą one bezpośrednio nabywać tokenów. Natomiast mają możliwość inwestowania w fundusze ETF (również na kryptowaluty) czy właśnie akcje spółek. Wszystko ze względów bezpieczeństwa, ponieważ instrumenty giełdowe są objęte stosownym nadzorem.

Co dalej dla inwestorów? Scenariusze po wprowadzeniu stablecoina USDH

Nowy stablecoin USDH w ekosystemie Hyperliquid może bezpośrednio wpłynąć na popyt na token $HYPE. Większa aktywność użytkowników wygeneruje bowiem zapotrzebowanie na natywną kryptowalutę platformy. Stablecoin przyciągnie zwłaszcza inwestorów detalicznych, dla których ułatwi dostęp do rozliczeń na giełdzie Hyperliquid i pozwoli na handel bez ryzyka dużych wahań kursowych.

Zmienić się też może perspektywa inwestorów instytucjonalnych. Wprawdzie bezpośrednie inwestycje w stablecoiny czy altcoiny nadal są poza ich zasięgiem ze względu na regulacje, mogą one zainteresować się spółką HYLQ. W związku z tym, że kanadyjska firma opiera swój model biznesowy na gromadzeniu tego tokena, jest bardzo prawdopodobne, że przełoży się to na większe zainteresowanie jej akcjami.

W optymistycznym scenariuszu można zakładać rosnącą adopcję USDH i $HYPE, co będzie stymulować wzrost popytu na akcje HYLQ, a w konsekwencji również wzrost jej ceny. To ciekawy wybór dla inwestorów, którzy chcą połączyć tradycyjne instrumenty giełdowe z potencjałem DeFi, a równocześnie ograniczyć ryzyko, ponieważ kurs akcji zwykle zmienia się mniej dynamicznie od altcoinów. Za spółką może też przemawiać niska cena, ponieważ aktualnie jest to niespełna 2,50 CAD (dolar kanadyjski).

