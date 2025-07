지니어스 법안(GENIUS Act)이 통과된지 단 1주일 지났음에도 불구하고 이미 40억 달러가 스테이블코인에 유입되었다. 이는 스테이블코인이 디지털 자산 업계에서 주요 주자임을 확인하며, 얼마나 빠르게 견인력을 얻고 있는지 보여준다.

스테이블코인 관련 법안은 업계에는 청신호일 뿐만 아니라 암호화폐와 코인지갑에 대한 새로운 시대를 의미하는 것이기도 하다.

보다 명확한 규정과 기관의 관심도가 증가하게 되면서 암호화폐는 점차 주류 금융 수단이 될 수 있는 단계에 접어들게 된다.

그리고 베스트 월렛(Best Wallet)은 완벽한 시기에 이러한 조류에 합류한다. 이 비수탁형 암호화폐 지갑은 기관 채택이 증가함에 따라 다른 디지털 자산과 함께 법정화폐 기반의 암호화폐를 관리할 수 있는 안전하고 원활한 방식을 제공한다.

지니어스 법안이 발효된 이후, 전체 스테이블 코인 시장의 시가총액이 2,700억 달러를 넘어섰으며 그 일부는 40억 달러 이상의 새로운 유입량에 기인했다.

$USDT 및 $USDC와 같은 법정화폐 기반 스테이블코인은 전체 스테이블코인 시장의 85%를 차지하며 나날이 영향력을 키워가고 있다.

지니어스 법안에 따라, 스테이블코인 발행자들은 100%의 지급준비율을 유지하고, 정기적인 감사를 받으며, 합법적인 인가를 유지해야만 한다. 즉, 해당 법안은 코인 부문의 신뢰성을 향상시킨다.

이는 과거에 취약성을 드러내며 현재는 금지된 알고리즘 기반 스테이블코인이 등장한 이래 이뤄진 중요한 진전으로, 그 대표적인 예로 테라(Terra)의 붕괴가 있다.

물론, $DAI와 같은 암호화폐 기반 스테이블코인은 53억 6,000만 달러의 시가총액이 증명하듯 여전히 유의미한 위치를 차지하고 있다. 하지만 법정화폐 기반의 암호화폐가 집중적인 관심을 받고 있다.

중요 기관들이 관심을 보이고 있으며, 앵커리지 디지털(Anchorage Digital)이 그 선두에 있다. 유일한 연방 인가 미국 암호화폐 은행인 앵커리지는 에테나 랩스(Ethena Labs)와의 협력 하에 스테이블 코인 발행 플랫폼을 출시하고, 큰 기대를 모으고 있는 $USDtb 스테이블 코인을 소개할 예정이다.

어제, 거대 자산운용사인 위즈덤트리(WisdomTree) 또한 $USDW를 소개했다. 이 토큰은 배당금을 지급하는 토큰화된 자산을 가능케 하도록 설계된 규제받는 달러 담보 스테이블코인이다.

전통 금융(TradFi) 회사들 또한 가만히 지켜보고 있지만은 않았다. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 및 시티뱅크(Citibank)를 포함한 몇몇 주요 은행들은 일단 규제상의 흙먼지가 가라앉으면 자체적인 스테이블코인을 출시할 수 있도록 준비 중이다.

이와 같은 시장 심리의 빠른 변화는 베스트월렛이 성장할 수 있는 이상적인 환경을 제공한다. 디자털 자산이 주류 금융 업계에 자리잡게 되고 스테이블코인이 핵심적인 부분이 되면, 이를 보유하기 위한 안전하고 간편한 지갑이 필요해질 것이기 때문이다.

베스트월렛은 커스터디나 통제권을 포기하지 않고도, $USDT와 같은 법정화폐 기반 스테이블 코인과 $ETH 및 $BTC과 같은 기타 주요 코인을 간편하게 구매하고, 보관하며, 보내고, 스왑할 수 있도록 한다.

베스트월렛은 멀티체인을 지원하는 멀티지갑으로, 개인 정보가 완벽하게 보호된다. 고객 신원 확인(KYC)이나 중재자의 개입이 요구되지 않는다.

또한 트레이딩 전략을 도울 다양한 기능을 기본적으로 갖추고 있다. 여기에는 독점적인 시장 인사이트가 포함되어 트레이더들은 코인을 좀 더 효율적으로 매수, 매도 및 관리할 수 있다.

하지만, 그중에서도 가장 두드러진 개발 사항 중 하나는 곧 출시될 베스트 카드(Best Card)다. 일단 출시된다면, 암호화폐 직불 카드를 통해 어디에서든 번거로움 없이 코인을 사용할 수 있게 될 것이다.

베스트 월렛은 또한 60종 이상의 블록체인 네트워크를 지원하고, 자체적인 NFT 갤러리, 리워드 허브 및 인앱 암호화폐 뉴스 피드 출시를 준비 중이다.

그리고 이러한 모든 개발의 시기는 규정이 명확해지고 암호화폐가 업계 주류로 진입하게 되는 지금 그 어느 때보다 적절하지 않을 수 없다.

하지만, 베스트 월렛 생태계로부터 최대한의 혜택을 누리기 위해선, 네이티브 토큰인 $BEST 구매가 필수다. BEST 토큰을 보유함으로써 거버넌스 권리, 저렴한 트랜잭션 수수료, 높은 스테이킹 보상률(현재 95%의 APY)을 즐기면서 유망 코인 프리세일에 보다 간편하게 접근할 수 있다.

토큰에 대한 수요는 이미 명백히 드러난다. $BEST는 이미 1,400만 달러 이상 모금이 이뤄졌으며, 최근 세 차례에 걸쳐 프로젝트에 49,500달러, 25,000달러 및 18,700달러의 상당한 금액이 유입되었다.

법안이 통과되면서 규정이 마련되게 되었고, 기관들의 참여와 함께 스테이블 코인은 빠르게 현재 금융의 핵심 자산이 되고 있다.

규제받는 디지털 금융의 새로운 장이 열리게 되면서, 코인을 활용하는 데 사용하는 도구는 그 어느 때보다 더 필수적이라고 할 수 있다.

베스트 월렛은 프라이버시, 유연성 및 강력한 트레이딩 기능에 확고하게 중점을 두고 있기 때문에, 업계에서 주요 주자로서 자리를 잡아가고 있다.

비수탁형 지갑의 혜택을 최대한 누리기 위해선, $BEST 구매를 권장하며, 프리세일 중인 현재 토큰당 0.025395달러라는 매우 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 곧 앱 개발이 진행되게 되면, 현재가 대비 183% 오른 가격인 0.072달러까지 상승하게 될 수도 있으므로, 신속히 행동하는 것이 매우 중요하다.

본 기사는 투자에 관한 조언이 아니다. 직접 충분한 조사를 수행하고(DYOR), 잃어도 괜찮은 자금보다 더 많이 투자하는 것은 금물이다.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.