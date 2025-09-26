Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

테더와 서클이 스테이블코인 시장의 중심에 있지만, 두 회사는 시장 점유율 확보를 위해 각각 다른 전략을 추진하고 있다.

로이터가 인용한 최근 블룸버그 보고서에 따르면, 테더가 새로운 자금 조달 라운드를 통해 5000억 달러 IPO 밸류에이션을 목표로 하고 있는 것으로 나타났다. 5000억 달러라는 이 거대한 수치는 USDT를 운영하는 회사가 글로벌 금융 시장에서 얼마나 큰 영향력을 갖게 되었는지를 보여준다.

동시에 USDC 발행사인 서클은 규제 우선 전략을 추진하며 미국 기관들과 강력한 유대관계를 구축하고 있으며, 2025년 6월 IPO를 통해 이미 상장을 완료했다.

두 회사가 시장 점유율 확보를 위해 경쟁하는 상황에서, 이러한 경쟁이 일반 암호화폐 이용자들에게 어떤 이익을 가져다줄지 살펴볼 필요가 있다. 투자자들이 가장 관심을 가질 비교 요소 중 하나는 이들 스테이블코인 보유를 통해 얻는 보상이다.

서클 리워드 제공하는 코인베이스

서클의 USDC는 규정을 준수하고 투명한 스테이블코인으로 마케팅되고 있다. 서클의 긴밀한 파트너인 코인베이스는 자사 플랫폼에서 USDC를 직접 보유할 경우 보상을 제공하며 이를 강조하고 있다. 이는 USDC 스테이킹이 아니라 코인베이스 거래소에서 USDC를 보유하는 것에 대한 보상이라는 점을 언급해야 한다.

코인베이스에 USDC를 예치하고 소액의 수익률을 얻으면서 규제 감독이 제공하는 안정감을 누릴 수 있다는 것이 핵심 제안이다.

주요 미국 거래소의 안전성을 선호하고 유휴 스테이블코인으로 적당한 수익을 원하는 사용자들에게 이 옵션이 매력적으로 다가온다. 하지만 USDC의 보상은 공격적인 수익 창출보다는 안전성과 규정 준수에 중점을 두기 때문에 상대적으로 낮은 편이다.

코인베이스에서 모르포를 통해 USDC를 대출할 경우 최대 10.8%의 변동 연이율로 더 높은 보상을 받을 수 있으며, 이는 코인베이스에서 직접 보유할 때의 일반적인 3~5% 수익률보다 우수한 수준이다.

테더 보상 제공하는 크라켄

크라켄은 테더(USDT) 보유에 대해 보상을 제공하는 차별화된 접근 방식을 취하고 있다. USDT는 오랫동안 세계에서 가장 유동성이 높은 스테이블코인으로, 전 세계 거래소의 거래 쌍에서 광범위하게 사용되고 있다.

활발한 거래자들에게 크라켄의 테더 보상은 합리적이다. 많은 거래자가 이미 USDT를 기축 통화로 보유하고 있어, 해당 잔고에서 추가 수익을 얻는 것은 보너스가 된다. 하지만 코인베이스의 USDC 보상과 마찬가지로 수익률은 제한적이며, 연 3~5% 수준에 머물고 있다.

이러한 보상은 의미 있는 투자 기회라기보다는 자금을 플랫폼에 유지하도록 하는 작은 인센티브 역할을 한다.

USDT는 USDC보다 오랜 기간 존재해왔으며 수많은 시련을 겪어왔기 때문에 사라질 가능성은 낮아 보인다는 점을 주목할 필요가 있다.

테더와 서클의 실질적 차이점

테더와 서클 리워드 중 선택할 때는 대개 사용자 선호도에 따라 결정된다. 유동성과 역사를 중시한다면 USDT가 선택할 만한 스테이블코인이 될 수 있다. 투명성과 미국 규제 정렬을 중시한다면 USDC가 더 매력적으로 보일 수 있다. USDC는 미국 정책과 긴밀하게 연결되어 있는 반면, USDT는 더 글로벌하고 역외에서 운영되고 있다.

하지만 결국 두 코인 모두에 대해 거래소가 제공하는 보상은 실제로 높은 수익률을 제공하도록 설계된 것이 아니다. 이는 진정한 수익 기회라기보다는 고객 유지를 위한 도구에 가깝다.

물론 두 코인 모두 미국 달러 가치에 연동된 스테이블코인이기 때문에 코인 가치가 상승하지도 않는다.

마지막으로 주목할 점은 스테이블코인을 거래소에 맡겨 보상을 받는다는 것은 거래소가 개인키를 보유하며 따라서 소유권을 갖는다는 의미다. 거래소 KYC 동결 상황에서는 검증이 완료될 때까지 자금이 묶이게 된다. 또한 최근 몇 년간 수많은 거래소 해킹과 데이터 유출 사건이 발생하고 있다.

최고의 연이율 보상은 다른 곳에 있다

코인베이스와 크라켄 모두 스테이블코인 보상에 쉽게 접근할 수 있는 방법을 제공하지만, 암호화폐 시장의 다른 영역에서 얻을 수 있는 수익률에는 미치지 못한다. 디파이 프로토콜, 스테이킹 기회, 대체 토큰들은 훨씬 높은 수익률을 제공하는 경우가 많다.

더 높은 수익률을 추구하는 투자자들에게는 테더와 서클 같은 스테이블코인 거대 기업을 넘어선 곳에 진정한 기회가 존재한다.

궁극적으로 투자자들은 전 세계 정부가 더 많이 발행할수록 해마다 약해지는 통화에서 보상을 찾아서는 안 된다. 발행량이 한정되어 인쇄할 수 없고 성장과 보상 가능성을 모두 갖춘 저시가총액 코인을 살펴보는 것이 훨씬 낫다.

이러한 자산 중 하나가 바로 베스트 월렛 토큰($BEST)으로, 비수탁형 탈중앙화 암호화폐 지갑인 베스트 월렛을 구동하는 다목적 토큰이다. 이 토큰은 스테이블코인보다 매력적인 수동 소득 흐름을 제공하며, 초기 투자자들은 현재 시점에서 80% 이상의 연간 수익률을 얻을 수 있는 자격을 갖추고 있다.

이뿐만이 아니다. BEST 보유는 베스트 월렛 생태계 내 다양한 스테이킹 시설을 활용할 수 있게 해주어, 사용자들에게 소극적 소득을 극대화할 충분한 기회를 제공한다.

베스트 월렛이 주로 지갑으로 설계되었음에도 불구하고 현재 최고의 암호화폐 스테이킹 플랫폼 중 상위권에 위치한다는 것은 공공연한 사실이다. 이는 시장에서 가장 높은 APY를 제공하는 통합 탈중앙화 애그리게이터를 탑재하면서도 사용자의 프라이버시와 자금 통제권을 유지한다는 점을 고려할 때 놀라운 일이 아니다. 다시 말해, 베스트 월렛을 사용하는 것은 비수탁형 지갑과 스테이킹 허브를 한 곳에서 동시에 보유하는 것과 같다.

베스트 월렛이 다각화된 포트폴리오를 위한 최고의 스테이킹 프로토콜이자 지갑으로 평가받는 주요 특징 중 하나는 다중 체인 호환성이다. 솔라나, 베이스, 비트코인, 이더리움, 폴리곤, 바이낸스 스마트 체인 등 인기 네트워크를 포함해 60개 이상의 네트워크를 지원함으로써, 베스트 월렛은 디파이 영역에서 이용 가능한 더욱 광범위한 스테이킹 기회의 문을 열어준다.

이에 따라 사용자들은 여러 개의 지갑을 설정할 필요 없이 서로 다른 블록체인의 모든 스테이킹 활동을 한 곳에서 관리할 수 있다. 이것만으로도 현대적 편의성과 자기보관형 소유권 사이의 완벽한 균형을 이룬다.

다행히 이러한 핵심 기능들은 2단계 인증, 생체 인증, 내장형 사기 필터를 포함한 최첨단 보안 시스템과 함께 제공되며, 더욱 중요한 것은 파이러블락을 통한 암호화폐 펀드 보험이 제공된다는 점이다.

스테이킹 혜택 외에도 베스트 월렛은 법정화폐 결제, 크로스체인 스왑, 포트폴리오 관리, 시장 분석 등 다양한 암호화폐 거래 도구를 제공한다. 앱에는 토큰 런치패드 기능도 포함되어 있어 사용자들이 거래소 상장 전 유망한 토큰을 구매할 수 있다.

다음은 암호화폐 전문기 및 유튜버 코인만랩이 베스트월렛 앱을 설치해 지갑을 생성하고, 거래소에서 솔라나를 전송한 뒤 실제로 입금이 완료되는 과정을 보여준 영상이다. 코인만랩은 솔라나를 이더리움 네트워크 자산으로 스왑하는 방법을 단계별로 시연해 가스비, 체인 선택, 거래 완료까지 전 과정을 보여준다.

지갑 생태계 내에서 BEST 보유자들은 할인된 수수료, 거버넌스 권한, 그리고 상당한 수익을 가져다줄 수 있는 초기 단계 기회에 대한 더 많은 접근권과 같은 VIP 혜택을 누리게 된다.

