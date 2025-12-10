Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Το κορυφαίο game της Play-to-Earn (P2E) 3.0 εποχής μπαίνει στις τελευταίες 28 ημέρες του presale του, με περισσότερα από $2,3 εκατομμύρια να έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Το PepeNode (PEPENODE), το πρώτο mine-to-earn meme coin game στα crypto, ετοιμάζεται να κλείσει το early access στο native token του, PEPENODE, το βασικό νόμισμα που χρησιμοποιούν οι παίκτες για να χτίσουν τα virtual mining rigs τους και να κερδίζουν rewards.

Και αυτά τα rewards δεν είναι μικρά, αδιάφορα small-cap tokens. Ένα σωστά στημένο setup μπορεί να κάνει mining μεγάλα meme coins όπως Pepe (PEPE) και Fartcoin (FARTCOIN), με ακόμη περισσότερα να αναμένεται να προστεθούν καθώς το game επεκτείνεται.

Ωστόσο, με το presale να μπαίνει στην τελική του ευθεία, ο χρόνος τελειώνει για να αποκτήσει κανείς PEPENODE στη χαμηλότερη αποτίμησή του. Αν η μέχρι τώρα δυναμική αποτελεί ένδειξη, το token δείχνει έτοιμο για εκείνο το είδος exchange debuts που συχνά αλλάζουν πλήρως την τροχιά ενός project. Το έχουμε ξαναδεί όταν το Notcoin (NOT) μπήκε σε μεγάλα exchanges, η ρευστότητα εκτοξεύτηκε και το market cap του αναδιαμορφώθηκε μέσα σε μια νύχτα.

Προς το παρόν, όμως, η πόρτα παραμένει ανοιχτή. Το PEPENODE βρίσκεται στα $0.0011873 στον τρέχοντα γύρο, αν και με κάθε βήμα προς τη λήξη του presale η τιμή ανεβαίνει περισσότερο.

Ο πραγματικός λόγος που το Play-to-Earn απέτυχε δύο φορές

Τα P2E games έχουν περάσει από πολλαπλές φάσεις, καθεμία από τις οποίες κατέληξε με τον ίδιο τρόπο: την κατάρρευση των οικονομιών που προηγουμένως τα είχαν εκτοξεύσει σε δημοφιλία. Το Axie Infinity και το StepN ήταν τα πρώτα που «έσπασαν», και όταν πολλοί πίστεψαν ότι το 2024 θα έρθει revival με το tap-to-earn μοντέλο του Hamster Kombat, η δυναμική εκείνη εξατμίστηκε εξίσου γρήγορα.

Source: https://tokenterminal.com/explorer/projects/axie-infinity?metric1=active-addresses-daily&interval=1825d

Όλα αυτά τα games μοιράζονταν το ίδιο μοιραίο ελάττωμα στα συστήματα που δημιούργησαν: οι παίκτες αποσπούσαν περισσότερη αξία από αυτή που έβαζαν μέσα. Μόλις τα rewards αποδυναμώνονταν έστω και λίγο, όλοι έφευγαν ταυτόχρονα και η οικονομία κατέρρεε.

Στη ρίζα αυτής της αποτυχίας έλειπαν δύο κρίσιμες πυλώνες: engaging gameplay και sustainable tokenomics. Τα παιχνίδια δεν ήταν αρκετά απολαυστικά για να σταθούν από μόνα τους, πράγμα που σήμαινε ότι οι παίκτες δεν ήταν εκεί για να παίξουν· ήταν εκεί αποκλειστικά για να κερδίσουν.

Αντιπαραβάλετέ το με ένα πραγματικά συναρπαστικό strategy game όπως το Factorio, στο οποίο, ακόμη και χωρίς rewards, οι παίκτες επιστρέφουν ξανά και ξανά επειδή το ίδιο το gameplay είναι εθιστικό.

Τα P2E titles έπεσαν στην αντίθετη παγίδα. Έβαλαν τα rewards πρώτα και το gameplay δεύτερο, ενώ τα token models τους αποδυνάμωναν την αξία όσο περισσότεροι παίκτες έμπαιναν στο σύστημα, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση.

Για χρόνια, κανένα project δεν πρόσφερε πραγματική λύση σε αυτά τα προβλήματα, μέχρι που το PepeNode πέρασε σε φάση ανάπτυξης.

Το παιχνίδι που επιτέλους κάνει αυτό που ποτέ δεν κατάφεραν Axie, StepN και Hamster Kombat

Τώρα έρχεται η P2E 3.0 εποχή και, για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα project που δεν κρύβει τα παλιά προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά αντικαθιστά πλήρως το προηγούμενο blueprint. Το PepeNode συζητείται ως ο βασικός διεκδικητής αυτής της αλλαγής, επειδή δεν ανακυκλώνει τίποτα από όσα έγιναν στο παρελθόν.

Το PepeNode χτίζει ολόκληρο το gameplay loop του γύρω από κάτι που κάθε crypto native καταλαβαίνει ενστικτωδώς: το mining. Αλλά αντί να το περιορίσει σε tapping ή απλά mini-games, αναδημιουργεί την εμπειρία ως πραγματική simulation, κερδίζοντας συγκρίσεις με το Factorio.

Οι παίκτες «ρίχνονται» σε ένα άδειο server room και χτίζουν τη mining operation τους κομμάτι-κομμάτι χρησιμοποιώντας PEPENODE tokens. Κάθε απόφαση μετράει, από το ποια nodes θα αγοράσουν, πώς θα τα συνδυάσουν, πότε θα επεκταθούν, τι θα αναβαθμίσουν, μέχρι και το πώς θα διαχειριστούν θερμότητα, ενέργεια και αποδοτικότητα σαν να τρέχουν ένα πραγματικό mining farm.

Source: https://pepenode.io/

Το twist είναι ότι τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Τα nodes έχουν διαφορετικά traits, κάποια συνεργάζονται καλά μεταξύ τους και κάποια όχι. Έξυπνοι συνδυασμοί οδηγούν σε ένα rig που «τυπώνει» rewards, ενώ κακοσχεδιασμένα setups μένουν πίσω, μετατρέποντας το παιχνίδι σε ζήτημα κρίσης και στρατηγικής και όχι σε έναν ατελείωτο, μονότονο grind, όπως έχουν συνηθίσει πολλοί σε προηγούμενα P2E games.

Αυτό από μόνο του διαφοροποιεί το PepeNode. Το RollerCoin, ό,τι πιο κοντινό υπήρχε μέχρι σήμερα σε «virtual mining», στην πραγματικότητα δεν έκανε ποτέ simulate το mining. Το game του 2018 έραβε mini-games μεταξύ τους αντί να προσφέρει μια πλήρη simulation εμπειρία.

Αντίθετα, το PepeNode χτίζει ένα σύστημα όπου το mining μοιάζει πραγματικά με mining, επειδή οι αποφάσεις έχουν ουσιαστικό βάρος.

Και αυτό μας φέρνει στη μεγάλη τομή, στο σημείο που καμία προηγούμενη P2E εποχή δεν κατάφερε να λύσει: τα tokenomics.

Το tokenomics design του PepeNode

Το PepeNode λύνει τον πυρήνα του tokenomics προβλήματος, δίνοντας στο PEPENODE πραγματικό utility μέσα στο game, αντί να το μετατρέπει σε ακόμη ένα token που οι παίκτες σπεύδουν να dumpάρουν.

Κάθε ουσιαστική ενέργεια, όπως η αγορά nodes, οι αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων και το optimization των rigs, απαιτεί δαπάνη PEPENODE.

Και οι παίκτες έχουν πραγματικό κίνητρο να επανεπενδύουν αντί να κάνουν cash out, επειδή η βελτιστοποίηση του mining setup τους είναι αυτή που ξεκλειδώνει υψηλότερης κατηγορίας rewards, όπως PEPE, FARTCOIN και, δυνητικά, ακόμη και DOGE και άλλα μεγάλα meme coins, καθώς το οικοσύστημα επεκτείνεται.

Source: https://pepenode.io/

Πέρα από αυτό, το PepeNode ενσωματώνει έναν long-term value μηχανισμό απευθείας στην οικονομία του, καθώς το 70% κάθε PEPENODE token που δαπανάται σε upgrades καίγεται μόνιμα. Όσο περισσότεροι παίκτες κάνουν optimize και ανταγωνίζονται, τόσο η circulating supply συρρικνώνεται, δημιουργώντας φυσική σπανιότητα αντί για ανεξέλεγκτο inflation.

Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι συνέβη με Axie, StepN και τα Telegram-era tokens, τα οποία κατέρρευσαν κάτω από το βάρος ανεξέλεγκτων emissions και μηδενικών sinks.

Με το PepeNode, οι early holders αποκτούν έκθεση σε ένα token που σχεδιάστηκε ώστε να γίνεται ολοένα πιο σπάνιο και πιο πολύτιμο με τον χρόνο, καθιστώντας το όχι μόνο κεντρικό in-game resource αλλά και μια αξιόπιστη επένδυση στην πρώτη πραγματική οικονομία της P2E 3.0 εποχής.

Μόνο 28 ημέρες απομένουν για να αγοράσετε PEPENODE

Για όσους στοχεύουν να «κλειδώσουν» από νωρίς το upside του PEPENODE όσο υπάρχει ακόμη χρόνος, το presale είναι εκεί όπου βρίσκεται η ουσιαστική ευκαιρία. Για να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε το presale site για να αγοράσετε PEPENODE tokens σήμερα χρησιμοποιώντας ETH, BNB, USDT (ERC-20 ή BEP-20) και ακόμη και πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

Το PepeNode συνιστά τη χρήση του Best Wallet, το οποίο θεωρείται ευρέως ένα από τα κορυφαία crypto και Bitcoin wallets στον κλάδο. Το PepeNode είναι καταχωρισμένο στο νέο project screening tool του Best Wallet, Upcoming Tokens, ώστε να μπορείτε να αγοράζετε, να παρακολουθείτε και να κάνετε claim μόλις το project γίνει live.

Το smart contract του project έχει ελεγχθεί (audited) από την Coinsult, προσφέροντας στους early adopters επιπλέον σιγουριά όσον αφορά την ασφάλεια του κώδικα.

Γίνετε μέλος της κοινότητας του project στο X και στο Telegram για τις τελευταίες ενημερώσεις.

Επισκεφθείτε το PepeNode.