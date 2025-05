เราจะมาแนะนำ altcoins ที่น่าลงทุนคริปโตและน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2025 รวมไปถึงลักษณะเฉพาะ แนวโน้มล่าสุด และโอกาสในอนาคตของโทเค็น Solaxy (SOLX) ที่กำลังเกิดใหม่ Bitcoin (BTC) ทำผลงานได้ดีในตลาดสกุลเงินดิจิทัลในวันที่ 15 โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 102,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 ล้านบาท)

นอกจากนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Bitcoin ยังช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาด altcoin มากขึ้น ในตลาด altcoin มีความสนใจในบริษัทเกิดใหม่ที่มีราคาโทเค็นต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ และมีโครงการที่ใช้งานได้จริงและมีชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง ทีนี้เราจะแนะนำ altcoin ห้าแห่งที่ควรจับตามองเพื่อรอรับการขึ้นราคาในปี 2025

Dogecoin (DOGE) เป็นเหรียญมีมที่น่าลงทุนคริปโตโดยถูกสร้างขึ้นในปี 2013 โดย Billy Markus และ Jackson Palmer โดยอิงจากมีมบนอินเทอร์เน็ต “Doge” ราคายังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับการสนับสนุนจาก Elon Musk ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2025 ราคาอยู่ที่ประมาณ 0.22 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นในตลาด

การปรับฐานจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 0.48 ดอลลาร์ (ธันวาคม 2024) ยังคงดำเนินต่อไป โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์ที่ใกล้ 0.23 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ระดับ 0.20 ดอลลาร์ถือเป็นแนวรับในระยะสั้น และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ความคืบหน้าในการสมัคร ETF อาจกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นต่อไป ในขณะที่ความสนใจของสถาบันกำลังสนับสนุนราคา

ในปี 2025 Dogecoin ยังคงได้รับความนิยมจากพลังของชุมชนและการตลาดแบบไวรัล แม้ว่าจะไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเท่ากับเหรียญอื่น ๆ แต่ DOGE ยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดคริปโต โดยนักลงทุนคริปโตวิเคราะห์คาดการณ์ว่า DOGE อาจมีราคาขั้นต่ำที่ $0.165 และสูงสุดที่ $0.78 ภายในปี 2025 โดยมีเป้าหมายที่ยืดออกไปถึง $1.11 หากตลาดยังคงเป็นขาขึ้น

Cardano (ADA) เป็นบล็อคเชนรุ่นที่สามที่เน้นแนวทางทางวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Charles Hoskinson รองรับสัญญาอัจฉริยะ DeFi และ NFT และเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดด้วยสถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น เน้นที่ความยั่งยืนและการกำกับดูแล และมุ่งหวังที่จะใช้ในประเทศกำลังพัฒนา

นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นบล็อคเชนที่ยั่งยืนโดยอิงจากผลการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักลงทุนคริปโตผู้เชี่ยวชาญ การเปิดตัวโซลูชันการปรับขนาด “Hydra” เมื่อไม่นานนี้ทำให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายล้านรายการต่อวินาที ทำให้ใช้งานได้จริงมากขึ้นอย่างมาก เมื่อไม่นานนี้ ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของตลาดกระทิง Bitcoin และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในตลาดอาจผลักดันให้ราคาสูงขึ้นในอนาคต

ในปี 2025 Cardano คาดว่าจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยี เช่น การอัปเกรดระบบ Hydra และ Chang hard fork ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของเครือข่าย นักลงทุนคริปโตวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ADA อาจมีราคาสูงถึง $1.80 ในปี 2025 หากตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TRON (TRX) เป็นแพลตฟอร์มแบ่งปันเนื้อหาแบบกระจายอำนาจที่ก่อตั้งโดย Justin Sun ในปี 2017 และรองรับสัญญาอัจฉริยะ

ด้วยการประมวลผลความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ ทำให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมในสาขาการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายโอนสินทรัพย์ดิจิทัลและการดำเนินการตามสัญญาอัจฉริยะ แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการกำกับลงทุนคริปโตดูแลแบบรวมศูนย์ แต่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ปัจจัยมหภาคและการพัฒนากฎระเบียบคาดว่าจะส่งผลต่อราคา ในขณะที่การเติบโตของ DApps อาจสนับสนุนการเพิ่มขึ้นในอนาคต

ในปี 2025 Tron คาดว่าจะยังคงเติบโตในด้านระบบนิเวศของแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และการครองตลาดการทำธุรกรรม Stablecoin ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ TRX นักลงทุนคริปโตวิเคราะห์คาดการณ์ว่า TRX อาจมีราคาสูงถึง $0.30 หากสามารถทะลุแนวต้านที่ $0.25 ได้สำเร็จ

Shiba Inu Coin (SHIB) เปิดตัวโดย Ryoshi ในปี 2020 โดยเป็นเหรียญมีมที่ใช้ Ethereum (ETH) และปัจจุบันกำลังสร้างระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

อุปทานทั้งหมดมีอยู่มากมายถึง 10 ล้านล้านเหรียญ และระบบนิเวศกำลังขยายตัวด้วย ShibaSwap, NFT, Shibarium (โซลูชัน L2) และธุรกิจเมตาเวิร์ส ชุมชนกำลังส่งเสริมการเผาโทเค็นเพื่อเพิ่มความหายาก เพิ่มขึ้น 13% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยขับเคลื่อนโดยความสัมพันธ์ 83-95% กับ Dogecoin การเผาโทเค็นและความรู้สึกของตลาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตต่อไป

นักลงทุนคริปโตวิเคราะห์คาดการณ์ว่า SHIB อาจมีราคาสูงถึง $0.001 ภายในปี 2030 หากสามารถรักษาการพัฒนาและการสนับสนุนจากชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดย Shiba Inu มีข้อได้เปรียบในด้านชุมชนที่แข็งแกร่งและการพัฒนาระบบนิเวศที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเหรียญในระยะยาว

ท่ามกลางตลาด altcoin ที่เฟื่องฟู Solaxy (SOLX) คือโปรเจ็กต์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจสำหรับการลงทุนคริปโต โดยโปรเจ็กต์นี้กำลังได้รับการพัฒนาบนเครือข่าย Solana (SOL) และคาดว่าจะเป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 สำหรับเครือข่าย Solana คุณสมบัติเฉพาะตัวของ Solaxy คือการผสมผสานความสามารถในการปรับขนาดและความปลอดภัยสูงเข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยีโรลอัปเฉพาะเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลของเชนหลัก 10 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยังรับมือกับความท้าทายในการเติบโตของระบบนิเวศ Solana ด้วยการจัดเตรียมชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับนักพัฒนา ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาและปรับใช้แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) ได้อย่างง่ายดาย

ปัจจุบัน Solaxy อยู่ในช่วงการขายล่วงหน้าของสกุลเงินดิจิทัลและได้ระดมทุนไปแล้วกว่า 5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีแรงจูงใจพิเศษสำหรับนักลงทุนในช่วงเริ่มต้นก่อนการเปิดตัวเมนเน็ตในไตรมาสแรกของปี 2025 เนื่องจากความสนใจในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Solana เพิ่มมากขึ้น จึงน่าสนใจที่จะได้เห็นว่า Solaxy จะช่วยสนับสนุนระบบนิเวศ Solana ได้อย่างไรโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาและความสามารถในการประมวลผลธุรกรรม ในขณะที่เรามองไปข้างหน้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปี 2025 เราจะจับตาดูกลยุทธ์การเติบโตของเหรียญลงทุนคริปโต Solaxy ที่กำลังเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ altcoin หลักๆ เช่น Dogecoin และ Cardano

แม้จะยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Solaxy แต่เหรียญนี้มีศักยภาพที่จะเติบโตในตลาดหากสามารถสร้างระบบนิเวศที่มีประโยชน์และดึงดูดนักพัฒนาและนักลงทุนได้ โดย Solaxy มีข้อได้เปรียบในฐานะเหรียญใหม่ที่สามารถสร้างความตื่นเต้นในตลาดและดึงดูดนักลงทุนคริปโตที่มองหาโอกาสในการลงทุนในเหรียญที่มีราคาต่ำแต่มีศักยภาพสูง

Best Wallet เป็นกระเป๋าเงินคริปโตที่รองรับหลายสกุล ทำให้คุณสามารถลงทุนคริปโตอย่างเหรียญ Altcoin ได้หลายสกุล รวมถึงการทำงานแบบมัลติเชนที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนเชนบ่อย ๆ พร้อมกับฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานทำให้สามารถเทรดได้อย่างลื่นไหล คุณสามารถทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรองรับทั้งแอนดรอยด์และ iOS ซึ่งมีอินเตอร์เฟซที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่และผู้ที่ไม่ต้องความยุ่งยากมากนัก

การลงทุนคริปโตในเหรียญ Altcoins ราคาต่ำกว่า $1 อย่าง Dogecoin, Cardano, Tron, Solaxy และ Shiba Inu ในปี 2025 อาจเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดคริปโตมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นนักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างละเอียดและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

