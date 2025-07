機関投資家の資金が引き続きWeb3分野に流入しており、2025年7月だけでも100億ドル(約1兆5,600億円)以上がビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)のETFに投入されている。ビットコインは現在118,000ドル(約1,840万円)付近で安定しており、今週の米連邦準備制度理事会(FRB)の金利決定を控え、上昇トレンドを維持している。

アルトコイン市場では、Ripple(リップル)と米証券取引委員会(SEC)との訴訟が進展したことで、XRP(XRP)に対する投資家の信頼が回復しつつある。ただし、最近の裁判所の判決により完全な解決には一時的な停滞が生じており、慎重な投資家は様子見の姿勢を続けている。

一方、Solana(SOL)は技術的なアップグレードや大手企業の採用増加など好材料が相次いでおり、市場からの支持を集めている。特にSolanaのブロックアセンブリに関するアップグレードが注目されており、上場前にすでに7,300万ドル(約114億円)規模の機関投資が行われるなど、高い期待感がうかがえる。

こうした中、賢明な投資家たちはすでにより小規模なアルトコインに注目し始めており、高リターンを狙ってプレセール銘柄への資金移動が進んでいる。本記事では、2025年にXRPやSolanaを上回る可能性を持つ4つの有望な仮想通貨プレセールを紹介する。

Bitcoin Hyper(HYPER)は、ビットコインの機能と性能を拡張することを目的とした新しいプレセールプロジェクトである。本プロジェクトは、Solanaの仮想マシン(SVM)を活用することで、ビットコインにもSolanaやイーサリアムに匹敵する速度と機能を提供するLayer 2(L2)ネットワークを構築する。

このLayer 2では、ユーザーがビットコインをメインチェーン上でロックし、その裏付けとなるラップドトークン(wBTC)をBitcoin HyperのL2上で発行する「キャノニカルブリッジ」と呼ばれる仕組みを採用する。これにより、ラップドトークンを利用して低コストかつ高速な取引が可能となりつつ、ビットコインのセキュリティの高いメインネットとの接続も維持される。

Bitcoin Hyperの登場により、ビットコイン上での分散型金融(DeFi)やNFT関連プロジェクトの展開が可能となるため、さらなる成長が期待されている。

現在、HYPERのプレセールではすでに540万ドル(約8億4,000万円)以上が調達されており、スケーリング課題の解決に期待する投資家の関心の高さがうかがえる。HYPERはトランザクション手数料の支払いやガバナンス権限の付与など、エコシステム内で多くの用途がある。

現在の販売価格は1トークンあたり0.012425ドル(約1.93円)で、数時間以内に価格引き上げが予定されている。ステーキングを行えば、年利最大188%の報酬も得られる。

次に紹介するのは、Telegram内で動作する高速取引ボット「Snorter Bot」にネイティブで対応したミームコイン、Snorter Token(SNORT)である。このボットでは、新規トークンのスナイプ、スワップの実行、大口取引の模倣、損切りラインの設定といった機能を、チャットコマンドだけで行える。

Cooking the ultimate Web3 bot while everyone else still arguing about the recipe. pic.twitter.com/EDB1P1M1to

Snorterの大きな特徴は、処理速度とセキュリティへの強いこだわりである。SolanaのプライベートRPCノードを使用することで、サブ秒単位の高速注文を可能にし、他のボットが直面する混雑を回避する。

さらに、Snorter Botにはラグプル(突然の資金持ち逃げ)を検知する仕組みが組み込まれており、悪質なトークンのコントラクトを自動スキャンして警告を発することで、詐欺被害のリスクを抑えている。

プレセールではすでに210万ドル(約3億2,600万円)以上が集まっており、トークン保有者には取引手数料の引き下げ(通常1.5%→0.85%)、スナイプ機能の無制限利用、ガバナンス投票権の付与などの特典がある。

価格は現在1トークン0.0995ドル(約15.4円)だが、間もなく価格が上昇する予定だ。ステーキングを活用すれば、最大168%の年利が得られる。

Best Wallet Token(BEST)は、ここ数週間のプレセールで1,420万ドル(約22億円)以上を調達しており、現在のアルトシーズンの中で特に勢いのあるプロジェクトである。

このトークンの裏付けとなる「Best Wallet」は、すでに月間25万人以上のアクティブユーザーを抱える人気の仮想通貨ウォレットである。60種類以上のブロックチェーンに対応しており、ビットコイン、イーサリアムなど複数の資産を一括管理・スワップできる。

また、FireblocksのMPC(マルチパーティ計算)技術を採用することで、秘密鍵の分散保管と高いセキュリティを実現している。

Best Walletには分散型取引所(DEX)アグリゲーターや、「Upcoming Tokens」ローンチパッドといった機能もあり、新規プレセール情報の発見にも役立つ。

BESTトークンの保有者は、スワップ手数料の優遇、高利回りのステーキング、プラットフォームのガバナンス権、新規トークンへの優先アクセスなどの特典を得られる。

現在の価格は1トークン0.025395ドル(約3.9円)で、プレセール期間中に最大95%の動的年利を得ることができる。

最後に紹介するのは、ミームコインとして注目を集めているTOKEN6900(T6900)である。このトークンは、元となったSPX6900(SPX)の爆発的な成功を受けて立ち上げられた。

SPX6900は、S&P 500指数を風刺したミームトークンとして2023年に登場し、その価値は8,500万%以上上昇、時価総額は20億ドル(約3,120億円)を突破した。

TOKEN6900も、同様に風刺的でバイラル性を狙った戦略を取り、トークン総数を「SPX6900より1多い」というユーモラスな設計にしている。このような創造的なトークノミクスが投資家に評価され、プレセール開始から約1か月で130万ドル(約2億300万円)を調達している。

最終的なハードキャップは500万ドル(約7億8,000万円)に設定されており、年内に主要取引所で上場した際に急騰する可能性もある。

現在の価格は0.00675ドル(約1.05円)で、48時間以内に値上げが予定されている。ステーキングでは最大46%の年利を得ることが可能である。

※本記事は投資助言ではありません。仮想通貨への投資は必ず自身での調査(DYOR)を行った上で判断してください。

