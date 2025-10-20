Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

AIに現在の暗号資産市場を分析させ、どのコインが投資家を億万長者にできるかを調べた。その結果、まずはビットコイン（Bitcoin）、XRP、イーサリアム（Ethereum）に関する見解を示した。

しかし意外にも、調査の過程でChatGPTが注目したのは、ほとんど知られていない暗号資産だった。わずか1,000ユーロ（約16万円）が24時間で100万ユーロ（約1億6,000万円）に化ける可能性があるというのだ。極端なシナリオではあるが、アルトコイン市場においては決して不可能ではない。そんな“予言”の背後で、次第に名前が広まりつつあるのが「Pepenode（PEPENODE）」である。

ビットコイン、XRP、イーサリアム：堅実だが爆発力に欠ける巨人

ChatGPTはまず、ビットコイン、イーサリアム、XRPといった主要な暗号資産が投資家を富裕層に押し上げられるかどうかを検討した。

長期的な価値については誰も疑っていない。ビットコインはプログラムによる希少性の象徴であり、XRPは国際送金をターゲットにし、イーサリアムは分散型金融（DeFi）やスマートコントラクトを支える基盤であり続けている。そのため、これらの巨人に1,000ユーロを投資するのは、もはや爆発的な一発勝負ではなく、忍耐を要する合理的な投資と言える。

JUST IN: Michael Saylor says the bear market "is not coming back." "Bitcoin is not going to zero, it's going to $1,000,000." pic.twitter.com/kodw2huwL5 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 10, 2025

AIによれば、ビットコインは数年のうちに10倍となり、100万ドル（約1億5,000万円）に到達する可能性もある。この予測はマイケル・セイラー氏やトム・リー氏といった市場関係者の見解を参考にしている。両者は「暗号資産マキシマリスト」と評されることもあるが、その専門性と業界への関与は軽視できない。

ただし、BTC、ETH、XRPで巨額の富を得るには時間がかかり、さらに相応の初期資本が必要になる。大きなリターンは別の領域──すなわち、強いコミュニティ性や話題性を持つ新しいトークンに存在する。そこで一日にして状況が一変するのだ。

今日の巨人たちは10年単位で見れば従来の株式市場を上回る可能性が高い。しかし、より早いリターンを求めるなら次に進む必要がある。ChatGPTが注目するのは、実用性とマーケティングを兼ね備えたアルトコインであり、スペースXのロケットに匹敵するリターンを提供し得るものだ。

Pepenode：「Mine to Earn」で注目を集めるトークン

Pepenode（PEPENODE）は単なるミームコインではない。その仕組みは、娯楽性と収益性を兼ね備えた独自のメカニズム「Mine to Earn（マイン・トゥ・アーン）」に基づいている。

そのアイデアはシンプルだ。ユーザーは完全にバーチャルな方法で“ミームを採掘”することができる。高価なマイニング機材や大量の電力は不要で、すべてオンライン上で完結するため、誰でも簡単にトークンを掘り当てられる。この仕組みにより、Pepenodeは従来型マイニングの高揚感を手軽に再現しながら、大きな利益を得られる可能性を提供している。

このメカニズムの魅力は、昔ながらのマイニングのノスタルジーと、コミュニティ型トークンの効率性を組み合わせている点にある。その成果はすでに現れており、コミュニティは急速に拡大中だ。

プレセール（事前販売）はすでに約200万ドル（約3億円）を調達しており、上場前から投資家の期待が集まっている。暗号資産の歴史において、こうした熱狂を背景に始動したプロジェクトは、初上場で大幅に価格が跳ね上がることが少なくなかった。

もしPepenodeがこの道をたどれば、100倍、さらには1000倍という上昇も夢物語ではない。初期需要と希少性が組み合わさることで、上場後24時間で爆発的な価格上昇が起きる可能性もある。特に複数の取引所に同時上場した場合、その勢いは一層強まるだろう。

All in a days work when you've got a Virtual Mining rig working for you 😉🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/LkZYIeJ2Xv — PEPENODE (@pepenode_io) October 20, 2025