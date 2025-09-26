Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Phiên điều trần ngày 1/10: Bước ngoặt lớn cho thị trường tiền điện tử

Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 1/10/2025 với tiêu đề “Examining the Taxation of Digital Assets”. Đây được coi là sự kiện mang tính bước ngoặt đối với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là các altcoin đang phát triển.

Phiên điều trần sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi:

Cách đánh thuế lợi nhuận và thua lỗ từ crypto.



Cách phân loại tài sản kỹ thuật số.



Đề xuất giải pháp đơn giản hóa tuân thủ cho nhà đầu tư.



Hai nhân vật quan trọng sẽ đưa ra lời khai là Lawrence Zlatkin – Phó Chủ tịch phụ trách thuế của Coinbase Global, và Jason Somensatto – Giám đốc chính sách tại Coin Center.

Zlatkin có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng chính sách thuế, từng giữ vai trò cấp cao tại nhiều tập đoàn đa quốc gia.



Somensatto là chuyên gia pháp lý về tài chính, luôn ủng hộ các quy định thân thiện với thị trường crypto.



Cả hai sẽ mang đến cái nhìn thực tế về cách thuế ảnh hưởng tới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, và sự phát triển dài hạn của toàn ngành.

Dự luật crypto của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (Wyoming) đang đệ trình một dự luật thuế crypto với nhiều điểm nổi bật:

Định nghĩa crypto là tài sản số đại diện cho giá trị trên blockchain .



Loại trừ stablecoin được bảo chứng 1:1 bằng tiền fiat, cũng như các token phái sinh tài chính.



Miễn thuế cho các giao dịch nhỏ dưới $300, hoặc tổng giá trị không quá $5.000 mỗi năm.



Cho phép hoãn ghi nhận thu nhập từ mining, staking và các hoạt động xác thực cho đến khi bán tài sản.



Trader chuyên nghiệp có thể áp dụng cơ chế mark-to-market như chứng khoán truyền thống.



Nếu thông qua, đây sẽ là cột mốc quan trọng xóa bỏ nhiều khoảng trống pháp lý, tăng tính minh bạch và khuyến khích sự chấp nhận rộng rãi hơn.

Sự rõ ràng pháp lý mới cho altcoin

Chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các bước đi rõ ràng hơn:

Công bố kho dự trữ Bitcoin .



Thông qua GENIUS Act để hợp pháp hóa stablecoin.



Nay đến bước hoàn thiện luật thuế cho tài sản số.



Điều này giúp thị trường crypto Mỹ bớt mơ hồ, tạo điều kiện để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia mạnh mẽ hơn. Ngành ví crypto và các altcoin gắn liền với hạ tầng bảo mật được dự đoán sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Best Wallet Token ($BEST) – Ví đa chuỗi cho kỷ nguyên mới

Best Wallet là ví phi tập trung (non-custodial), nghĩa là người dùng toàn quyền nắm private key, không phụ thuộc bên thứ ba.

Các tính năng nổi bật:

Hỗ trợ đa chuỗi, swap token trực tiếp trong ứng dụng.



Công nghệ bảo mật MPC của Fireblocks.



Xác thực hai lớp và sinh trắc học.



Tích hợp mục Upcoming Tokens presale trong ứng dụng. cho phép mua trực tiếp cáctrong ứng dụng.



Đặc biệt, Best Wallet còn tự động thông báo trước ngày claim, giúp người dùng không bỏ lỡ cơ hội. Tất cả dự án trong app đều được đội ngũ kiểm duyệt, giảm thiểu nguy cơ scam hoặc rug pull.

Vì sao nên mua Best Wallet Token ($BEST)?

Khác với nhiều token chỉ dựa vào hype, $BEST gắn liền với một ứng dụng thực tế đang phát triển nhanh. Mục tiêu của Best Wallet là chiếm 40% thị phần ví non-custodial toàn cầu vào năm 2027.

Lợi ích khi nắm giữ $BEST:

Giảm phí giao dịch và gas.



Quyền bỏ phiếu trong các quyết định lớn của nền tảng.



Quyền tham gia sớm vào các đợt presale hot.



Staking nhận lợi nhuận lên tới 82%/năm .



Thông tin presale hiện tại:

Đã huy động hơn $16,1 triệu .



Giá chỉ $0,025695/token .



Dự báo có thể đạt $0,62 vào cuối 2026 – tương đương lợi nhuận hơn 2.300% .



Kết luận: Altcoin hưởng lợi từ bước ngoặt pháp lý

Phiên điều trần ngày 1/10 của Thượng viện Mỹ có thể trở thành mốc son quan trọng, tạo khung pháp lý minh bạch cho crypto. Đây chính là động lực lớn cho các altcoin, đặc biệt là những dự án hạ tầng như Best Wallet Token ($BEST).

Đối với nhà đầu tư, tham gia sớm vào $BEST không chỉ là đặt cược vào một token, mà còn là vào một ứng dụng ví an toàn, dễ dùng, và có tiềm năng thống trị thị trường toàn cầu.