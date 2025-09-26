Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Useless Coin（USELESS）が再び注目を集めている。「無駄」をコンセプトに設計されたトークンであっても、実際に投資家の関心と価格変動を呼び起こせることを示した。

本日、暗号資産市場全体が軟調に推移する中、USELESSは15％上昇し、その強さとミームコイン投資家からの関心の高まりを浮き彫りにした。この急騰により、投資家やアナリストは次の展開に注目している。また、市場が「次に爆発的に伸びる仮想通貨」を常に探し求めている現実を映し出している。

現在話題を集めているのがMaxi Dogeだ。独自のブランディングと成長中のプレセールを組み合わせ、ミームコイン市場で新たなリーダー候補として取り上げられている。

Useless Coinの価格予測

Useless Coinは「無駄」という自己認識的で皮肉を込めたブランド戦略で支持を広げている。このアイロニーが一部のミームコイン投資家に強く響いており、特に小規模アルトコインが上昇していた日に存在感を発揮した。

当初の時価総額は4,000万〜5,000万ドル（約62億〜78億円）で始まり、現在はアイロニーを軸にしたコミュニティ主導型のプロジェクトへと成長している。直近1週間で30％、1か月で25％下落しているものの、投資家の多くは今回の急騰を回復の兆しと捉えている。

Here is what $USELESS's (@theuselesscoin) price would be if it hits the milestone market caps! You can check out our ROI Calculator in detail on: https://t.co/TxENBGboJ8 pic.twitter.com/XU5M1EpFZL — CompareMarketCap (@comparemcap) September 24, 2025

現在の価格は0.14ドル（約21円）、時価総額は約1億4,478万ドル（約224億円）となっている。CompareMarketCapのROI計算機によれば、今後の節目に達した場合の潜在リターンは以下の通りだ。

時価総額2億5,000万ドル（約387億円）：価格0.25ドル（約39円）、2,000ドル（約31万円）の投資が2,825ドル（約44万円）に。

時価総額5億ドル（約774億円）：価格0.50ドル（約77円）、同投資が5,650ドル（約87万円）に。

時価総額50億ドル（約7,740億円）：価格5ドル（約774円）、同投資が56,501ドル（約875万円）に。

時価総額200億ドル（約3兆960億円）：価格20ドル（約3,096円）、同投資が226,002ドル（約3500万円）に。

このような極端なシナリオも、ミームコイントレーダーがUSELESSに大きな期待を寄せる理由である。

また、「すべてのミームコインは無駄である」という皮肉を前面に押し出したことが、プロジェクトの最大の強みとなっている。現在、SPXやFartcoin、WIFといったトレンド銘柄よりも多くの投資家がUSELESSを保有している。強力なブランディング、コミュニティの熱意、複数の大手取引所への上場、広範なトークン配布が背景にある。

著名トレーダーのMarcell氏も20万トークンを購入したとXで公表し、物語性と成長性に自信を示した。同氏は、強い物語性、複数の主要取引所上場、キャッチーなティッカー、拡大するコミュニティなど「成功の要素が揃っている」と評価している。

同氏によれば、最適な購入時期は「誰も注目していない時」である。すでにASTER、STBL、AVNTといったアルトコインが放物線的な上昇を見せており、その後にミームコインシーズンが訪れると見ている。

市場サイクルは一般的に、ビットコイン→イーサリアム→アルトコイン→ミームコインの順で推移する。Marcell氏は、USELESSを「最も無駄だが最も有望な銘柄」と評している。

アナリストが次に注目するのはMaxi Doge

Maxi Doge（MAXI）は、ボディビルダー風の「1000倍レバレッジを持つ柴犬」としてミームコイン市場に登場した。力強いキャラクター設定と独自性を武器に、Dogecoinの王座を狙っている。

トレーニングジムに住み、ローソク足チャートを徹底的に研究する彼の姿は、「暗号資産市場は常に動いており、投資家も休むべきではない」という姿勢を象徴している。

実用性は限定的だが、トークノミクスに工夫がある。総供給量の25％がMAXIファンドや提携イベントに割り当てられており、流動性や取引量を押し上げる仕組みとなっている。今後は先物取引プラットフォームとの提携によって、レバレッジ取引への拡張も期待されている。

プレセールではすでに約240万ドル（約3億7,200万円）を調達。1トークン0.000259ドル（約0.04円）から始まり、数日ごとに段階的に価格が上昇する仕組みで投資家心理を刺激している。購入はETH、BNB、ステーブルコイン、さらにはBest Walletを通じた法定通貨でも可能だ。

さらに、上場前から134％の年利（APY）でステーキング報酬を得られる仕組みも用意されており、早期参加者は複利効果で利益を積み上げられる。

プレセール終了後には大手CEX（中央集権型取引所）への上場も計画されており、流動性と認知度の拡大が見込まれている。

